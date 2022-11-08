İptal edilen RTX 4080 12GB, RTX 4070 Ti olarak gelecek

İptal edilen RTX 4080, RTX 4070 Ti olarak geliyor
Öte yandan RTX 4070 Ti’in 7680 CUDA çekirdeği ve 12 GB GDDR6X bellek yapılandırması ile gelecek. Nvidia’nın çekirdek hızı veya diğer detaylar üzerinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı belli değil ancak bunu yapması da pek olası durmuyor. Öte yandan belli olmayan ancak en önemli olan diğer detay fiyatlandırma.
RTX 4070 Ti çıkış tarihi
Okuyucularımızın bildiği gibi iptal edilen RTX 4080 Ti 12GB, 899 dolar fiyat etiketine sahipti. Eğer Nvidia fiyatlandırmayı biraz daha aşağıya çekerse AMD’nin aynı fiyattan duyurduğu RX 7900 XT modeliyle ciddi rekabet sağlanabilir. Öte yandan tutarlı sızıntılarıyla tanına Kopite7kimi'ye göre RTX 4070 Ti, Ocak 2023’te piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence