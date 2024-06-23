Nvidia DLSS, gelecekte üretken yapay zekayı kullanacak

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Tam Boyutta Gör An itibariyle dünyanın en değerli üçüncü şirketi olan Nvidia’nın DLSS teknolojisi üzerinde yapacak daha çok işi var gibi görünüyor. Zira firmanın CEO’su Jensen Huang, DLSS’in gelecekteki sürümlerinde bizleri nelerin beklediğini kısa bir süre önce açıkladı. CEO’ya göre üretken yapay zeka DLSS’in önemli bir parçası olacak.

DLSS, sıfırdan dokular üretecek

Huang, bir soru-cevap etkinliğinde DLSS’in gelecekteki sürümlerinin tamamen yapay zeka aracılığıyla sıfırdan dokular ve nesneler üretebilecek. Huang ayrıca AI NPC'lerin de tamamen DLSS aracılığıyla üretilebileceğinin altını çiziyor. DLSS’in gelecekte oyunlarda karakterleri veya dokuları sıfırdan üretebilecek bir yapay zeka ile desteklenmesi haliyle GPU’lardaki yükü daha da hafifletecek. Bu durum hem verim hem de performans tarafında önemli kazanımlara yol açabilir.

Huang’in bahsettiği sıfırdan üretim yetenekleri aslında pek de uzakta olmayabilir. Firma hali hazırda video belleği taleplerinde değişiklik yapmadan doku kalitelerini artırmak için sinir ağlarını temel alan bir doku sıkıştırma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Geleneksel doku sıkıştırma metodolojileri 8x sıkıştırma oranıyla sınırlıyken Nvidia’nın teknolojisinin 16x oranına kadar sıkıştırma yapabileceği söyleniyor. Bunun da görsel kalitede önemli bir iyileşme sağlaması bekleniyor.

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Huang’in gelecek nesil DLSS için bahsettiği en önemli nokta ise oyun içi asset üretimi. Halihazırda DLSS, gerçek kareler arasına yapay olarak kareler oluşturuyor. Sıfırdan asset üretimi ise DLSS’in bir sonraki büyük adımı olabilir. Huang, DLSS'nin sadece oyun içi asset'ler üretmesini beklemiyor, aynı zamanda DLSS'nin NPC'ler üretebileceğini söylüyor. Nvidia’nın ACE programı altında AI NPC’ler üzerinde çalıştığını da belirtelim. Bu NPC’ler oyuncular ile benzersiz diyaloglar kurabiliyor ve sohbete göre yanıtlar verebiliyor.

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Nvidia DLSS, gelecekte üretken yapay zekayı kullanacak