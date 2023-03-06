Tam Boyutta Gör Nvidia tarafından kısa süre önce paylaşılan "Game Ready" sürücü güncellemesi (531.18), RTX Video Süper Çözünürlük gibi yepyeni özellikleri beraberinde getirdi. Ancak aradan geçen bir haftalık sürenin ardından, sürücü kaynaklı ilginç bir sorun ortaya çıktı. Kullanıcılar, yeni sürücülerin işlemci yükünde ani bir artışa neden olduğu söylüyor.

Nvidia sürücülerinde yeni bir sorun keşfedildi

Bildirilenlere göre keşfedilen yeni sorun, işlemci kullanımının büyük oranda artmasına neden oluyor. Bu bağlamda Reddit ve Nvidia forumlarında birçok kullanıcı, belirli oyunlardan sonra ''Nvidia Container'' uygulamasının yüzde 15'in üzerine çıkabilen bir CPU tüketimine neden olduğunu bildirdi.

Tam Boyutta Gör Bu sorundan etkilenip etkilenmediğinizi öğrenmek için Windows Görev Yöneticisi'ni kullanmanız ve işlemler sekmesini kontrol etmeniz yeterli. Buradan CPU kaynak kullanımına göz atarak sorunu doğrulayabilirsiniz.

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Artan şikayetlerin ardından Nvidia, sürücü kaynaklı sorunun varlığını doğrulandı. Böylece kısa süre içerisinde yeni bir düzeltme veya sürücü güncellemesi paylaşılacağını söyleyebiliriz. Ancak düzeltmeyi beklemek istemeyen kullanıcılar için farklı çözüm yolları da mevcut. Uygulamayı basitçe kapatmaya zorlamak veya 528.49 WHQL sürücüsüne geri dönmek de sorunu ortadan kaldırıyor.

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Nvidia sürücülerinde işlemci yükünü artıran sorun keşfedildi!