Nvidia RTX 3060 12GB yenileniyor: GA104 GPU, GDDR6X bellek ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ve orta üst seviye ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, Ampere mimarisinde de güncellemelere devam ediyor. Şimdi TechPowerUP GPU veritabanında GDDR6X bellekli yeni bir RTX 3060 12GB sürümü ortaya çıktı.

Nvidia RTX 3060 12GB yenileniyor

TechPowerUP veritabanından alınan bilgilere göre Nvidia, RTX 3060 için ilginç bir güncellemeye hazırlanıyor. Üstelik bu yeni sürüm, ana modellerde karşımıza çıkan GA106 yerine GA104 GPU'dan güç alacak. Bilmeyenler için GA104 yongası, günümüzde RTX 3070 ve RTX 3060 Ti modellerine güç veriyor.

Kartın spesifik ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı ancak buradaki en büyük haber GDDR6X bellekler ile güncellemesi olacak. Nitekim kısa süre önce Nvidia, RTX 3060 Ti modelinde de benzer yükseltmeye imza attı. Bu doğrultuda yeni RTX 3060'ın bellek bant genişliğinde yüzde 30 civarında bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz.

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Ayrıca yeni gelişme, yeni sürümde dahil olmak üzere Nvidia'nın artık dört RTX 3060 modeline sahip olacağını gösteriyor. Bunlar sırasıyla, RTX 3060 12GB GDDR6 (GA106-300), RTX 3060 12GB (GDDR6 LHR – GA106-302), RTX 3060 8GB (GDDR6 – GA106-302) ve RTX 3060 (12GB GDDR6X – GA104) sürümleri olacak.

Ayrıca yeni sızıntının henüz doğrulanmadığını belirtelim. Karma işlemcilere sahip bu tür modeller Nvidia serilerinde yaygın olsa da, bu kartların genel olarak Çin pazarında satışa sunulduğunu görüyoruz.

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