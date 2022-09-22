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    GeForce RTX 4000 ile çoklu kart çözümlerine elveda

    Birden fazla ekran kartını birleştirerek daha fazla performans almayı sağlayan Nvidia NVLink bağlantısı artık Nvidia RTX 4000 serisi ile birlikte rafa kaldırılıyor. 
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    Nvidia
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    Nvidia’nın yeni Ada Lovelace mimarisi şu anki ekran kartı pazarında rakibi olmayan bir performans iyileştirmesi getirdi. Bunu başarabilmek için ise önemli bir özelliği geride bırakmak gerekti.

    Nvidia NVLink rafa kalktı

    Ekran kartı pazarında bir dönem birden fazla kartı birbirine bağlayarak çok daha fazla performans elde etme popüler durumdaydı. Bugün ise artık bir önceki nesli bile ikiye katlayabilen ekran kartları görüyoruz. Üreticiler artık çoklu yapıya ayıracakları kaynakları verimliliğe ayırmayı tercih ediyor.

    Nvidia RTX 4000 serisi ile birlikte SLI olarak bildiğimiz ve sonrasında NVLink şeklinde yeniden yapılandırılan çoklu ekran kartı çözümünün rafa kalktığı açıklandı. Mühendisler bundan sonra yapay zekâ performansına daha fazla kaynak ayırmak istediklerini belirtiyor.

    Diğer taraftan Nvidia patronu Jensen Huang yeni Ada Lovelace kartlarının PCIe Gen 5 ile çok daha iyi kaynak kullanabildiğini belirtmiş ki müşteri hizmetleri PCIe Gen 5 desteği olmadığını ancak Gen 5 bağlantı kablosunun kutuya dahil edildiğini belirtiyor. Bu da ilginç bir detay olmuş.

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    makine26 2 gün önce

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