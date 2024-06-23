Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia DLSS, gelecekte üretken yapay zekayı kullanacak

    Nvidia’nın DLSS teknolojisinin oyunlardaki etkisi giderek artacak. CEO Jensen Huang’e göre DLSS, gelecekte oyun içi dokuları, karakterleri ve nesneleri sıfırdan üretebilecek.
    Nvidia DLSS, gelecekte üretken yapay zekayı kullanacak Tam Boyutta Gör
    An itibariyle dünyanın en değerli üçüncü şirketi olan Nvidia’nın DLSS teknolojisi üzerinde yapacak daha çok işi var gibi görünüyor. Zira firmanın CEO’su Jensen Huang, DLSS’in gelecekteki sürümlerinde bizleri nelerin beklediğini kısa bir süre önce açıkladı. CEO’ya göre üretken yapay zeka DLSS’in önemli bir parçası olacak.

    DLSS, sıfırdan dokular üretecek

    Huang, bir soru-cevap etkinliğinde DLSS’in gelecekteki sürümlerinin tamamen yapay zeka aracılığıyla sıfırdan dokular ve nesneler üretebilecek. Huang ayrıca AI NPC'lerin de tamamen DLSS aracılığıyla üretilebileceğinin altını çiziyor. DLSS’in gelecekte oyunlarda karakterleri veya dokuları sıfırdan üretebilecek bir yapay zeka ile desteklenmesi haliyle GPU’lardaki yükü daha da hafifletecek. Bu durum hem verim hem de performans tarafında önemli kazanımlara yol açabilir.

    Huang’in bahsettiği sıfırdan üretim yetenekleri aslında pek de uzakta olmayabilir. Firma hali hazırda video belleği taleplerinde değişiklik yapmadan doku kalitelerini artırmak için sinir ağlarını temel alan bir doku sıkıştırma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Geleneksel doku sıkıştırma metodolojileri 8x sıkıştırma oranıyla sınırlıyken Nvidia’nın teknolojisinin 16x oranına kadar sıkıştırma yapabileceği söyleniyor. Bunun da görsel kalitede önemli bir iyileşme sağlaması bekleniyor.

    Huang’in gelecek nesil DLSS için bahsettiği en önemli nokta ise oyun içi asset üretimi. Halihazırda DLSS, gerçek kareler arasına yapay olarak kareler oluşturuyor. Sıfırdan asset üretimi ise DLSS’in bir sonraki büyük adımı olabilir. Huang, DLSS'nin sadece oyun içi asset'ler üretmesini beklemiyor, aynı zamanda DLSS'nin NPC'ler üretebileceğini söylüyor. Nvidia’nın ACE programı altında AI NPC’ler üzerinde çalıştığını da belirtelim. Bu NPC’ler oyuncular ile benzersiz diyaloglar kurabiliyor ve sohbete göre yanıtlar verebiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayt fizik kolay konular a101 skechers orjinal mi beretta 7.65 orjinal nasıl anlaşılır far cry 5 türkçe yama sigorta kutusundan elektrik alma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell G16
    Dell G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız