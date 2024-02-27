Tam Boyutta Gör PC pazarında süregelen rekabet ve talep sorunları, ekran kartı başta olmak üzere donanım fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Intel, Nvidia ve AMD'nin bir süredir fiyat kırmaya başladığını görüyoruz. Öyle ki AMD RX 7600'ün yakın tarihte MSRP'nin altına düştüğünden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de benzer bir haber, Radeon RX 7700 XT modelinden geldi.

AMD, Radeon RX 7700 XT'nin fiyatını düşürdü

Hatırlamak gerekirse, AMD Radeon RX 7700 XT, 2.5GHz saat hızı, 245W TDP, 12GB GDDR6 bellek,192 Bit bellek veri yolu ve 450 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Nvidia RTX 4060 ti (399 dolar) modelinin karşısına konumlandırılan ekran kartı, pazara yüksek bir fiyattan giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan durgunluk, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor.

Yakın tarihte AMD, resmi olarak kartın fiyatını 419 dolara düşürmüş oldu. Hatta Newegg gibi sitelerde 400 dolara kadar düşen fiyatlar bulunmakta. VideoCardz'a göre yeni fiyatlandırma, kalıcı olmaya devam edecek. Zira bu indirim, GeForce RTX 4060 Ti ile mücadele etmek için yapıldı. Yeni fiyatlandırmanın ülkemizde geçerli olup olmayacağı belirsiz.

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Ancak Türkiye'deki perakende pazarına baktığımızda, RTX 4060 Ti'ın rakibinden çok daha ucuza satıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Radeon RX 7700 XT'nin yakın fiyatlara düşmesi sürpriz olmayacaktır.

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AMD, Radeon RX 7700 XT'nin fiyatını düşürdü