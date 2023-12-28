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    Anlık Bildirim

    AMD, Radeon RX 7000 serisine üç yeni kart ekleyebilir

    AMD, Radeon RX 7000 serisine Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 XT kartlarını ekleyeyerek seriyi genişletebilir. Kartlar, Nvidia'nın RTX 4070 ve Ti SUPER kartlarına karşı konumlanabilir.
    AMD, Radeon RX 7000 serisine üç yeni kart ekleyebilir Tam Boyutta Gör
    AMD, şuanda 6 kartın olduğu Radeon RX 7000 serisine Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 XT kartlarını ekleyebilir. X'deki @Harukaze5719 kullanıcısı tarafından EEC (Avrasya Ekonomik Komisyonu) veri tabanında tespit edilen RDNA 3 GPU mimarisini temel alan üç yeni grafik kartının listelendiğini görüyoruz. Bu üç kart arasında Radeon RX 7800, RX 7700 ve RX 7600 XT yer alıyor. 

    Radeon RX 7800 ve RX 7700, büyük ihtimalle birkaç aydır piyasada olan XT kardeşlerinin kırpılmış versiyonları olacak. Eğer listelenen kartlar gerçekse, yüzde 10-15 civarında daha düşük performans ve fiyat açısından da ufak bir fark bekleyebiliriz.

    Radeon RX 7600 halihazırda kırpılmamış Navi 33 GPU'sunu kullanıyor, bu nedenle XT varyantı muhtemelen daha yüksek saat hızına sahip olacak ya da büyük ölçüde azaltılmış çekirdek konfigürasyonuna sahip üst seviye Navi 32 çekirdeğini temel alacak.

    Rekabet kızışacak

    AMD'nin RDNA 3 GPU'larını tamamlamış olsa da, ileride daha fazla konfigürasyonla seriyi genişletmeye hala alanı var. Önümüzdeki aylarda RX 7800 XT ve RX 7900 XT grafik kartlarıyla rekabet edecek Nvidia'nın RTX 4070 ve Ti SUPER kartlarının piyasaya sürülmesiyle rekabet kızışacak. AMD'nin gerçekten yeni kartlar mı piyasaya sürecek yoksa mevcut modellerin fiyatlarını Nvidia'nın yeni kartlarına karşı konumlandırmak için düşürecek mi bilmiyoruz.

    Son olarak bu yılın başlarında RX 7950 XTX, RX 7950 XT ve RX 7500 XT GPU'ların listelendiğini gördük. Ayrıca EEC'de yakın zamanda 7850 XT, 7750 XT ve 7650 XT GPU girişleri de mevcut. Ancak şu ana kadar bu kartların yakın zamanda piyasaya çıkacağını gösteren hiçbir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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