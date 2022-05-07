Nvidia RTX 30 LHR modellerin madencilik kilidi tamamen kaldırıldı

Ekran kartı sektöründe yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları sebebiyle yaklaşık bir yıl önce RTX 30 Lite Hash Rate (LHR) modellerini piyasaya süren Nvidia, oyunculardan sert tepkiler alacak gibi gözüküyor. NiceHash QuickMiner'ın geliştiricileri, neredeyse tüm RTX 30 LHR ekran kartlarında madencilik kilidinin tamamen kaldırıldığını açıkladı.
Ekran kartı fiyatlarını etkileyebilir
Ekran kartlarının kazım performansının yüzde 50 oranında azaltılmasını sağlayan LHR algoritmasını ilk kıranlar arasında yer alan NiceHash, 2021 yılının Ağustos ayında kartların kazım performansını yüzde 50’den yüzde 70’e kadar arttırmayı başarmıştı. Daha sonrasında LHR ekran kartları için ilginç bir şekilde yanlış sürücü paylaşan Nvidia, kartların madencilik kilidinin açılmasına sebep olmuştu ancak hızlı bir şekilde algoritmayı yeniledi.
Aradan geçen dokuz ayın ardından RTX 3050 ve RTX 3080 12GB harici tüm RTX 30 LHR modellerin kazım kilidini kaldıran NiceHash geliştiricileri, LHR kilit açma özelliğinin Windows işletim sisteminde çalıştığını ve yalnızca DaggerHashimoto (Etash) algoritmasını desteklediğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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