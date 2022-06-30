AMD'den Nvidia'ya yanıt: RDNA 3, RTX benzeri yapay zeka desteği sunabilir

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Yapay zekâ desteği ve makine öğreniminden faydalanan RTX ekran kartları ile sektörde büyük bir avantaj yakalayan Nvidia’ya en sonunda AMD’den yanıt gelebilir. Bu hafta yaklaşmakta olan RDNA 3 mimarisi hakkında Github güncellemesine giden kırmızı ekibin, DLSS benzeri işlevler sunacak matris tabanlı bir talimat seti eklediği ortaya çıktı.

FSR 3.0 yapay zeka desteğinden güç alabilir

Bilindiği üzere FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 teknolojisi ile büyük bir gelişme kaydeden AMD, herhangi bir yapay zeka hızlandırmasına gerek duymadan geniş bir donanım yelpazesine destek sunuyor. Bununla birlikte RDNA 3'ün bir kodu olan GFX11’e eklenen Wave Matrix Multiply-Accumulate talimatları, güvenilir sızıntı kaynağı Greymon55’e göre FSR 3.0 için bir yapay zeka hızlandırma desteğine işaret ediyor.

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TSMC'nin 5nm üretim süreci ile gelecek RDNA 3 mimarisi, Watt başına yüzde 50 daha iyi performans, yeniden tasarlanmış bilgi işlem birimleri ve yeni nesil bir Infinity Cache içerecek. Yeni mimarili ekran kartların Ekim sonu ila Kasım ortası arasında piyasaya sürülmesi beklenirken, DLSS benzeri bir yapay zeka teknolojisi rakibi karşısında şirkete büyük bir avantaj sağlayabilir.

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AMD RDNA 3 mimarisi, RTX benzeri yapay zeka desteği sunabilir