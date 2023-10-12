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    2024, Microsoft sayesinde AMD için büyük bir yıl olacak

    Halihazırda yapay zeka pazarı neredeyse tamamen Nvidia’ya çalışıyor. AMD açıkça bu alanda geriden ancak son raporlar 2024’ün AMD için son derece büyük bir yıl olacağını söylüyor.
    2024, Microsoft sayesinde AMD için büyük bir yıl olacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın yükselişinden şimdiye kadar en iyi faydalanan şirket şüphesiz Nvidia oldu. Değerini 1 trilyon dolara yükselten şirket, bu alanı H100 gibi donanımlarıyla resmen domine ediyor. Öte yandan rakip AMD için işler 2024 yılı itibariyle rayına oturacak gibi görünüyor. En azından mevcut analistler ve raporlar buna işaret ediyor.

    AMD, 2024'te sıçrama yapabilir

    Önde gelen analist Ming-Chi Kuo, AMD’nin gelecekteki gelirlerinde "hızlı bir büyüme" olacağını açıklamasından bu yana AMD'nin yapay zeka segmenti için çeşitli öngörüler yapıldı. Sektör uzmanları AMD'nin yakında bir geri dönüş yapmasının beklendiğini ve bunun 2024 gibi kısa bir sürede gerçekleşebileceğini ima ediyorlar. Öte yandan AMD ile Nvidia’yı yapay zeka alanında karşılaştırdığımızda kırmızılı takımın özellikle yazılım tarafında zayıf olduğunu görüyoruz. Ancak AMD’nin son Nod.ai satın alımı bu alandaki ilerleyiş için önemli.

    2024, Microsoft sayesinde AMD için büyük bir yıl olacak Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Kuo, AMD'nin yapay zeka çipi sevkiyatlarının 2024'te ciddi bir artış kaydedeceğini söylüyor. Ancak bu ciddi artıştan pazar paylarının çok yaklaşacağı gibi bir sonuç çıkarmamak gerek. Aktarılanlara göre AMD, Nvidia’nın CoWoS tabanlı çözümlerinin yüzde 10’u kadar bir sevkiyata ulaşacak. Ek olarak Microsoft'un AMD'nin en büyük müşterisi olacağı ve şirketin yapay zeka sevkiyatlarındaki payın çoğunluğunu oluşturacağı söyleniyor. Meta ve Amazon gibi firmalar da AMD'ye bir alternatif olarak bakıyor, ancak bu yine AMD'nin Microsoft'a nasıl teslimat yapacağına bağlı.

    En nihayetinde AMD'nin yapay zeka sektöründeki ağırlığı tamamen şirketin yazılım kaynaklarına yönelik yaklaşımına ve şirketin pazar payını ele geçirmek için 1 numaralı stratejik planı olan Instinct MI300 ve MI400 gibi yeni nesil teknolojilere bağlı olacak. AMD potansiyel müşterilerin güvenini kazanmayı başarırsa, yapay zeka sevkiyatları yüzde 30'a kadar artabilir ve bu da firma için büyük bir gelir kapısı olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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