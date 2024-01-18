İnsansı robotlar BMW’de işe başlıyor: Gelişim inanılmaz

İnsansı robotların gelişim hızı korkutuyor
Sadece 10 ay önce gizlilik modundan çıkan Figure, robotlarını korkutucu bir hızla geliştirmiş durumda. Şirket, son derece deneyimli bir ekip sayesinde prototipleri bir yıl içinde geliştirdi. Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce şirket, Figure 01 robotunun sözlü bir komuta yanıt olarak otonom bir şekilde kahve yaptığı videoyu yayınlayarak bir başka kilometre taşına eriştiğini açıkladı.
Şirket bunu bir "ChatGPT anı" olarak nitelendiriyor, çünkü robot bir dizi video izledikten sonra kahve makinesini kendi başına nasıl kullanacağını çözdü.
Ve şimdi Figure’un robotları gerçek ve faydalı işlerde görev almaya hazırlanıyor. BMW ile yeni imzalanan bir ticari anlaşma kapsamında Figure, BMW'nin Spartanburg fabrikasında ilk kullanım alanlarını belirlemeye başladı ve robotların eğitim sürecine geçti.
Otonom insansılar ilk kez insanlarla birlikte çalışmaya başlamıyor örneğin Amazon, Ekim ayında Agility Robotics'in Digit insansı robotunu kullanmaya başlamıştı. Ancak burada Amazon'un Agility'nin yatırımcısı olduğunu, dolayısıyla Digit robotunun geliştirilmesiyle ilgilendiğini belirtmek gerek.
Türünün tek örneği
Bununla birlikte BMW’nin kaç tane Figure 01 alacağı veya bunları fabrikanın neresinde kullanacağı belirsiz. Ancak kahve yapmayacakları da kesin. Figure, şimdilik ölçeği düşük tutmakla ilgileniyor ve öncelikli hedefler montaj hattıyla ilgili gibi görünüyor. Bu robotlar genellikle sürekli tekrarlayan iş hatlarına konuluyor. Burada da bunu göreceğiz. Bununla birlikte CEO Brett Adcock, robotun ilerleyişi hakkında daha fazla şey paylaşmayı planlıyor.
Diğer bazı insansı tasarımcıların (Agility dahil) aksine Figure, insan eli gibi hünerli bir el geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu çok mantıklı zira mevcut iş hatlarını kendimiz için tasarladık. Dolayısıyla başlangıçta robotların hünerli ellere sahip olması mantıklı. Bundan yıllar sonra ise muhtemelen fabrikaların sadece robotlar düşünülerek inşa edildiğini göreceğiz.
Bu arada eğitim, robotun olası sıkışmalardan kurtulmasına yardımcı olmak için pekiştirmeli öğrenme, simülasyon ve teleoperasyon gibi yaklaşımların bir karışımını içeriyor. Figure 01, tıpkı biz insanların yaptığı gibi, gerçek dünya testleri sırasında yaklaşımını geliştirerek “işi, işte öğreniyor” olacak. Sistemlerin BMW hattına uzun vadeli eklemeler olup olmayacağına gelince, bu tamamen robotların otomobil üreticisinin dahili çıktı beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağına bağlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.