Nvidia durdurulamıyor, 3 trilyon dolara yürüyor

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Tam Boyutta Gör Bir anda patlama yapan üretken yapay zekâ trendi Nvidia’yı adeta uçurdu. Yonga sektörünün en çok satış yapan firması haline gelen Nvidia, pazar değerini de sürekli arttırıyor. Sadece bir hatada değerini yüzde 20 arttırdı.

Nvidia uçuyor

Mali tablolarını açıkladığı geçen hafta firmanın hisseleri 1000$ dolayında seyreden Nvidia’nın piyasa değeri de 2.3 trilyon dolar seviyesindeydi. Elon Musk’ın girişimi xAI’ın değerini arttırması ve Blackwell yongalarının rekor satış yapacağı beklentisi hisseleri uçurdu.

Yapay zekanın parlayan çocuğu Nvidia, rekor gelir elde etti 5 gün önce eklendi

Nvidia hisseleri yüzde 13 artışla 1130$ seviyelerini zorlarken firmanın toplam pazar değeri de 2.7 trilyon doları geçmiş durumda. ChatGPT rüzgârının ilk esmeye başladığı sonbahar 2022 döneminde Nvidia hissesi alan bir kişinin yatırımı 10’a katlanmış durumda.

Yonga dünyasında 3 trilyon doları geçen ilk firma olmaya çok yakın olan Nvida, teknoloji sektöründe de 3 milyar dolar kulübüne adım atmaya hazırlanıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse AMD pazar değeri 270 milyar dolar, Intel pazar değeri ise 130 milyar dolar seviyesinde.

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