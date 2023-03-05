Intel'den Nvidia'ya yanıt: Tarayıcılar için video yükseltme teknolojisi geliyor

Intel'den yeni video yükseltme teknolojisi geliyor
Kısa süre önce Intel mühendislerinin yeni bir video yükseltme teknolojisi geliştirdiğini duymuştuk. Ancak nasıl çalıştığı ve hatta çalışıp çalışmadığı tam olarak net değildi. Şimdi VideoCardz, bu teknolojinin belirli Intel ekran kartlarında desteklendiğini ve Chrome merkezli manuel bir değişiklik ile aktif hale getirilebileceğini keşfetti.
Buna göre uyumlu GPU modeline sahip kullanıcılar, donanım hızlandırma özelliği etkinleştirilen Chrome 109 ve üzeri sürümlerde “–enable-features=IntelVpSuperResolution” kısayol komutunu kullanarak Intel VSR'ye ulaşabiliyor. Ancak şu an için Intel Arc serisi, 10.nesil Intel Core ailesi ve üzeri ekran kartlarına destek sunulduğunu belirtelim.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez