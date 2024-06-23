Nvidia DLSS, gelecekte üretken yapay zekayı kullanacak

DLSS, sıfırdan dokular üretecek
Huang, bir soru-cevap etkinliğinde DLSS’in gelecekteki sürümlerinin tamamen yapay zeka aracılığıyla sıfırdan dokular ve nesneler üretebilecek. Huang ayrıca AI NPC'lerin de tamamen DLSS aracılığıyla üretilebileceğinin altını çiziyor. DLSS’in gelecekte oyunlarda karakterleri veya dokuları sıfırdan üretebilecek bir yapay zeka ile desteklenmesi haliyle GPU’lardaki yükü daha da hafifletecek. Bu durum hem verim hem de performans tarafında önemli kazanımlara yol açabilir.
Huang’in bahsettiği sıfırdan üretim yetenekleri aslında pek de uzakta olmayabilir. Firma hali hazırda video belleği taleplerinde değişiklik yapmadan doku kalitelerini artırmak için sinir ağlarını temel alan bir doku sıkıştırma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Geleneksel doku sıkıştırma metodolojileri 8x sıkıştırma oranıyla sınırlıyken Nvidia’nın teknolojisinin 16x oranına kadar sıkıştırma yapabileceği söyleniyor. Bunun da görsel kalitede önemli bir iyileşme sağlaması bekleniyor.
Huang’in gelecek nesil DLSS için bahsettiği en önemli nokta ise oyun içi asset üretimi. Halihazırda DLSS, gerçek kareler arasına yapay olarak kareler oluşturuyor. Sıfırdan asset üretimi ise DLSS’in bir sonraki büyük adımı olabilir. Huang, DLSS'nin sadece oyun içi asset'ler üretmesini beklemiyor, aynı zamanda DLSS'nin NPC'ler üretebileceğini söylüyor. Nvidia’nın ACE programı altında AI NPC’ler üzerinde çalıştığını da belirtelim. Bu NPC’ler oyuncular ile benzersiz diyaloglar kurabiliyor ve sohbete göre yanıtlar verebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.