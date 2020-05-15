Nvidia ve AMD’den sürpriz iş birliği

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Bugüne kadar grafik pazarında dişli iki rakip olan Nvidia ve AMD sürpriz bir iş birliği yapıyor. Nvidia’nın Ampere mimarisini temel alan kurumsal sistemlerde AMD işlemcilerine yer verdiği ortaya çıktı.

DGX A100 özellikleri ve fiyatı

Nvidia’nın Ampere grafik mimarisinde ilk olarak GA100 grafik çekirdeğini gördük. 6912 CUDA çekirdeği ile rekor kıran mimari 54 milyar transistör sayısı ile de önceki nesilleri ikiye katlıyor. Zar alanının 826 milimetre kare ile en büyüğü olduğunu da belirtelim ancak önceki nesillere göre çok az bir fazlalık var. Bu da üretim sürecinin etkisini gösteriyor. Çekirdekler 1.41GHz saat frekansına sahip.

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GA100 grafik çekirdeği kurumsal sistemlerde yerini alacak Tesla A100 hızlandırıcısında yerini almış durumda. Ayrıca yapay zeka temelli sistemlere hayat verecek olan DGX A100 yapısı da yine GA100 üzerinde yükseliyor.

DGX A100 yapısında 8 adet GA100 grafik çekirdeği kullanılıyor. 5 PETAFLOPS ile rekor yapay zeka performansı sunan sistemde 320GB toplam video belleği yer alıyor. Nvidia NLINK iç bağlantı teknolojisi çift yönlü 4.8TB/s bant genişliği oluştururken 6 adet Mellanox ConnectX-6 ağ ara yüzü de 3.6Tb/s bant genişliği elde ediyor. 15 TB U.2 NVMe SSD, 2 adet 1.92TB Gen 4 NVMe SSD yanında 1TB 16 kanal DDR4 bellek sunulmuş.

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Sistemde ilginç olan ise Nvidia’nın AMD işlemciler kullanması. Tek bir DGX A100 yapısında iki adet 64 çekirdekli AMD EPYC 7742 işlemcisi yer alıyor. İşlemciler PCIe 4.0 ve Mellanox ara yüzü ile grafik birimlerine ulaşıyor. DGX A100 sistemi 200000$ fiyat etiketine sahip.

Son dönemde özellikle Zen mimarisi ile işlemci pazarında yeniden çıkışa geçen AMD’nin rakibinin dikkatini çekmesi gözlerden kaçmıyor. Böylece DGX sistemlerini Intel’in elinden kapmış oldu. Nvidia’nın ABD ordusu olmak üzere pek çok kurumdan siparişleri var ve AMD de dolaylı olarak bu siparişlerden faydalanmış olacak. Ayrıca kendi müşteri ekosisteminden çok daha büyüğüne de erişmiş olacak.

https://www.techpowerup.com/267109/nvidia-dgx-a100-systems-feature-amd-epyc-rome-processors

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