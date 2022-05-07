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    Nvidia RTX 30 LHR modellerin madencilik kilidi tamamen kaldırıldı

    Madencilik yazılımı NiceHash QuickMiner'ın geliştiricileri, kazım performansı düşürülen LHR ekran kartlarının madencilik kilidinin tamamen kaldırıldığını açıkladı.
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    Oyunculara kötü haber: Nvidia RTX 30 LHR kartların kilidi açıldı
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    Ekran kartı sektöründe yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları sebebiyle yaklaşık bir yıl önce RTX 30 Lite Hash Rate (LHR) modellerini piyasaya süren Nvidia, oyunculardan sert tepkiler alacak gibi gözüküyor. NiceHash QuickMiner'ın geliştiricileri, neredeyse tüm RTX 30 LHR ekran kartlarında madencilik kilidinin tamamen kaldırıldığını açıkladı.

    Ekran kartı fiyatlarını etkileyebilir

    Ekran kartlarının kazım performansının yüzde 50 oranında azaltılmasını sağlayan LHR algoritmasını ilk kıranlar arasında yer alan NiceHash, 2021 yılının Ağustos ayında kartların kazım performansını yüzde 50’den yüzde 70’e kadar arttırmayı başarmıştı. Daha sonrasında LHR ekran kartları için ilginç bir şekilde yanlış sürücü paylaşan Nvidia, kartların madencilik kilidinin açılmasına sebep olmuştu ancak hızlı bir şekilde algoritmayı yeniledi.

    Aradan geçen dokuz ayın ardından RTX 3050 ve RTX 3080 12GB harici tüm RTX 30 LHR modellerin kazım kilidini kaldıran NiceHash geliştiricileri, LHR kilit açma özelliğinin Windows işletim sisteminde çalıştığını ve yalnızca DaggerHashimoto (Etash) algoritmasını desteklediğini söylüyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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