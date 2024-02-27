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    Anlık Bildirim

    AMD, Radeon RX 7700 XT'nin fiyatını düşürdü

    AMD, pazarda yaşanan rakabet nedeniyle ekran kartlarında fiyat kırmaya devam ediyor. Bundan son etkilenen model ise Radeon RX 7700 XT oldu. İşte detaylar...    
    AMD, Radeon RX 7700 XT'nin fiyatını düşürdü Tam Boyutta Gör
    PC pazarında süregelen rekabet ve talep sorunları, ekran kartı başta olmak üzere donanım fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda Intel, Nvidia ve AMD'nin bir süredir fiyat kırmaya başladığını görüyoruz. Öyle ki AMD RX 7600'ün yakın tarihte MSRP'nin altına düştüğünden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de benzer bir haber, Radeon RX 7700 XT modelinden geldi. 

    AMD, Radeon RX 7700 XT'nin fiyatını düşürdü

    Hatırlamak gerekirse, AMD Radeon RX 7700 XT, 2.5GHz saat hızı, 245W TDP, 12GB GDDR6 bellek,192 Bit bellek veri yolu ve 450 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Bu noktada Nvidia RTX 4060 ti (399 dolar) modelinin karşısına konumlandırılan ekran kartı, pazara yüksek bir fiyattan giriş yaptı diyebiliriz. Ancak pazarda yaşanan durgunluk, fiyat indirimlerine yol açmaya devam ediyor. 

    Yakın tarihte AMD, resmi olarak kartın fiyatını 419 dolara düşürmüş oldu. Hatta Newegg gibi sitelerde 400 dolara kadar düşen fiyatlar bulunmakta. VideoCardz'a göre yeni fiyatlandırma, kalıcı olmaya devam edecek. Zira bu indirim, GeForce RTX 4060 Ti ile mücadele etmek için yapıldı. Yeni fiyatlandırmanın ülkemizde geçerli olup olmayacağı belirsiz.

    Ancak Türkiye'deki perakende pazarına baktığımızda, RTX 4060 Ti'ın rakibinden çok daha ucuza satıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Radeon RX 7700 XT'nin yakın fiyatlara düşmesi sürpriz olmayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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