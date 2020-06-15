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    Nvidia tarihinde ilk: GeForce ekran kartlarında yardımcı işlemci dönemi

    GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarında ilk kez bir yardımcı işlemci görebiliriz. Nvidia gerçek zamanlı ışın izleme görevini bağımsız bir işlemciye yüklüyor.
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia tarihinde ilk: GeForce ekran kartlarında yardımcı işlemci dönemi
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    Önümüzdeki haftalarda Nvidia’nın 7nm sürecindeki Ampere mimarisini tanıtması beklenirken ortaya çıkan ilginç sızıntılar merakı da arttırdı. GeForce ekran kartlarında bugüne kadar görülmemiş bir teknoloji kullanılacak.

    Nvidia RTX 3090 neler sunacak?

    Geçtiğimiz günlerde GeForce RTX 3080 ekran kartına ait olduğu iddia edilen bir tasarım internete sızdırılmıştı. Ana fan yanında geri planda kalan ekstra bir fanın daha yer alması kafaları karıştırmıştı. Bu tasarımın maliyeti arttıracağı düşünülse de aslında çok farklı bir konsept ile karşı karşıyayız.

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    GeForce RTX 3090 ekran kartına dayandırılan bazı bilgilere göre Nvidia ilk kez ekran kartında yardımcı bir işlemciye yer veriyor. Bu yardımcı işlemci ana grafik biriminden bağımsız olarak baskılı devre kartının diğer kısmına yerleştiriliyor. Geri planda ekstra fanın görevi hava akımını bu işlemciden de geçirmek.

    Nvidia’nın geçmiş yıllarda aldığı patente bakarak bu yardımcı işlemcinin gerçek zamanlı ışın izleme görevini yerine getireceği söyleniyor. Yani Turing mimarisinde gördüğümüz entegre RT çekirdekleri artık yok ve Ampere mimarisinde ayrı bir işlemci olarak devre kartında yer alacak.

    Nvidia tarihinde ilk: GeForce ekran kartlarında yardımcı işlemci dönemi
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    Nvidia’nın bu yaklaşım ile grafik mimarisine RT çekirdeklerini entegre etme yükünden kurtulacağı belirtiliyor. Bundan sonra Ampere mimarisi artık standart çekirdeklere sahip olacak. Yani Turing mimarisindeki gibi RT çekirdeği barındıran veya barındırmayan şeklinde bir ayrım kalkıyor.

    Nvidia yeni dönemde standart Ampere grafik çekirdeklerini kullanacak ve ışın izleme teknolojisini koymak istediği ekran kartında bu yardımcı işlemciye yer verecek.

    Nvidia’nın bu sayede maliyetleri oldukça aşağı çekeceği ifade ediliyor. Elbette bu gelişme Ampere ekran kartlarının fiyatlarında nasıl bir etki yapacak bilinmiyor. İlk etapta GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarında bu yardımcı işlemcinin kullanılacağı tahmin ediliyor. Işın izleme olmayan versiyonlar da GTX 3080 ve GTX 3090 şeklinde devam edebilir. İki farklı versiyon olsa da aynı Ampere grafik çekirdeğinin olması oyuncu tarafında da olumlu etkiler yapacaktır zira RTX 2070 veya 2080 gibi ekran kartlarında RT çekirdeklerinin olmamasını ve haliyle fiyatın düşmesini isteyen oldukça fazlaydı.



