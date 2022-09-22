RTX 4090 vs RTX 3090 Ti karşılaştırması: Nvidia'nın tek rakibi kendisi!

Bu hafta itibariyle tanıtılan Nvidia RTX 4090 ve Nvidia RTX 4080 ekran kartları açık ara piyasanın en iyileri haline geldi. Oyuncular artık RTX 3090 Ti ekran kartına bile bakmak istemeyebilir.
RTX 4090 vs RTX 3090 Ti
Nvidia’nın Ada Lovelace mimarisine kadar aslında GeForce RTX 3090 ekran kartı amiral gemisi mahiyetindeydi ancak firma son bir hamleyle GeForce RTX 3090 Ti ekran kartını piyasaya sürmüştü. RTX 4090 ise RTX 3090 Ti ekran kartını rafa kaldırıyor.
Çok daha iyi üretim süreci ile gelen Ada Lovelace mimarisi, oyuncu kartlarına da bunu en iyi şekilde yansıtıyor. RTX 4090 ekran kartı piyasada artık rakipsiz hale gelirken RTX 4080 ekran kartları bile RTX 3090 Ti ekran kartını geride bırakıyor. Böylece RTX 4090 vs RTX 3090 Ti karşılaştırmasında büyük farklar ortaya çıkıyor.
Diğer taraftan yeni nesil Tensor ve RT çekirdekleri DLSS 3.0 teknolojisi ile birleştiğinde yine önceki nesillere göre oyun detaylarında çok daha keskin yansımalar ve görseli kalite ortaya çıkıyor.
Diğer bir dikkat çekici konu ise RTX 4090 ekran kartının önceki nesle göre daha düşük bir fiyat etiketinden piyasaya çıkması. Aslında Nvidia bu hamleyle RTX 3090 Ti ekran kartının satışlarına pek de önem vermeyeceğini göstermiş oluyor. RTX 4090 vs RTX 3090 Ti tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.
|Özellikler
|
RTX 3090 Ti
|Mimari
|
Ampere
|
Ada Lovelace
|Birim
|
GA102
|
AD102
|RT çekirdeği
|
İkinci nesil
|
Üçüncü nesil
|Tensor çekirdeği
|
Üçüncü nesil
|
Dördüncü nesil
|Shader performansı
|
40 TFLOPS
|
83 TFLOPS
|RT performansı
|
78 TFLOPS
|
191 TFLOPS
|Tensor performansı
|
320 TFLOPS
|
1321 TFLOPS
|DLSS
|2.0
|3.0
|Bellek
|
24GB GDDR6X
|
24GB GDDR6X
|Bellek hızı
|
21Gbps
|
21Gbps
|Veri yolu
|
384-Bit
|
384-Bit
|Bant genişliği
|
1TB/s
|
1TB/s
|TGP
|
450W
|
450W
|Fiyat
|
29000TL
|
34800TL
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