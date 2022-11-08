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    İptal edilen RTX 4080 12GB, RTX 4070 Ti olarak gelecek

    Nvidia, iki farklı RTX 4080 modelini tanıtmıştı. Her açıdan RTX 4080 16GB’ın arkasında olan RTX 4080 12GB iptal edilmişti. Şimdi iptal edilen modelin RTX 4070 Ti olarak geleceği söyleniyor.
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    İptal edilen RTX 4080 12GB, RTX 4070 Ti olarak gelecek Tam Boyutta Gör
    Nvidia, RTX 40 lansmanında tepe model RTX 4090 ile birlikte RTX 4080 16GB ve RTX 4080 12GB ekran kartlarını tanıtmıştı. Ancak RTX 4080’in 12 GB ve 16 GB modelleri arasında sadece bellek değil teknik özellikler açısından da fark bulunuyordu. Kullanıcılar ise bu duruma tepkilerini dile getirmeye başlamış, ardından Nvidia ise RTX 4080 12GB modelini piyasaya sürmeden iptal ettiğini duyurmuştu.

    İptal edilen RTX 4080, RTX 4070 Ti olarak geliyor

    Nvidia RTX 4080 12GB, RTX 4070 Ti Tam Boyutta Gör
    Şimdi ise iptal edilen RTX 4080 12GB modelinin karşımıza RTX 4070 Ti olarak çıkacağı aktarılıyor. Nvidia’nın iptal edilen kartı RTX 4070 Ti olarak adlandıracağı zaten beklenen bir durumdu. Zira Ti olmayan RTX 4070, orijinal RTX 4080 12GB’da bulunan AD104 GPU’sunun kırpılmış bir haliyle gelmesi bekleniyor. Doğal olarak tam AD104 yongası Ti modelde kullanılacak.

    Öte yandan RTX 4070 Ti’in 7680 CUDA çekirdeği ve 12 GB GDDR6X bellek yapılandırması ile gelecek. Nvidia’nın çekirdek hızı veya diğer detaylar üzerinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı belli değil ancak bunu yapması da pek olası durmuyor. Öte yandan belli olmayan ancak en önemli olan diğer detay fiyatlandırma.

    RTX 4070 Ti çıkış tarihi

    Okuyucularımızın bildiği gibi iptal edilen RTX 4080 Ti 12GB, 899 dolar fiyat etiketine sahipti. Eğer Nvidia fiyatlandırmayı biraz daha aşağıya çekerse AMD’nin aynı fiyattan duyurduğu RX 7900 XT modeliyle ciddi rekabet sağlanabilir.  Öte yandan tutarlı sızıntılarıyla tanına Kopite7kimi'ye göre RTX 4070 Ti, Ocak 2023’te piyasaya çıkacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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