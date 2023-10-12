2024, Microsoft sayesinde AMD için büyük bir yıl olacak

AMD, 2024'te sıçrama yapabilir
Önde gelen analist Ming-Chi Kuo, AMD’nin gelecekteki gelirlerinde "hızlı bir büyüme" olacağını açıklamasından bu yana AMD'nin yapay zeka segmenti için çeşitli öngörüler yapıldı. Sektör uzmanları AMD'nin yakında bir geri dönüş yapmasının beklendiğini ve bunun 2024 gibi kısa bir sürede gerçekleşebileceğini ima ediyorlar. Öte yandan AMD ile Nvidia’yı yapay zeka alanında karşılaştırdığımızda kırmızılı takımın özellikle yazılım tarafında zayıf olduğunu görüyoruz. Ancak AMD’nin son Nod.ai satın alımı bu alandaki ilerleyiş için önemli.
En nihayetinde AMD'nin yapay zeka sektöründeki ağırlığı tamamen şirketin yazılım kaynaklarına yönelik yaklaşımına ve şirketin pazar payını ele geçirmek için 1 numaralı stratejik planı olan Instinct MI300 ve MI400 gibi yeni nesil teknolojilere bağlı olacak. AMD potansiyel müşterilerin güvenini kazanmayı başarırsa, yapay zeka sevkiyatları yüzde 30'a kadar artabilir ve bu da firma için büyük bir gelir kapısı olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.