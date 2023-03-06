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    Anlık Bildirim

    Nvidia sürücülerinde işlemci yükünü artıran sorun keşfedildi

    Nvidia'nın 531.18 "Game Ready" sürücü güncellemesinde işlemci kullanımını arttıran ilginç bir sorun keşfedildi. İşte yeni ortaya çıkan sorunun detayları ve çözümü.
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    Nvidia sürücülerinde işlemci yükünü artıran sorun keşfedildi! Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarafından kısa süre önce paylaşılan "Game Ready" sürücü güncellemesi (531.18), RTX Video Süper Çözünürlük gibi yepyeni özellikleri beraberinde getirdi. Ancak aradan geçen bir haftalık sürenin ardından, sürücü kaynaklı ilginç bir sorun ortaya çıktı. Kullanıcılar, yeni sürücülerin işlemci yükünde ani bir artışa neden olduğu söylüyor.

    Nvidia sürücülerinde yeni bir sorun keşfedildi

    Bildirilenlere göre keşfedilen yeni sorun, işlemci kullanımının büyük oranda artmasına neden oluyor. Bu bağlamda Reddit ve Nvidia forumlarında birçok kullanıcı, belirli oyunlardan sonra ''Nvidia Container'' uygulamasının yüzde 15'in üzerine çıkabilen bir CPU tüketimine neden olduğunu bildirdi.

    Nvidia sürücülerinde işlemci yükünü artıran sorun keşfedildi! Tam Boyutta Gör
    Bu sorundan etkilenip etkilenmediğinizi öğrenmek için Windows Görev Yöneticisi'ni kullanmanız ve işlemler sekmesini kontrol etmeniz yeterli. Buradan CPU kaynak kullanımına göz atarak sorunu doğrulayabilirsiniz. 

    Artan şikayetlerin ardından Nvidia, sürücü kaynaklı sorunun varlığını doğrulandı. Böylece kısa süre içerisinde yeni bir düzeltme veya sürücü güncellemesi paylaşılacağını söyleyebiliriz. Ancak düzeltmeyi beklemek istemeyen kullanıcılar için farklı çözüm yolları da mevcut. Uygulamayı basitçe kapatmaya zorlamak veya 528.49 WHQL sürücüsüne geri dönmek de sorunu ortadan kaldırıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    murattari 3 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 11 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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