Nvidia RTX 2080 Super Max-Q Geekbench’te ortaya çıktı

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GPU devi Nvidia, Turing GPU’lu 2000 serisi kartlarını Super’le güncelledi. Giriş seviyesine kadar inen firmadan mobil taraftada benzer bir hamle bekleniyor. Son test sonucu üst seviyeye konumlandırılacak modeli içeriyor.

Core i9-10980HK da testte yer alıyor

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı Geekbench sonucunda yer alan dizüstü bilgisayarda yer alan 8 çekirdek 16 izlekli Core i9-10980HK, 4.92 GHz’de çalışıyor. Intel’in CES fuarında yaptığı duyuruda 10. nesil mobil çözümlerinde 5 GHz üstü seviyelerin yolda olduğuna yer verdiği düşünülecek olursa dizüstü henüz prototip aşamasında bir model olabilir.

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Diğer taraftan RTX 2080 Super Max-Q’yu barındıran modelde GPU 1.23 GHz’lik frekansta görev yapıyor. 8 GB kapasiteli GDDR6 bellekle desteklenen GPU, 48 üniteden oluşurken 80 watt TGP’ye sahip olacak. Son olarak Intel’in Comet Lake-H için bu çeyreğe işaret etmesi RTX 2080 SUPER’in çıkış tarihi için bir zaman aralığı çiziyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-2080-super-mobile-spotted-on-geekbench

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