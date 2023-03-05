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    Intel'den Nvidia'ya yanıt: Tarayıcılar için video yükseltme teknolojisi geliyor

    Yarı iletken pazarının önde gelen isimlerinden Intel, tarayıcılar için kendi video yükseltme teknolojisini geliştiriyor. Peki yeni teknoloji neler sunuyor? İşte detaylar
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    Intel'den yeni video yükseltme teknolojisi geliyor! Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacak olursak kısa süre önce Nvidia, RTX Video Super Resolution isimli yeni video yükseltme teknolojisini duyurmuştu. Bilmeyenler için Nvidia'nın Tensor çekirdeklerinden faydalanan bu teknoloji, tarayıcı tabanlı videoların çözünürlüğünü büyük oranda arttırmayı başarıyor. Şimdi harici GPU pazarına adım atan Intel'in de, Chromium tabanlı tarayıcılar için benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 

    Intel'den yeni video yükseltme teknolojisi geliyor

    Kısa süre önce Intel mühendislerinin yeni bir video yükseltme teknolojisi geliştirdiğini duymuştuk. Ancak nasıl çalıştığı ve hatta çalışıp çalışmadığı tam olarak net değildi. Şimdi VideoCardz, bu teknolojinin belirli Intel ekran kartlarında desteklendiğini ve Chrome merkezli manuel bir değişiklik ile aktif hale getirilebileceğini keşfetti.

    Buna göre uyumlu GPU modeline sahip kullanıcılar, donanım hızlandırma özelliği etkinleştirilen Chrome 109 ve üzeri sürümlerde “–enable-features=IntelVpSuperResolution” kısayol komutunu kullanarak Intel VSR'ye ulaşabiliyor. Ancak şu an için Intel Arc serisi, 10.nesil Intel Core ailesi ve üzeri ekran kartlarına destek sunulduğunu belirtelim.

    Intel'den yeni video yükseltme teknolojisi geliyor! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan ekran görüntüleri, video kaynağı ve grafik biriminin işlem gücüne bağlı olarak Intel VSR'nin farklı sonuçlar sağladığnı gösteriyor. Ancak yine de gözle görülür bir kalite artışı yaşandığını söyleyebiliriz. Yeni yükseltme teknolojisinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Nitekim Intel, böyle bir özelliğin planlandığını bile doğrulamadı.
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    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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