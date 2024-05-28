Nvidia durdurulamıyor, 3 trilyon dolara yürüyor

Nvidia uçuyor
Mali tablolarını açıkladığı geçen hafta firmanın hisseleri 1000$ dolayında seyreden Nvidia’nın piyasa değeri de 2.3 trilyon dolar seviyesindeydi. Elon Musk’ın girişimi xAI’ın değerini arttırması ve Blackwell yongalarının rekor satış yapacağı beklentisi hisseleri uçurdu.
Nvidia hisseleri yüzde 13 artışla 1130$ seviyelerini zorlarken firmanın toplam pazar değeri de 2.7 trilyon doları geçmiş durumda. ChatGPT rüzgârının ilk esmeye başladığı sonbahar 2022 döneminde Nvidia hissesi alan bir kişinin yatırımı 10’a katlanmış durumda.
Yonga dünyasında 3 trilyon doları geçen ilk firma olmaya çok yakın olan Nvida, teknoloji sektöründe de 3 milyar dolar kulübüne adım atmaya hazırlanıyor. Kıyaslama yapmak gerekirse AMD pazar değeri 270 milyar dolar, Intel pazar değeri ise 130 milyar dolar seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.