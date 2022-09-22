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    RTX 4090 vs RTX 3090 Ti karşılaştırması: Nvidia'nın tek rakibi kendisi!

    Nvidia RTX 4090 ve RTX 3090 Ti karşılaştırması ile iki ekran kartı arasındaki farkları mercek altına almaya çalışıyoruz. Bakalım Nvidia dersine ne kadar çalışmış?  
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    RTX 4080 vs RTX 4090 vs RTX 3090 Ti
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    Bu hafta itibariyle tanıtılan Nvidia RTX 4090 ve Nvidia RTX 4080 ekran kartları açık ara piyasanın en iyileri haline geldi. Oyuncular artık RTX 3090 Ti ekran kartına bile bakmak istemeyebilir.

    RTX 4090 vs RTX 3090 Ti

    Nvidia’nın Ada Lovelace mimarisine kadar aslında GeForce RTX 3090 ekran kartı amiral gemisi mahiyetindeydi ancak firma son bir hamleyle GeForce RTX 3090 Ti ekran kartını piyasaya sürmüştü. RTX 4090 ise RTX 3090 Ti ekran kartını rafa kaldırıyor.

    Çok daha iyi üretim süreci ile gelen Ada Lovelace mimarisi, oyuncu kartlarına da bunu en iyi şekilde yansıtıyor. RTX 4090 ekran kartı piyasada artık rakipsiz hale gelirken RTX 4080 ekran kartları bile RTX 3090 Ti ekran kartını geride bırakıyor. Böylece RTX 4090 vs RTX 3090 Ti karşılaştırmasında büyük farklar ortaya çıkıyor.

    RTX 4090 vs RTX 3090 Ti karşılaştırması
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    Diğer taraftan yeni nesil Tensor ve RT çekirdekleri DLSS 3.0 teknolojisi ile birleştiğinde yine önceki nesillere göre oyun detaylarında çok daha keskin yansımalar ve görseli kalite ortaya çıkıyor.

    Diğer bir dikkat çekici konu ise RTX 4090 ekran kartının önceki nesle göre daha düşük bir fiyat etiketinden piyasaya çıkması. Aslında Nvidia bu hamleyle RTX 3090 Ti ekran kartının satışlarına pek de önem vermeyeceğini göstermiş oluyor. RTX 4090 vs RTX 3090 Ti tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    RTX 4090 vs RTX 3090 Ti karşılaştırması
    Özellikler

    RTX 3090 Ti

    RTX 4090
    Mimari

    Ampere

    Ada Lovelace
    Birim

    GA102

    AD102
    RT çekirdeği

    İkinci nesil

    Üçüncü nesil
    Tensor çekirdeği

    Üçüncü nesil

    Dördüncü nesil
    Shader performansı

    40 TFLOPS

    83 TFLOPS
    RT performansı

    78 TFLOPS

    191 TFLOPS
    Tensor performansı

    320 TFLOPS

    1321 TFLOPS
    DLSS 2.0 3.0
    Bellek

    24GB GDDR6X

    24GB GDDR6X
    Bellek hızı

    21Gbps

    21Gbps
    Veri yolu

    384-Bit

    384-Bit
    Bant genişliği

    1TB/s

    1TB/s
    TGP

    450W

    450W
    Fiyat

    29000TL

    34800TL
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