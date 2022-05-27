Nvidia RTX 30 mobil ekran kartlarının madencilere satıldığı ortaya çıktı

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Günümüzde ekran kartlarında yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları yavaş yavaş düzelmeye başlarken, Çinli OEM üreticilerinin Nvidia GeForce RTX 3060 ve RTX 3070 dizüstü bilgisayar GPU’larını ayrı olarak madencilere sattığı ortaya çıktı.

Masaüstü kartına dönüştürülüyor

Bilindiği üzere Nvidia’nın yeni nesil masaüstü ekran kartları LHR (Lite Hash Rate) kilidi ile geliyor. Geçtiğimiz haftalarda ünlü madencilik yazılımı Quick Miner’ın geliştiricileri şirketin LHR kilidinin neredeyse tamamını kırmayı başardığını duyursa da, görünüşe göre madencilik kısıtlamalarından kaçınmak isteyen üreticiler yeni yöntemler bulmaya devam ediyor.

Nvidia'nın madencilik kilidi algoritması LHRV3 kırıldı 5 gün önce eklendi

Çin’de satılan dizüstü RTX 30 modellerinin Çin’li OEM üreticiler tarafından madencilik kartlarına dönüştürüldüğünü gösteren yüzlerce ilana ulaşmayı başaran Videocardz, satışların aylardır devam ettiğini ve NVIDIA'nın bu konuda sessizliğini koruduğunu söyledi. Bununla birlikte yeni haber, RTX 3060/3070 dizüstü bilgisayaların neden bu kadar pahalı olduğunu açıklığa kavuşturdu diyebiliriz.

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Nvidia RTX 30 mobil ekran kartları madencilere satılıyor