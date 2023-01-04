Nvidia, RTX Video Super Resolution teknolojisini tanıttı: 1080p videolar 4K'ya yükselecek!

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın RTX ekran kartlarında karşımıza çıkan Derin Öğrenme Süper Örnekleme teknolojisi (DLLS), oyun endüstrisinde büyük bir değişimi beraberinde getirdi. Bu alanda yatırımlarını sürdüren Nvidia, şimdi de CES 2023 açılış konuşmasında RTX Video Super Resolution’u duyurdu. Yeni teknoloji, Google Chrome ve Edge tarayıcılarda video çözünürlüklerini yükseltecek.

Tarayıcılar yükseltme desteğine kavuşuyor

Bildirilenlere göre RTX Video Super Resolution, DLSS'in oyunlarda çalıştığına benzer bir şekilde çalışacak. Böylece kartlarda bulunan Tensor çekirdeklerinden güç alacak teknoloji, yapay zeka yardımıyla 1080p bir videoyu 2K veya 4K çözünürlüğe yükseltebilecek. Ayrıca gerçekleştirilen duyuruda Nvidia, teknolojinin bir demosunu da gösterdi. İşte video

Günümüzde Netflix ve YouTube dışında birçok dijital içerik platformu, PC kullanıcılarını 1080p ile kısıtlıyor. Bu nedenle Nvidia'nın yeni özelliği, Amazon Prime Video veya Disney+ gibi platformlar için büyük bir gelişmeyi temsil ediyor diyebiliriz.

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 23 sa. önce eklendi

RTX Video Super Resolution'ın Turing mimarili RTX 20 ekran kartlarında çalışıp çalışmayacağı henüz açıklanmadı. Buna ek olarak teknolojinin Google Chrome ve Edge haricinde hangi tarayıcılara destek sunacağı da bilinmiyor. RTX Video Super Resolution, Şubat 2023'ten itibaren kullanıcılara sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, RTX Video Super Resolution teknolojisini tanıttı!