Nvidia, yenilenmiş GeForce RTX 4070 ekran kartını tanıttı: GDDR6 bellekle geliyor

GeForce RTX 4070 GDDR6 özellikleri
GDDR6'lı RTX 4070, teknik özellikler açısından mevcut 4070 ile neredeyse aynı olacak. Şirketin açıklamasına göre yeni versiyonla standart ekran kartının arasındaki tek fark bellek türü. Yeni sürümdeki GDDR6 bellek türü, GDDR6X’te bulunan 21Gbps’ye kıyasla daha yavaş (20Gbps) hızında çalışıyor. Bu da bellek bant genişliğini 504,2 GB/sn'den 480,0 GB/sn seviyesine düşürüyor.
Tabii ki bu değişikliğin pratikte ne kadar etkili olacağı belirsiz. Ancak Nvidia, oyun ve uygulama performansının "aynı" kalacağı söylüyor. Devam edecek olursak, RTX 4070 GDDR6, AD104 GPU, 12 GB GDDR6 bellek ve 5.888 CUDA çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 192 bit bellek arayüzüne sahip olan kartın temel saat hızı 1,920 GHz seviyesindeyken artırtılmış saat hızı ise 2,475 GHz seviyesinde. Ayrıca 8 pimli güç konektörü ve DLSS 3 desteğiyle gelen kart, 200W TDP’ye sahip.
- CUDA: 5.888
- Temel saat hızı: 1,92GHz
- Boost saat hızı: 2,48GHz
- Bellek: 12 GB GDDR6
- Bellek arayüzü: 192 bit
- DLSS: DLSS 3
- TDP: 200W
GeForce RTX 4070 GDDR6 fiyatı ve çıkış tarihi
Nvidia'nın duyurusuna göre RTX 4070 GDDR6, Eylül ayından itibaren raflardaki yerini alacak. Bütçe konusunda da kartın 549 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.
Peki Nvidia neden böyle bir karar aldı? Geçtiğimiz Temmuz ayında, bir grup Micron GDRR6X bellek modülünün kalite kontrol testlerinde başarısız olduğu ve bunun Nvidia'nın tedariğini etkileyebileceği yönünde raporlar vardı. Yeni duyuru ise bu söylentileri doğruluyor. RTX 4070 GDDR6 sürümünün ne kadar üretimde kalacağı ise şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.