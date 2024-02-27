AMD, Radeon RX 7700 XT'nin fiyatını düşürdü
Hatırlamak gerekirse, AMD Radeon RX 7700 XT, 2.5GHz saat hızı, 245W TDP, 12GB GDDR6 bellek,192 Bit bellek veri yolu ve 450 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Nvidia RTX 4060 ti (399 dolar) modelinin karşısına konumlandırılan ekran kartı, pazara yüksek bir fiyattan giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan durgunluk, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.
Yakın tarihte AMD, resmi olarak kartın fiyatını 419 dolara düşürmüş oldu. Hatta Newegg gibi sitelerde 400 dolara kadar düşen fiyatlar bulunmakta. VideoCardz'a göre yeni fiyatlandırma, kalıcı olmaya devam edecek. Zira bu indirim, GeForce RTX 4060 Ti ile mücadele etmek için yapıldı. Yeni fiyatlandırmanın ülkemizde geçerli olup olmayacağı belirsiz.
Ancak Türkiye'deki perakende pazarına baktığımızda, RTX 4060 Ti'ın rakibinden çok daha ucuza satıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Radeon RX 7700 XT'nin yakın fiyatlara düşmesi sürpriz olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.