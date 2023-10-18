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    Nvidia, RTX 40 SUPER serisini piyasaya sürecek: İşte yeni kartlar

    Nvidia, RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER ve 4070 SUPER olarak adlandırılan yeni SUPER serisi ekran kartlarını piyasaya sürecek. Yeni kartların gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyor.
    Nvidia, RTX 40 SUPER serisini piyasaya sürecek: İşte yeni kartlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER olmak üzere üç karttan oluşacağı söylenen GeForce RTX 40 SUPER GPU serisini hazırladığı bildiriliyor. Bu söylenti ise son derece güvenilir bir kaynak olan ve hatta RTX 4080 12 GB grafik kartını yeniden adlandıracağını bildiren ilk kişilerden @hongxing2020'den geliyor.

    RTX 40 SUPER serisi geliyor

    Nvidia, SUPER takısını önceki RTX 30 serisinde kullanmamıştı. Firma bu takıyı normal GPU’nun daha iyi bir versiyonu olduğunu belirtmek için kullanıyor. “Ti” takısı ise daha üst düzey performans anlamını taşıyor. Yani, Ti > SUPER > Standart GPU. Söz konusu kartların özellikleri ve piyasaya çıkış tarihleri henüz açıklanmadı ancak bu kartlar kesinlikle 2024'ü hedefleyecek ve bir ihtimal CES 2024'e kadar bir duyuru yapılmasını bekleyebiliriz.

    Öte yandan RTX 40 serisine yeni kartların ekleneceği farklı kaynaklardan da dile getirildi. Örneğin MEGAsizeGPU adlı sızıntı kaynağı da Nvidia’nın RTX 4080'in daha güçlü bir versiyonunu hazırladığını ortaya çıkardı ve sızıntı kaynağı ayrıca kartın "SUPER" veya "Ti" markasını kullanacağına işaret etti.

    Aslında Nvidia’nın böyle bir hamlede bulunması mantıklı görünüyor. Zira RTX 4080 ile RTX 4090 arasında oldukça büyük bir performans ve özellik farkı var, dolayısıyla muhtemel SUPER (veya Ti) varyantı bu boşluğu doldurmaya çalışabilir. Bununla birlikte Nvidia’nın yeni SUPER kartlarda fiyat artışı yapmayacağı, bunun yerine mevcuttaki kartın fiyatlarında indirime gideceği de belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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