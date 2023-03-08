Nvidia RTX 3060 12GB yenileniyor: GA104 GPU, GDDR6X bellek ve daha fazlası

Nvidia RTX 3060 12GB yenileniyor
TechPowerUP veritabanından alınan bilgilere göre Nvidia, RTX 3060 için ilginç bir güncellemeye hazırlanıyor. Üstelik bu yeni sürüm, ana modellerde karşımıza çıkan GA106 yerine GA104 GPU'dan güç alacak. Bilmeyenler için GA104 yongası, günümüzde RTX 3070 ve RTX 3060 Ti modellerine güç veriyor.
Kartın spesifik ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı ancak buradaki en büyük haber GDDR6X bellekler ile güncellemesi olacak. Nitekim kısa süre önce Nvidia, RTX 3060 Ti modelinde de benzer yükseltmeye imza attı. Bu doğrultuda yeni RTX 3060'ın bellek bant genişliğinde yüzde 30 civarında bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca yeni gelişme, yeni sürümde dahil olmak üzere Nvidia'nın artık dört RTX 3060 modeline sahip olacağını gösteriyor. Bunlar sırasıyla, RTX 3060 12GB GDDR6 (GA106-300), RTX 3060 12GB (GDDR6 LHR – GA106-302), RTX 3060 8GB (GDDR6 – GA106-302) ve RTX 3060 (12GB GDDR6X – GA104) sürümleri olacak.
Ayrıca yeni sızıntının henüz doğrulanmadığını belirtelim. Karma işlemcilere sahip bu tür modeller Nvidia serilerinde yaygın olsa da, bu kartların genel olarak Çin pazarında satışa sunulduğunu görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez