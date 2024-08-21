Nvidia, yenilenmiş GeForce RTX 4070 ekran kartını tanıttı: GDDR6 bellekle geliyor

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Tam Boyutta Gör Nvidia, haftalarca süren sızıntıların ardından bugün GeForce RTX 4070 ekran kartının yeni sürümünü resmileştirdi. Nisan 2023'te 12GB GDDR6X bellekle piyasaya çıkan ekran kartı, Micron'da yaşanan üretim sorunları nedeniyle GDDR6 bellekle güncelleniyor. İşte yeni GeForce RTX 4070 özellikleri

GeForce RTX 4070 GDDR6 özellikleri

GDDR6'lı RTX 4070, teknik özellikler açısından mevcut 4070 ile neredeyse aynı olacak. Şirketin açıklamasına göre yeni versiyonla standart ekran kartının arasındaki tek fark bellek türü. Yeni sürümdeki GDDR6 bellek türü, GDDR6X’te bulunan 21Gbps’ye kıyasla daha yavaş (20Gbps) hızında çalışıyor. Bu da bellek bant genişliğini 504,2 GB/sn'den 480,0 GB/sn seviyesine düşürüyor.

Tabii ki bu değişikliğin pratikte ne kadar etkili olacağı belirsiz. Ancak Nvidia, oyun ve uygulama performansının "aynı" kalacağı söylüyor. Devam edecek olursak, RTX 4070 GDDR6, AD104 GPU, 12 GB GDDR6 bellek ve 5.888 CUDA çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 192 bit bellek arayüzüne sahip olan kartın temel saat hızı 1,920 GHz seviyesindeyken artırtılmış saat hızı ise 2,475 GHz seviyesinde. Ayrıca 8 pimli güç konektörü ve DLSS 3 desteğiyle gelen kart, 200W TDP’ye sahip.

CUDA : 5.888

: 5.888 Temel saat hızı : 1,92GHz

: 1,92GHz Boost saat hız ı: 2,48GHz

ı: 2,48GHz Bellek : 12 GB GDDR6

: 12 GB GDDR6 Bellek arayüzü : 192 bit

: 192 bit DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TDP: 200W

GeForce RTX 4070 GDDR6 fiyatı ve çıkış tarihi

Nvidia'nın duyurusuna göre RTX 4070 GDDR6, Eylül ayından itibaren raflardaki yerini alacak. Bütçe konusunda da kartın 549 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.

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Peki Nvidia neden böyle bir karar aldı? Geçtiğimiz Temmuz ayında, bir grup Micron GDRR6X bellek modülünün kalite kontrol testlerinde başarısız olduğu ve bunun Nvidia'nın tedariğini etkileyebileceği yönünde raporlar vardı. Yeni duyuru ise bu söylentileri doğruluyor. RTX 4070 GDDR6 sürümünün ne kadar üretimde kalacağı ise şu an için belirsiz.

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