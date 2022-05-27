Nvidia RTX 30 mobil ekran kartlarının madencilere satıldığı ortaya çıktı

Günümüzde ekran kartlarında yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları yavaş yavaş düzelmeye başlarken, Çinli OEM üreticilerinin Nvidia GeForce RTX 3060 ve RTX 3070 dizüstü bilgisayar GPU’larını ayrı olarak madencilere sattığı ortaya çıktı.
Masaüstü kartına dönüştürülüyor
Bilindiği üzere Nvidia’nın yeni nesil masaüstü ekran kartları LHR (Lite Hash Rate) kilidi ile geliyor. Geçtiğimiz haftalarda ünlü madencilik yazılımı Quick Miner’ın geliştiricileri şirketin LHR kilidinin neredeyse tamamını kırmayı başardığını duyursa da, görünüşe göre madencilik kısıtlamalarından kaçınmak isteyen üreticiler yeni yöntemler bulmaya devam ediyor.
Çin’de satılan dizüstü RTX 30 modellerinin Çin’li OEM üreticiler tarafından madencilik kartlarına dönüştürüldüğünü gösteren yüzlerce ilana ulaşmayı başaran Videocardz, satışların aylardır devam ettiğini ve NVIDIA'nın bu konuda sessizliğini koruduğunu söyledi. Bununla birlikte yeni haber, RTX 3060/3070 dizüstü bilgisayaların neden bu kadar pahalı olduğunu açıklığa kavuşturdu diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
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