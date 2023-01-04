Nvidia, RTX Video Super Resolution teknolojisini tanıttı: 1080p videolar 4K'ya yükselecek!

Tarayıcılar yükseltme desteğine kavuşuyor
Bildirilenlere göre RTX Video Super Resolution, DLSS'in oyunlarda çalıştığına benzer bir şekilde çalışacak. Böylece kartlarda bulunan Tensor çekirdeklerinden güç alacak teknoloji, yapay zeka yardımıyla 1080p bir videoyu 2K veya 4K çözünürlüğe yükseltebilecek. Ayrıca gerçekleştirilen duyuruda Nvidia, teknolojinin bir demosunu da gösterdi. İşte video
Günümüzde Netflix ve YouTube dışında birçok dijital içerik platformu, PC kullanıcılarını 1080p ile kısıtlıyor. Bu nedenle Nvidia'nın yeni özelliği, Amazon Prime Video veya Disney+ gibi platformlar için büyük bir gelişmeyi temsil ediyor diyebiliriz.
RTX Video Super Resolution'ın Turing mimarili RTX 20 ekran kartlarında çalışıp çalışmayacağı henüz açıklanmadı. Buna ek olarak teknolojinin Google Chrome ve Edge haricinde hangi tarayıcılara destek sunacağı da bilinmiyor. RTX Video Super Resolution, Şubat 2023'ten itibaren kullanıcılara sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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