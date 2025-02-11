Nvidia RTX 5090 güç konektörlerinde erime sorunu: Tarih tekerrür mü ediyor?

İlk vakalar ortaya çıktı
İki farklı RTX 5090 Founders Edition kullanıcısı, ekran kartlarının güç bağlantılarında erime tespit ettiklerini bildirdi. İlk vaka, Reddit’te bir kullanıcının RTX 4090’dan RTX 5090’a yükseltme yaptıktan sonra yaşadığı sorunla ortaya çıktı. Battlefield 5 oynarken yanık plastik kokusu aldığını belirten kullanıcı, bilgisayarını kapattığında güç kablosunun hem ekran kartı hem de güç kaynağı bağlantı noktalarında eridiğini fark etti. Kullanılan kablonun, özel kablolar üreten MODDIY firmasına ait olduğu ve her iki uçtan da sıkıca takıldığı ifade ediliyor. Üretici firma, ilgili kablonun 12V-2x6 tasarımını kullandığını belirtiyor.
12VHPWR standartları yenilendi ama sorun çözülmedi mi?
RTX 4090’da yaşanan bağlantı sorunlarının ardından PCI-SIG, standartları güncelleyerek yeni bir 12V-2x6 konektörünü geliştirdi. Bu yeni bağlantının daha kısa algılama pinlerine ve daha uzun iletken terminallere sahip olduğu belirtiliyor. Nvidia da RTX 50 serisinde bu bağlantıyı kullanıyor. Ancak önemli bir detay var:Eski 12VHPWR kabloları hâlâ bu yeni bağlantı noktalarıyla uyumlu.
PCI-SIG tarafından geliştirilen 12VHPWR bağlantısı, şu ana kadar sadece Nvidia tarafından tüketici ekran kartlarında kullanılıyor. AMD, yaklaşan Radeon RX 9070 serisinde klasik 8-pin PCIe bağlantısını tercih etti. Sorun yaşayan kullanıcılar, Nvidia’nın bu kez ne tür bir açıklama yapacağını merak ediyor. RTX 4090 döneminde Nvidia, sorunun kullanıcıların kabloyu tam oturtmaması nedeniyle yaşandığını öne sürmüştü. Ancak yeni vakalar, bu açıklamanın yeterli olmadığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: