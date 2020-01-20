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    Nvidia RTX 2080 Super Max-Q Geekbench’te ortaya çıktı

    Nvidia’nın mobil kanatta da Super güncellemesine gitmesi bekleniyor. Son benchmark girdisi firmanın hazırlıkların son aşamasına yaklaştığını müjdeliyor.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia RTX 2080 Super Max-Q Geekbench’te ortaya çıktı
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    GPU devi Nvidia, Turing GPU’lu 2000 serisi kartlarını Super’le güncelledi. Giriş seviyesine kadar inen firmadan mobil taraftada benzer bir hamle bekleniyor. Son test sonucu üst seviyeye konumlandırılacak modeli içeriyor.

    Core i9-10980HK da testte yer alıyor

    Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı Geekbench sonucunda yer alan dizüstü bilgisayarda yer alan 8 çekirdek 16 izlekli Core i9-10980HK, 4.92 GHz’de çalışıyor. Intel’in CES fuarında yaptığı duyuruda 10. nesil mobil çözümlerinde 5 GHz üstü seviyelerin yolda olduğuna yer verdiği düşünülecek olursa dizüstü henüz prototip aşamasında bir model olabilir.

    Nvidia RTX 2080 Super Max-Q Geekbench’te ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Nvidia MX 300 ailesinde Pascal’ı kullanmaya devam edecek"

    Diğer taraftan RTX 2080 Super Max-Q’yu barındıran modelde GPU 1.23 GHz’lik frekansta görev yapıyor. 8 GB kapasiteli GDDR6 bellekle desteklenen GPU, 48 üniteden oluşurken 80 watt TGP’ye sahip olacak. Son olarak Intel’in Comet Lake-H için bu çeyreğe işaret etmesi RTX 2080 SUPER’in çıkış tarihi için bir zaman aralığı çiziyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-2080-super-mobile-spotted-on-geekbench Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 8 sa.
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    celeroni 1 gün
    Eyyy Nvidia bu kadar teknoloji sever vatandaş senin hesaplı ve performansı yüksek ekran kartlarını bekliyor. Evet anlıyoruz para kazanman lazım ama bir iki yıl da az para kazan canım...
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