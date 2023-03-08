Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 3060 12GB yenileniyor: GA104 GPU, GDDR6X bellek ve daha fazlası

    TechPowerUP GPU veritabanında Nvidia'nın yeni bir RTX 3060 12GB sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni sürüm, GDDR6X bellekler ve GA104 GPU'dan güç alıyor. İşte detaylar 
    Oy Ver
    Nvidia RTX 3060 12GB yenileniyor! Bellek hızları artacak Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ve orta üst seviye ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, Ampere mimarisinde de güncellemelere devam ediyor. Şimdi TechPowerUP GPU veritabanında GDDR6X bellekli yeni bir RTX 3060 12GB sürümü ortaya çıktı. 

    Nvidia RTX 3060 12GB yenileniyor

    TechPowerUP veritabanından alınan bilgilere göre Nvidia, RTX 3060 için ilginç bir güncellemeye hazırlanıyor. Üstelik bu yeni sürüm, ana modellerde karşımıza çıkan GA106 yerine GA104 GPU'dan güç alacak. Bilmeyenler için GA104 yongası, günümüzde RTX 3070 ve RTX 3060 Ti modellerine güç veriyor.

    Kartın spesifik ayrıntıları ise henüz paylaşılmadı ancak buradaki en büyük haber GDDR6X bellekler ile güncellemesi olacak. Nitekim kısa süre önce Nvidia, RTX 3060 Ti modelinde de benzer yükseltmeye imza attı. Bu doğrultuda yeni RTX 3060'ın bellek bant genişliğinde yüzde 30 civarında bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz. 

    Ayrıca yeni gelişme, yeni sürümde dahil olmak üzere Nvidia'nın artık dört RTX 3060 modeline sahip olacağını gösteriyor. Bunlar sırasıyla, RTX 3060 12GB GDDR6 (GA106-300)RTX 3060 12GB (GDDR6 LHR – GA106-302)RTX 3060 8GB (GDDR6 – GA106-302) ve RTX 3060 (12GB GDDR6X – GA104) sürümleri olacak.

    Ayrıca yeni sızıntının henüz doğrulanmadığını belirtelim. Karma işlemcilere sahip bu tür modeller Nvidia serilerinde yaygın olsa da, bu kartların genel olarak Çin pazarında satışa sunulduğunu görüyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yks discord realtek rtl8723be wireless lan 802.11n pci-e nic kia stonic yakıt tüketimi ırkımı nasıl öğrenebilirim 50.000 tl peşinatla araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız