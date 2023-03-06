Nvidia sürücülerinde işlemci yükünü artıran sorun keşfedildi

Nvidia sürücülerinde yeni bir sorun keşfedildi
Bildirilenlere göre keşfedilen yeni sorun, işlemci kullanımının büyük oranda artmasına neden oluyor. Bu bağlamda Reddit ve Nvidia forumlarında birçok kullanıcı, belirli oyunlardan sonra ''Nvidia Container'' uygulamasının yüzde 15'in üzerine çıkabilen bir CPU tüketimine neden olduğunu bildirdi.
Artan şikayetlerin ardından Nvidia, sürücü kaynaklı sorunun varlığını doğrulandı. Böylece kısa süre içerisinde yeni bir düzeltme veya sürücü güncellemesi paylaşılacağını söyleyebiliriz. Ancak düzeltmeyi beklemek istemeyen kullanıcılar için farklı çözüm yolları da mevcut. Uygulamayı basitçe kapatmaya zorlamak veya 528.49 WHQL sürücüsüne geri dönmek de sorunu ortadan kaldırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez