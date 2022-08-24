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    Nvidia 24 GB bellekli RTX 4090 üretimine başladı

    Nvidia’nın beklenen RTX 40 serisi ekran kartları için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan OEM belgelerine göre serinin en güçlüsü RTX 4090’ın üretimine çoktan başlanmış.
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    Nvidia 24 GB bellekli RTX 4090 üretimine başladı
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    Nvidia, Ada Lovelace mimarisini temel alan RTX 40 serisi ekran kartlarını yıl içerisinde tanıtacak. RTX 30 serisine göre performans anlamında önemli kazanımlar getirecek olan yeni RTX 40 ailesinin en güçlü modeli RTX 4090 için ise bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılanlara göre üreticiler RTX 4090 üretimine çoktan başlamış durumda.

    RTX 4090 halihazırda üretim bantlarında

    Baidu da bir kullanıcının paylaştığı belgeler, GeForce RTX 4090 ekran kartının 16 Ağustos’tan beri fabrikalarda üretim sürecinde olduğunu gösteriyor. Dokümantasyonların bir kısmı paylaşılmış durumda zira saat hızları, üreticinin kim olduğu gibi bazı detaylar maalesef belgelerde gözükmüyor.

    Nvidia 24 GB bellekli RTX 4090 üretimine başladı
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    Belgelerin doğru olduğunu varsayarsak, RTX 4090 beklendiği gibi AD102 GPU’su ile birlikte gelecek. Ayrıca kartta 24 GB bellek, üç adet DP ve bir adet HDMI konektörü yer aldığını belgelerden görüyoruz. Öte yandan belgelerin bir kısmının sansürlenmesi ve gösterilmemesi muhtemelen fabrikaya ait özel bilgilerin yer almasından kaynaklanıyor olabilir.

    Nvidia’nın GeForce RTX 40 serisini Ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Gelen bilgiler piyasaya sürülecek ilk kartlardan olan RTX 4090’ın üretim bantlarında olduğunu gösteriyor, dolayısıyla kartların nihai sürüme ulaştığını düşünebiliriz. Ayrıca yeni kartlar, fabrikaların üretim hatlarından perakende mağazalara ulaşması birkaç haftayı bulabiliyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 14 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 16 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 16 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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