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    Binlerce dolarlık Nvidia RTX 5090 sistemi kablo sorunu yüzünden yandı

    Nvidia’nın amiral gemisi RTX 5090 ekran kartı, yine bir erime vakasıyla gündeme geldi. Üstelik bu kez kullanılan donanımların tamamı orijinal ve yüksek kaliteydi.

    Binlerce dolarlık Nvidia RTX 5090 sistemi kablo sorunu ile yandı

    Nvidia’nın en güçlü ekran kartlarından biri olan RTX 5090, yine eriyen kablo sorunu ile gündemde. Reddit'te "Roachard" takma adını kullanan bir kullanıcı, 3.000 dolardan fazla ödediği MSI RTX 5090 Gaming Trio OC modelinde ciddi bir yanma problemi yaşadığını paylaştı. Üstelik sadece ekran kartı değil, doğrudan bağlantı yapılan güç kaynağı da zarar görmüş.

    Sisteminde Corsair’in 230 dolarlık, 80 Plus Platinum sertifikalı, ATX 3.0 uyumlu SF1000L modelini kullanan kullanıcı, kabloyu doğrudan PSU’ya bağladığını ve herhangi bir uzatma kablosu ya da hız aşırtma işlemi uygulamadığını belirtiyor. İlk başta sadece ekran kartı tarafında erime olduğunu düşünmüş ancak daha sonra güç kaynağına takılı olan konektörün de şişip plastik aksamının eridiğini fark etmiş.

    Bu durum, akıllara daha önce RTX 4090’da yaşanan benzer sorunları getiriyor. O dönemde kablonun tam oturmaması gibi sebeplerle oluşan ısınmalar, Nvidia'yı yeni nesil 12V-2x6 tasarımına yönlendirmişti. Fakat bu yeni kablolar bile benzer sorunları tamamen ortadan kaldırmış görünmüyor.

    Yılın başında ünlü overclock uzmanı Der8auer, benzer bir yapılandırmayla yaptığı testlerde, PSU tarafındaki konektörün 150 dereceye kadar ısındığını ve kablolar arasında ciddi bir akım dengesizliği olduğunu ortaya koymuştu. Bazı hatlar minimum akım çekerken, bazıları aşırı yüke maruz kalmıştı.

    Her ne kadar bu vakalar az sayıda olsa da, orijinal kablolarla bile yaşanabiliyor olması kullanıcıların güvenini zedeliyor. RTX 5090 gibi üst seviye ve pahalı bir donanımda, böyle sorunlarla karşılaşmak hiç de kabul edilebilir görünmüyor.

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