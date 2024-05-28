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    Nvidia durdurulamıyor, 3 trilyon dolara yürüyor

    Yapay zekâ hızlandırıcıları deyince akla ilk gelen firma Nvidia bu yıla rekorlarla başladı. Rekor gelirlerin ardından firma rekor pazar değerine ulaşmış durumda. 
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Bir anda patlama yapan üretken yapay zekâ trendi Nvidia’yı adeta uçurdu. Yonga sektörünün en çok satış yapan firması haline gelen Nvidia, pazar değerini de sürekli arttırıyor. Sadece bir hatada değerini yüzde 20 arttırdı.

    Nvidia uçuyor

    Mali tablolarını açıkladığı geçen hafta firmanın hisseleri 1000$ dolayında seyreden Nvidia’nın piyasa değeri de 2.3 trilyon dolar seviyesindeydi. Elon Musk’ın girişimi xAI’ın değerini arttırması ve Blackwell yongalarının rekor satış yapacağı beklentisi hisseleri uçurdu.

    Nvidia hisseleri yüzde 13 artışla 1130$ seviyelerini zorlarken firmanın toplam pazar değeri de 2.7 trilyon doları geçmiş durumda. ChatGPT rüzgârının ilk esmeye başladığı sonbahar 2022 döneminde Nvidia hissesi alan bir kişinin yatırımı 10’a katlanmış durumda.

    Yonga dünyasında 3 trilyon doları geçen ilk firma olmaya çok yakın olan Nvida, teknoloji sektöründe de 3 milyar dolar kulübüne adım atmaya hazırlanıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse AMD pazar değeri 270 milyar dolar, Intel pazar değeri ise 130 milyar dolar seviyesinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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