Nvidia RTX 5090 güç konektörlerinde erime sorunu: Tarih tekerrür mü ediyor?

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni amiral gemisi ekran kartı RTX 5090, piyasaya sürülmesinin hemen ardından ciddi ve istenmeyen bir sorunla gündeme gelmiş durumda. Zira birçok kullanıcının yakından tanıdığı 12VHPWR güç bağlantısı erime problemi, yeni modelde de kendini gösterdi. RTX 4090’ın piyasaya sürüldüğü dönemde yaşanan yanma ve erime olayları tekrar mı yaşanıyor?

İlk vakalar ortaya çıktı

İki farklı RTX 5090 Founders Edition kullanıcısı, ekran kartlarının güç bağlantılarında erime tespit ettiklerini bildirdi. İlk vaka, Reddit’te bir kullanıcının RTX 4090’dan RTX 5090’a yükseltme yaptıktan sonra yaşadığı sorunla ortaya çıktı. Battlefield 5 oynarken yanık plastik kokusu aldığını belirten kullanıcı, bilgisayarını kapattığında güç kablosunun hem ekran kartı hem de güç kaynağı bağlantı noktalarında eridiğini fark etti. Kullanılan kablonun, özel kablolar üreten MODDIY firmasına ait olduğu ve her iki uçtan da sıkıca takıldığı ifade ediliyor. Üretici firma, ilgili kablonun 12V-2x6 tasarımını kullandığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör İkinci vaka ise İspanyol YouTuber Toro Tocho’dan geldi. Toro Tocho’nun RTX 5090 Founders Edition ekran kartı, FSP marka güç kaynağı kablosu ile kullanılırken aynı erime sorununu yaşadı. Üstelik bu kez eriyen plastik sadece ekran kartı bağlantısında değil, güç kaynağı üzerindeki PCIe 5.0 konektöründe de plastik erimiş. Bu iki farklı senaryonun tek ortak noktası üçüncü taraf güç kablolarının kullanılıyor olması.

12VHPWR standartları yenilendi ama sorun çözülmedi mi?

Tam Boyutta Gör Nvidia, RTX 40 serisi ile birlikte 12VHPWR güç bağlantısını tanıtmış ve bu standart için uyumlu güç kaynakları piyasaya sürülmüştü. RTX 4090, bu bağlantı üzerinden 450W güç çekebiliyorken, RTX 5090’ın güç tüketimi 575W seviyesine kadar çıkıyor. Bu, teorik olarak 600W taşıyabilen bir kablo için sınırda bir değer olarak değerlendiriliyor.

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RTX 4090’da yaşanan bağlantı sorunlarının ardından PCI-SIG, standartları güncelleyerek yeni bir 12V-2x6 konektörünü geliştirdi. Bu yeni bağlantının daha kısa algılama pinlerine ve daha uzun iletken terminallere sahip olduğu belirtiliyor. Nvidia da RTX 50 serisinde bu bağlantıyı kullanıyor. Ancak önemli bir detay var:Eski 12VHPWR kabloları hâlâ bu yeni bağlantı noktalarıyla uyumlu.

PCI-SIG tarafından geliştirilen 12VHPWR bağlantısı, şu ana kadar sadece Nvidia tarafından tüketici ekran kartlarında kullanılıyor. AMD, yaklaşan Radeon RX 9070 serisinde klasik 8-pin PCIe bağlantısını tercih etti. Sorun yaşayan kullanıcılar, Nvidia’nın bu kez ne tür bir açıklama yapacağını merak ediyor. RTX 4090 döneminde Nvidia, sorunun kullanıcıların kabloyu tam oturtmaması nedeniyle yaşandığını öne sürmüştü. Ancak yeni vakalar, bu açıklamanın yeterli olmadığını gösteriyor.

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Nvidia RTX 5090 güç konektörlerinde erime sorunu