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    Nvidia, finansal sonuçlarını açıkladı: Oyun gelirleri yüzde 44 düşüş ile dibi gördü

    Nvidia, 2022 yılının ikinci çeyreğine ait mali sonuçlarını bir süre önce açıkladı. Rapora göre firmanın gelirlerinde düşüş yaşanırken oyun tarafı ise resmen dibi gördü.
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    nvidianın oyun gelirleri ciddi düşüş yaşadı
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    Ekran kartı pazarının lideri Nvidia, içinde bulunduğumuz yıla ait ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Rapora göre firmanın gelirlerinde ciddi düşüşler gözlemlenmekte. Özellikle oyun kanadında yaşanan düşüş endişe verici seviyede.

    Pandemi döneminde zirve yapan satışlar ve gelirler artık gerilemeye başlıyor. Yılın ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklayan diğer firmalar gibi Nvidia’da kötü bir performans sergilemekten kaçınamadı. Firma ikinci çeyrekte yaklaşık olarak 6.7 milyar dolar gelir elde etti. Bu, yıllık bazda yüzde 3 büyüme olarak gözükse de çeyrek bazda yüzde 19 düşüş anlamına geliyor.

    Oyun gelirleri çakıldı

    Nvidia’ya göre gelirlerde yaşanan düşüşün nedeni oyun bölümünün gösterdiği zayıf performans. Zira firmanın oyun bölümünden elde ettiği gelir 2.04 milyar dolar seviyesindeyken bu rakam çeyrek bazda yüzde 44 ve yıllık bazdaysa yüzde 33 düşüş anlamına geliyor. Veri merkezlerinden elde edilen gelir ise 3.81 milyar dolar olarak bilançoya yanışmış durumda. Veri merkezleri geliri çeyrek bazda yüzde 1 düşerken geçen yıla oranla yüzde 61 artmış.

    Nvidia’nın yaşadığı sıkıntıları zorlu makroekonomik şartlara bağlayan CEO Jensen Huag, ABD ekonomisinin artan fiyatlarla mücadele etmesi ve işgücü piyasasındaki ters yönde hareketlerin düşüşün birer ayağı olduğunu açıkladı. Nvidia’nın gelecek olan RTX 40 serisi ekran kartları ile tekrardan yükselişe geçmesi bekleniyor.

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