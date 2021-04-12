Nvidia patronu yeniden mutfakta

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Geçen yıl Ampere mimarisini tanıtmak için kendi mutfağındaki fırından GA100 dolu tepsiyi çıkararak mini bir şov yapan Nvidia patronu Jensen Huang yine mutfağa giriyor. GTC 2021 etkinliğinin startı Huang’ın mutfağından verilecek.

GTC 2021 neler getiriyor?

Ampere tabanlı RTX 3000 serisi büyük ilgi görüyor ve Nvidia gelirleri rekor üstüne rekor kırıyor. Bu bakımdan GTC 2021 etkinliğinde Nvidia’nın yeni bir mimari tanıtması beklenmiyor.

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Bunun yerine profesyonel bilgisayar pazarı, kuantum bilgisayarlar, yapay zeka, RTX hızlandırıcılar, NVIDIA Drive, yeni Jetson sistemleri gibi konular üzerinde yoğunlaşılacak. Saat 17.00 itibariyle başlayacak olan etkinliğin 1500 civarında sunumdan oluşacağı ifade ediliyor.

Nvidia bununla birlikte bazı sürprizler olacağını da bildirmiş. Bu bakımdan RTX ekran kartlarına yeni kapasitelerin eklenmesi söz konusu olabilir. Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.

https://www.techpowerup.com/280789/once-again-nvidia-ceo-jensen-huang-to-showcase-whats-been-cooking-for-gtc-from-his-kitchen

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