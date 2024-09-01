Nvidia patronu 2 aydır durmadan hisse satıyor, 580 milyon doları nakde çevirdi

Nvidia hisselerini satan bulundu
Nvidia patronu Jensen Huang, hisselerin zirve yaptığı Haziran ortalarından bu yana sürekli hisse satışı yapıyor. Her partide 12 bin hisse olmak üzere toplam 40 parti satış yapan Huang, 580 milyon doları nakde çevirdi.
SEC düzenlemeleri çerçevesinde şirket yöneticilerine belirli oranlarda hisse satışı izni veriliyor. Huang ise yüksek fiyatların da etkisiyle diğer şirket patronlarına göre bu yıl neredeyse 5 kat daha fazla kazanmış oldu.
Huang’ın yaklaşık 85 milyon hisseye sahip olduğu tahmin ediliyor. Diğer taraftan şirketin 3 yöneticisi de 100 milyon dolarlık hisse satışı yaptı. Böylece şirket yönetiminin toplam satışı 680 milyon dolar oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.