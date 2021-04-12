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    Nvidia patronu yeniden mutfakta

    Akşam saatlerinde başlayacak olan GTC 2021 etkinliğinin açılış konuşmasını Nvidia patronu Jensen Huang yine mutfağından yapıyor. Etkinlikte 1500 civarı sunum olacak.
    12 Nisan 2021, 16:30 (2 gün)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia patronu yeniden mutfakta
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    Geçen yıl Ampere mimarisini tanıtmak için kendi mutfağındaki fırından GA100 dolu tepsiyi çıkararak mini bir şov yapan Nvidia patronu Jensen Huang yine mutfağa giriyor. GTC 2021 etkinliğinin startı Huang’ın mutfağından verilecek.

    GTC 2021 neler getiriyor?

    Ampere tabanlı RTX 3000 serisi büyük ilgi görüyor ve Nvidia gelirleri rekor üstüne rekor kırıyor. Bu bakımdan GTC 2021 etkinliğinde Nvidia’nın yeni bir mimari tanıtması beklenmiyor.

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    Bunun yerine profesyonel bilgisayar pazarı, kuantum bilgisayarlar, yapay zeka, RTX hızlandırıcılar, NVIDIA Drive, yeni Jetson sistemleri gibi konular üzerinde yoğunlaşılacak. Saat 17.00 itibariyle başlayacak olan etkinliğin 1500 civarında sunumdan oluşacağı ifade ediliyor.

    Nvidia bununla birlikte bazı sürprizler olacağını da bildirmiş. Bu bakımdan RTX ekran kartlarına yeni kapasitelerin eklenmesi söz konusu olabilir. Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.



    https://www.techpowerup.com/280789/once-again-nvidia-ceo-jensen-huang-to-showcase-whats-been-cooking-for-gtc-from-his-kitchen
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3080'i düdüklüde pişirsek frekans artışı olur mu hojam
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    # Ace # (Hakan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni seri mi bir gülme geldi tüm eskiler piyasaya cilalanıp sürülüyor. Artık yeni seri gereksiz nasıl olsa madenci denen pislikler yeter bu firmaya.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    1051ti yolda
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    huso 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne oldu simdi de Fırından 500 USD ye 6GB TNT2M64 mu cıkaracak?
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    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Feyzuli 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Lisa teyzeye mutfağa dön göndermesi yapıyor ama yakında fırına girecek kendisi multi chip GPU yapınca AMD :D
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Feyzuli
    Bu iki kişinin yakın akraba olduğunu unutmamak gerek.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Madencilere brifing verecek paşam.

    Oyuncularda uçundan otlansın ne hale geldi Türkiye vay arkadaş.
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    E eylül kabus 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Vay kapitalizm'in adamı vay...
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3080'i düdüklüde pişirsek frekans artışı olur mu hojam
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Nevfel (T. I.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    9 gb ramli rtx 3080 ve 3070 göstermesini bekliyorum.



    Artı yeni sürücülerle 3000 serisi kartların mining getirisinin daha da artacağı bilgisini vererek kart fiyatlarının daha da yükselmesini beklediğini söyleyebilir.
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    R-10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1050ti mi fırınlayacak yalandan
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