2024, Microsoft sayesinde AMD için büyük bir yıl olacak

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın yükselişinden şimdiye kadar en iyi faydalanan şirket şüphesiz Nvidia oldu. Değerini 1 trilyon dolara yükselten şirket, bu alanı H100 gibi donanımlarıyla resmen domine ediyor. Öte yandan rakip AMD için işler 2024 yılı itibariyle rayına oturacak gibi görünüyor. En azından mevcut analistler ve raporlar buna işaret ediyor.

AMD, 2024'te sıçrama yapabilir

Önde gelen analist Ming-Chi Kuo, AMD’nin gelecekteki gelirlerinde "hızlı bir büyüme" olacağını açıklamasından bu yana AMD'nin yapay zeka segmenti için çeşitli öngörüler yapıldı. Sektör uzmanları AMD'nin yakında bir geri dönüş yapmasının beklendiğini ve bunun 2024 gibi kısa bir sürede gerçekleşebileceğini ima ediyorlar. Öte yandan AMD ile Nvidia’yı yapay zeka alanında karşılaştırdığımızda kırmızılı takımın özellikle yazılım tarafında zayıf olduğunu görüyoruz. Ancak AMD’nin son Nod.ai satın alımı bu alandaki ilerleyiş için önemli.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Kuo, AMD'nin yapay zeka çipi sevkiyatlarının 2024'te ciddi bir artış kaydedeceğini söylüyor. Ancak bu ciddi artıştan pazar paylarının çok yaklaşacağı gibi bir sonuç çıkarmamak gerek. Aktarılanlara göre AMD, Nvidia’nın CoWoS tabanlı çözümlerinin yüzde 10’u kadar bir sevkiyata ulaşacak. Ek olarak Microsoft'un AMD'nin en büyük müşterisi olacağı ve şirketin yapay zeka sevkiyatlarındaki payın çoğunluğunu oluşturacağı söyleniyor. Meta ve Amazon gibi firmalar da AMD'ye bir alternatif olarak bakıyor, ancak bu yine AMD'nin Microsoft'a nasıl teslimat yapacağına bağlı.

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En nihayetinde AMD'nin yapay zeka sektöründeki ağırlığı tamamen şirketin yazılım kaynaklarına yönelik yaklaşımına ve şirketin pazar payını ele geçirmek için 1 numaralı stratejik planı olan Instinct MI300 ve MI400 gibi yeni nesil teknolojilere bağlı olacak. AMD potansiyel müşterilerin güvenini kazanmayı başarırsa, yapay zeka sevkiyatları yüzde 30'a kadar artabilir ve bu da firma için büyük bir gelir kapısı olacaktır.

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2024, Microsoft sayesinde AMD için büyük bir yıl olacak