    https://wccftech.com/nvidia-traversal-coprocessor-rtx-3090-gpu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Arisaka 3 sa.
    RTX bu nesilde de keriz.avi olacak. Anca RTX 4000 serisinde adam akıllı RTX desteği ve RTX destekli oyunlar görürüz. Yoksa şuan için RTX in hiç bir manası yok anca RTX destekli minecraft oynarsınız. Önce RTX in yaygınlaşması lazım.
    RTX bu nesilde de keriz.avi olacak. Anca RTX 4000 serisinde adam akıllı RTX desteği ve RTX destekli oyunlar görürüz. Yoksa şuan için RTX in hiç bir manası yok a...
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    münşi (Ramazan Karatopcu) 9 dk.
    Nihayet yahu..
    Adam PUBG oynayacak CSGO oynayacak ama gururla RTX2070Super alıyor. "RTX kartlar çok pahalı 5700xt al" dediğimizde "ama bunda rtx özelliği var" diyor.
    Sanki PUBG ve CSGO yu RTX ON oynayacak.
    Elimde rtx2060 alacak para olmasına rağmen kullanamayacağım bir özelliğe para vermemek için 1660ti aldım. rtx2060 ile RTX ON yaptığında fps ler 80den 100den 30a 40a düşüyor abi ne yapayım ben öyle dip seviye RTX ON özelliğini. Sonradan DLSS 2.0 ile toparladılar ama toparlayana kadar a1 yıl geçti aradan. Çok param olsaydı 2080super alır RTX ON yapardım ama RTX ON yapıp da 30-40fps oyun oynayacağıma 1660ti aldım en azından kullanmayacağım çekirdeklere ekstra para vermemiş oldum.
    Ben böyle söyleyip rtx2060 alınmaz dediğimde bana kızıyorlardı. Şimdi ise Nvidia beni destekler nitelikte böyle bir karar almış. Çok da güzel olmuş
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    No Way Out (Mert A.) 1 sa.
    Bu gösteriyor ki alt seviye modellerde(1660 ti muadili kartlar) yine RT olmayacak.

    Umarım 3060-3070-3080 gibi modellerinde RT'siz versiyonuda olur, daha ucuza alabiliriz. "rt çok işe yarıyor" vs. deyip rt isteyenler rt'li modellere ekstra para ödeyebilir. Zaten ilk baştan beri olması gereken buydu.
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    ezimuse (Muhammet ) 1 sa.
    Maliyetleri aşağı çekecek ama satış fiyatı aynı olacak. Daha fazla kâr daha fazla sömürge :)
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    Thehunt (mehmet can özçelikel) 1 sa.
    Tek böbrek yetmeyecek anlaşılan..
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    sething (sething ) 1 sa.
    X86 yonga 32gb flash koyup windows yuklu kart vejutu satsalar sirf oyun oynayacak jesim ekstra parcalara para vermese ne guzel olurdu..

    Tum yuku ekran karti islese.hayaller hayaller.:)
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    acbold (ANIL ) 2 sa.
    Rtx kullanımına mevcut kartların gücü yetmiyor. Bu teknoloji gelisene kadar pyhsx zamanında ki gibi ek kart kullanımı olsa daha iyi olurdu. Ek işlemci de zaten geçici bir şey olacak gpu güçlenince kurtulacaklar belki de kalacak yerinde. Bu süreçler uzun zaman alacağını düşünürsek 2.kart ile bir deneme ve geriye dönük destek çok daha güzel olabilirdi.
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    Arisaka 3 sa.
    RTX bu nesilde de keriz.avi olacak. Anca RTX 4000 serisinde adam akıllı RTX desteği ve RTX destekli oyunlar görürüz. Yoksa şuan için RTX in hiç bir manası yok anca RTX destekli minecraft oynarsınız. Önce RTX in yaygınlaşması lazım.
    Yanıtla +7
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    xpugur (ugur coskun) 3 sa.
    ee yıllar önce de physx için benzerini yaptılardı.
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    -dehşet- (can ) 3 sa.
    RT için ayrı bir kart yapıp satsınlar da alalım.
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    _Dominic_Toretto_ 3 sa. -dehşet-
    Öyle de yaparlar muhtemelen. NV'nın amacı zaten ekstra para kazanmak. Sever öyle Modül işlerini onlar.
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    MacGyver. (MacGyver ) 3 sa.
    yeni nesil konsollarda rt olacağına göre sektörde rt 1-2 sene içinde standartlaşacak.

    dolayısıyla eğer böyle bir şey olacaksa rt olmayan modellerin alınası olduğunu düşünmüyorum.
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