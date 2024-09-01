Nvidia patronu 2 aydır durmadan hisse satıyor, 580 milyon doları nakde çevirdi

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Geçen yılın başlarından itibaren yapay zekâ fırtınasının da etkisiyle büyük bir çıkışa başlayan Nvidia hisseleri, neredeyse 10 kat arttı ve 120$ seviyelerine geldi. Hisselerde erkenden yerini alan yatırımcılar katlanan sermayenin keyfini sürerken Nvidia kurucusu ise bundan en iyi şekilde faydalanıyor.

Nvidia hisselerini satan bulundu

Nvidia patronu Jensen Huang, hisselerin zirve yaptığı Haziran ortalarından bu yana sürekli hisse satışı yapıyor. Her partide 12 bin hisse olmak üzere toplam 40 parti satış yapan Huang, 580 milyon doları nakde çevirdi.

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SEC düzenlemeleri çerçevesinde şirket yöneticilerine belirli oranlarda hisse satışı izni veriliyor. Huang ise yüksek fiyatların da etkisiyle diğer şirket patronlarına göre bu yıl neredeyse 5 kat daha fazla kazanmış oldu.

Huang’ın yaklaşık 85 milyon hisseye sahip olduğu tahmin ediliyor. Diğer taraftan şirketin 3 yöneticisi de 100 milyon dolarlık hisse satışı yaptı. Böylece şirket yönetiminin toplam satışı 680 milyon dolar oldu.

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Nvidia patronu yarım milyar dolar kazandı