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    Nvidia, yenilenmiş GeForce RTX 4070 ekran kartını tanıttı: GDDR6 bellekle geliyor

    Nvidia, bugün GeForce RTX 4070 GDDR6 sürümünü sessizce tanıttı. Peki RTX 40 serisinin yenilenen modeli neler sunuyor? İşte GeForce RTX 4070 GDDR6 özellikleri... 
    Nvidia, yenilenmiş GeForce RTX 4070 ekran kartını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, haftalarca süren sızıntıların ardından bugün GeForce RTX 4070 ekran kartının yeni sürümünü resmileştirdi. Nisan 2023'te 12GB GDDR6X bellekle piyasaya çıkan ekran kartı, Micron'da yaşanan üretim sorunları nedeniyle GDDR6 bellekle güncelleniyor. İşte yeni GeForce RTX 4070 özellikleri

    GeForce RTX 4070 GDDR6 özellikleri

    GDDR6'lı RTX 4070, teknik özellikler açısından mevcut 4070 ile neredeyse aynı olacak. Şirketin açıklamasına göre yeni versiyonla standart ekran kartının arasındaki tek fark bellek türü. Yeni sürümdeki GDDR6 bellek türü, GDDR6X’te bulunan 21Gbps’ye kıyasla daha yavaş (20Gbps) hızında çalışıyor. Bu da bellek bant genişliğini 504,2 GB/sn'den 480,0 GB/sn seviyesine düşürüyor.

    Tabii ki bu değişikliğin pratikte ne kadar etkili olacağı belirsiz. Ancak Nvidia, oyun ve uygulama performansının "aynı" kalacağı söylüyor. Devam edecek olursak, RTX 4070 GDDR6, AD104 GPU, 12 GB GDDR6 bellek ve 5.888 CUDA çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. 192 bit bellek arayüzüne sahip olan kartın temel saat hızı 1,920 GHz seviyesindeyken artırtılmış saat hızı ise 2,475 GHz seviyesinde. Ayrıca 8 pimli güç konektörü ve DLSS 3 desteğiyle gelen kart, 200W TDP’ye sahip. 

    • CUDA: 5.888
    • Temel saat hızı: 1,92GHz
    • Boost saat hızı: 2,48GHz
    • Bellek: 12 GB GDDR6
    • Bellek arayüzü: 192 bit
    • DLSS: DLSS 3
    • TDP: 200W

    GeForce RTX 4070 GDDR6 fiyatı ve çıkış tarihi

    Nvidia'nın duyurusuna göre RTX 4070 GDDR6, Eylül ayından itibaren raflardaki yerini alacak. Bütçe konusunda da kartın 549 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor. 

    Peki Nvidia neden böyle bir karar aldı? Geçtiğimiz Temmuz ayında, bir grup Micron GDRR6X bellek modülünün kalite kontrol testlerinde başarısız olduğu ve bunun Nvidia'nın tedariğini etkileyebileceği yönünde raporlar vardı. Yeni duyuru ise bu söylentileri doğruluyor. RTX 4070 GDDR6 sürümünün ne kadar üretimde kalacağı ise şu an için belirsiz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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