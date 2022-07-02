Nvidia, madencilik kartları sebebiyle RTX 40 siparişlerini azaltabilir

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Günümüzde kripto paraların değer kaybetmesi sebebiyle birçok madenci, ellerinde bulunan RTX 30 serisi ekran kartlarını satışa sunmaya başladı. Sektörde yaşanan bu durum kullanıcıların ekran kartlarına ulaşımını kolaylaştırırken, Nvidia büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak gibi gözüküyor.

RTX 40 serisinin üretimi azaltılabilir

Bilindiği üzere yakında Ada Lovelace mimarili RTX 40 serisi ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia, TSMC'nin 5nm üretim teknolojisi için kendine büyük bir yer ayırtmıştı. Ancak şimdi hem madencilerden hem de oyunculardan gelen ekran kartı talebinin önemli oranda düşeceğini öngören şirket, planlanan siparişlerin bir kısmını geri çekmek istiyor.

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Bununla birlikte Nvidia'nın isteğine karşı herhangi bir taviz vermekten kaçınan TSMC'nin, siparişleri en iyi ihtimalle 2023 başına erteleyebileceği bildiriliyor. Ancak bu durumda bile Nvidia, TSMC'nin boşalan üretim kapasitesi için yeni müşteriler bulmak zorunda kalacak. Şirketin yeni talebinin onaylanmaması durumunda ise ekran kartı arz dengesinde büyük değişiklikler görebiliriz.

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Nvidia, RTX 40 serisinin üretimini azaltmayı planlıyor