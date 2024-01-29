Intel’in yeni nesil amiral gemisi ekran kartı RTX 4070 SUPER ile yarışacak

Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil amiral gemisi Battlemage ekran kartı ailesinden yeni bilgiler paylaşıldı. Son söylentiye göre Intel’in Battlemage GPU'su yalnızca ayrık ekran kartı formunda olacak ve dizüstü bilgisayar varyantları bulunmayacak. Öte yandan üst seviye Battlemage GPU'sunun özellikleri ve performansına dair detayları da paylaşıldı.

Battlemage ailesinin performansı şekilleniyor

Moore's Law is Dead’e göre Intel'in yeni nesil G31 Battlemage GPU'su TSMC'nin 5nm işlem sürecinde üretilecek. Bu GPU’da 512 adet Execution Unit (Yürütme Birimi) veya kısa EU bulunacak. Bu GPU’nun ailenin tepe modeli olacağı belirtilirken aynı zamanda 256-bit bellek veri yolu üzerinde 16GB VRAM (GDDR6 veya GDDR6X) ile birleştirilecek.

Tam Boyutta Gör Ek olarak 448 EU ve 256-bit bellek veri yolu üzerinde aynı 16GB VRAM'e sahip olacağını bildirilen bir başka varyant da olacak. Ayrıca 12 GB VRAM'e sahip 320 EU sürümü ve biri 10 GB VRAM ve diğeri 8 GB VRAM'e sahip iki 256 EU modeli de dahil olmak üzere giriş-orta seviye GPU’lar da bulunacak.

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Sızıntılara göre Intel'in yeni nesil Battlemage EU’lar önceki nesilden yüzde 30 daha hızlı olacak ve bu da onları Alchemist'teki EU'lardan yaklaşık iki kat daha hızlı yapacak. Kaynaklar G31 Battlemage GPU’lu seviye yeni Intel ekran kartının Nvidia’nın GeForce RTX 3070 ile yeni çıkan GeForce RTX 4070 SUPER ekran kartları arasında bir performansa sahip olacağını söylüyor.

Bu değerler günümüz için Intel çerçevesinde fena değil ancak Battlemage ekran kartlarıyla benzer dönemlerde Nvidia’nın yeni nesil Blackwell kartlarını ve AMD’nin yeni RDNA 4 kartlarını çıkaracağını unutmamak gerekiyor.

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