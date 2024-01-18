İnsansı robotlar BMW’de işe başlıyor: Gelişim inanılmaz

Tam Boyutta Gör Figure bugün yaptığı açıklamada ilk insansı robotunun ABD’de faaliyette olan bir BMW üretim tesisine geleceğini ve burada yardımcı rolde görev alacaklarını duyurdu. Spartanburg fabrikası BMW'nin ABD'deki tek fabrikası konumunda. 2019 yılı itibariyle 8 milyon metrekarelik kampüs, Alman üreticinin dünyanın herhangi bir yerindeki fabrikaları arasında en yüksek verime sahipti.

İnsansı robotların gelişim hızı korkutuyor

Sadece 10 ay önce gizlilik modundan çıkan Figure, robotlarını korkutucu bir hızla geliştirmiş durumda. Şirket, son derece deneyimli bir ekip sayesinde prototipleri bir yıl içinde geliştirdi. Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce şirket, Figure 01 robotunun sözlü bir komuta yanıt olarak otonom bir şekilde kahve yaptığı videoyu yayınlayarak bir başka kilometre taşına eriştiğini açıkladı.

Şirket bunu bir "ChatGPT anı" olarak nitelendiriyor, çünkü robot bir dizi video izledikten sonra kahve makinesini kendi başına nasıl kullanacağını çözdü.

Ve şimdi Figure’un robotları gerçek ve faydalı işlerde görev almaya hazırlanıyor. BMW ile yeni imzalanan bir ticari anlaşma kapsamında Figure, BMW'nin Spartanburg fabrikasında ilk kullanım alanlarını belirlemeye başladı ve robotların eğitim sürecine geçti.

Otonom insansılar ilk kez insanlarla birlikte çalışmaya başlamıyor örneğin Amazon, Ekim ayında Agility Robotics'in Digit insansı robotunu kullanmaya başlamıştı. Ancak burada Amazon'un Agility'nin yatırımcısı olduğunu, dolayısıyla Digit robotunun geliştirilmesiyle ilgilendiğini belirtmek gerek.

Türünün tek örneği

Tam Boyutta Gör Figure'ün BMW ile yaptığı anlaşma tamamen ticari bir anlaşma ve bu da onu türünün ilk örneği olmasa da ilkleri arasına sokuyor. Bununla birlikte şirketin CEO’su “Henüz duyurulmamış gerçek ticari anlaşmalar olması mümkün” diyor. Yani evet, bu ilk olabilir ya da kesinlikle ilklerden birisi.

Bununla birlikte BMW’nin kaç tane Figure 01 alacağı veya bunları fabrikanın neresinde kullanacağı belirsiz. Ancak kahve yapmayacakları da kesin. Figure, şimdilik ölçeği düşük tutmakla ilgileniyor ve öncelikli hedefler montaj hattıyla ilgili gibi görünüyor. Bu robotlar genellikle sürekli tekrarlayan iş hatlarına konuluyor. Burada da bunu göreceğiz. Bununla birlikte CEO Brett Adcock, robotun ilerleyişi hakkında daha fazla şey paylaşmayı planlıyor.

Diğer bazı insansı tasarımcıların (Agility dahil) aksine Figure, insan eli gibi hünerli bir el geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu çok mantıklı zira mevcut iş hatlarını kendimiz için tasarladık. Dolayısıyla başlangıçta robotların hünerli ellere sahip olması mantıklı. Bundan yıllar sonra ise muhtemelen fabrikaların sadece robotlar düşünülerek inşa edildiğini göreceğiz.

Bu arada eğitim, robotun olası sıkışmalardan kurtulmasına yardımcı olmak için pekiştirmeli öğrenme, simülasyon ve teleoperasyon gibi yaklaşımların bir karışımını içeriyor. Figure 01, tıpkı biz insanların yaptığı gibi, gerçek dünya testleri sırasında yaklaşımını geliştirerek “işi, işte öğreniyor” olacak. Sistemlerin BMW hattına uzun vadeli eklemeler olup olmayacağına gelince, bu tamamen robotların otomobil üreticisinin dahili çıktı beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağına bağlı.

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İnsansı robotlar BMW’de işe başlıyor: Gelişim inanılmaz