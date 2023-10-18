Nvidia, RTX 40 SUPER serisini piyasaya sürecek: İşte yeni kartlar

RTX 40 SUPER serisi geliyor
Nvidia, SUPER takısını önceki RTX 30 serisinde kullanmamıştı. Firma bu takıyı normal GPU’nun daha iyi bir versiyonu olduğunu belirtmek için kullanıyor. “Ti” takısı ise daha üst düzey performans anlamını taşıyor. Yani, Ti > SUPER > Standart GPU. Söz konusu kartların özellikleri ve piyasaya çıkış tarihleri henüz açıklanmadı ancak bu kartlar kesinlikle 2024'ü hedefleyecek ve bir ihtimal CES 2024'e kadar bir duyuru yapılmasını bekleyebiliriz.
Öte yandan RTX 40 serisine yeni kartların ekleneceği farklı kaynaklardan da dile getirildi. Örneğin MEGAsizeGPU adlı sızıntı kaynağı da Nvidia’nın RTX 4080'in daha güçlü bir versiyonunu hazırladığını ortaya çıkardı ve sızıntı kaynağı ayrıca kartın "SUPER" veya "Ti" markasını kullanacağına işaret etti.
Aslında Nvidia’nın böyle bir hamlede bulunması mantıklı görünüyor. Zira RTX 4080 ile RTX 4090 arasında oldukça büyük bir performans ve özellik farkı var, dolayısıyla muhtemel SUPER (veya Ti) varyantı bu boşluğu doldurmaya çalışabilir. Bununla birlikte Nvidia’nın yeni SUPER kartlarda fiyat artışı yapmayacağı, bunun yerine mevcuttaki kartın fiyatlarında indirime gideceği de belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.