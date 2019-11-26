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    Nvidia Tesla V100s hızlandırıcısı duyuruldu

    Nvidia Tesla V100s hızlandırıcısı PCIe tabanlı Tesla V100 hızlandırıcısından yaklaşık olarak yüzde 20 civarında daha iyi performans sunuyor. Üstelik aynı TDP değeri ile.
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    Haber Editörü
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    Nvidia Tesla V100s hızlandırıcısı duyuruldu
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    Nvidia’nın sunuculara ve yapay zekâ sistemlerine yönelik olarak hazırladığı 12nm sürecindeki Volta mimarisi yıllar sonra yeni bir üyeye daha kavuştu. GV100 birimini temel alan Nvidia Tesla V100s hızlandırıcısı sahneye çıkıyor.

    Nvidia Tesla V100s özellikleri

    Nvidia Tesla V100s hızlandırıcısı PCIe tabanlı Tesla V100 hızlandırıcısının üzerine konumlanıyor. Daha hızlı bir belleğe sahip olan hızlandırıcı, çekirdek frekanslarının da arttırılması ile işlem performansında da gelişme yaşamış.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Huawei MateBook D dizüstü modelleri duyuruldu"

    PCIe tabanlı Tesla V100 hızlandırıcısını hatırlayacak olursak 5376 adet FP32 CUDA çekirdeği, 2688 adet FP64 CUDA çekirdeği yer alıyor. 16GB HBM2 bellek, 4096-bit veri yolu ile 900GB/s bant genişliği, 7 TFLOPS çift hassasiyet performansı, 14 TFLOPS tek çekirdek performansını saymak mümkün.

    Nvidia Tesla V100s hızlandırıcısında ise 32GB HBM2 bellek, 1134GB/s bant genişliği, 1106MHz efektif hız, 8.2 TFLOPS çift hassasiyet performansı, 16.4 TFLOPS tek hassasiyet performansı şeklinde özellikler yer alıyor.

    PCIe tabanlı Tesla V100 hızlandırıcısına göre yüzde 20 civarında performans artışı getiren Nvidia Tesla V100s, 250W ısıl tasarım gücünde kalmayı başarmış. Hızlandırıcı için henüz bir fiyat etiketi açıklanmış değil.



    https://www.techpowerup.com/261515/nvidia-unveils-tesla-v100s-compute-accelerator Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 7 sa.
    Sunucuda kullanılıyor bu cihazlar ve zaten sunucu içinde deli gibi fanlar çalışıyor ciddi hava akışı var dolayısıyla sorun olmuyor.
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    DH Misafiri 7 sa.
    Biz gtx 1070 i soğutmak için bile iki fan kullanıyoruz, adamlar bu gorili nasıl fansız ve sıvı soğutmasız soğutup stabil kullanabiliyorlar anlamış değilim
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