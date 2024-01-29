Intel’in yeni nesil amiral gemisi ekran kartı RTX 4070 SUPER ile yarışacak

Battlemage ailesinin performansı şekilleniyor
Moore's Law is Dead’e göre Intel'in yeni nesil G31 Battlemage GPU'su TSMC'nin 5nm işlem sürecinde üretilecek. Bu GPU’da 512 adet Execution Unit (Yürütme Birimi) veya kısa EU bulunacak. Bu GPU’nun ailenin tepe modeli olacağı belirtilirken aynı zamanda 256-bit bellek veri yolu üzerinde 16GB VRAM (GDDR6 veya GDDR6X) ile birleştirilecek.
Sızıntılara göre Intel'in yeni nesil Battlemage EU’lar önceki nesilden yüzde 30 daha hızlı olacak ve bu da onları Alchemist'teki EU'lardan yaklaşık iki kat daha hızlı yapacak. Kaynaklar G31 Battlemage GPU’lu seviye yeni Intel ekran kartının Nvidia’nın GeForce RTX 3070 ile yeni çıkan GeForce RTX 4070 SUPER ekran kartları arasında bir performansa sahip olacağını söylüyor.
Bu değerler günümüz için Intel çerçevesinde fena değil ancak Battlemage ekran kartlarıyla benzer dönemlerde Nvidia’nın yeni nesil Blackwell kartlarını ve AMD’nin yeni RDNA 4 kartlarını çıkaracağını unutmamak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.