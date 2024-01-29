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    Anlık Bildirim

    Intel’in yeni nesil amiral gemisi ekran kartı RTX 4070 SUPER ile yarışacak

    Intel'in yeni nesil amiral gemisi Battlemage GPU'sunun özellikleri sızdırıldı. Aktarılanlara göre Battlemage ailesi üst seviyede Nvidia’nın RTX 4070 SUPER kartıyla yarışacak.
    Intel’in yeni nesil ekran kartı RTX 4070 SUPER ile yarışacak Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni nesil amiral gemisi Battlemage ekran kartı ailesinden yeni bilgiler paylaşıldı. Son söylentiye göre Intel’in Battlemage GPU'su yalnızca ayrık ekran kartı formunda olacak ve dizüstü bilgisayar varyantları bulunmayacak. Öte yandan üst seviye Battlemage GPU'sunun özellikleri ve performansına dair detayları da paylaşıldı.

    Battlemage ailesinin performansı şekilleniyor

    Moore's Law is Dead’e göre Intel'in yeni nesil G31 Battlemage GPU'su TSMC'nin 5nm işlem sürecinde üretilecek. Bu GPU’da 512 adet Execution Unit (Yürütme Birimi) veya kısa EU bulunacak. Bu GPU’nun ailenin tepe modeli olacağı belirtilirken aynı zamanda 256-bit bellek veri yolu üzerinde 16GB VRAM (GDDR6 veya GDDR6X) ile birleştirilecek.

    Intel’in yeni nesil ekran kartı RTX 4070 SUPER ile yarışacak Tam Boyutta Gör
    Ek olarak 448 EU ve 256-bit bellek veri yolu üzerinde aynı 16GB VRAM'e sahip olacağını bildirilen bir başka varyant da olacak. Ayrıca 12 GB VRAM'e sahip 320 EU sürümü ve biri 10 GB VRAM ve diğeri 8 GB VRAM'e sahip iki 256 EU modeli de dahil olmak üzere giriş-orta seviye GPU’lar da bulunacak.

    Sızıntılara göre Intel'in yeni nesil Battlemage EU’lar önceki nesilden yüzde 30 daha hızlı olacak ve bu da onları Alchemist'teki EU'lardan yaklaşık iki kat daha hızlı yapacak. Kaynaklar G31 Battlemage GPU’lu seviye yeni Intel ekran kartının Nvidia’nın GeForce RTX 3070 ile yeni çıkan GeForce RTX 4070 SUPER ekran kartları arasında bir performansa sahip olacağını söylüyor.

    Bu değerler günümüz için Intel çerçevesinde fena değil ancak Battlemage ekran kartlarıyla benzer dönemlerde Nvidia’nın yeni nesil Blackwell kartlarını ve AMD’nin yeni RDNA 4 kartlarını çıkaracağını unutmamak gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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