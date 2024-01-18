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    Anlık Bildirim

    İnsansı robotlar BMW’de işe başlıyor: Gelişim inanılmaz

    İnsansı robotların yavaş yavaş iş hayatına girdiğini ve iş başı yaptığını görüyoruz. Son olarak ise BMW, Figure firmasının insansı robotunu bir fabrikasında kullanacağını açıkladı.
    İnsansı robotlar BMW’de işe başlıyor: Gelişim inanılmaz Tam Boyutta Gör
    Figure bugün yaptığı açıklamada ilk insansı robotunun ABD’de faaliyette olan bir BMW üretim tesisine geleceğini ve burada yardımcı rolde görev alacaklarını duyurdu. Spartanburg fabrikası BMW'nin ABD'deki tek fabrikası konumunda. 2019 yılı itibariyle 8 milyon metrekarelik kampüs, Alman üreticinin dünyanın herhangi bir yerindeki fabrikaları arasında en yüksek verime sahipti.

    İnsansı robotların gelişim hızı korkutuyor

    Sadece 10 ay önce gizlilik modundan çıkan Figure, robotlarını korkutucu bir hızla geliştirmiş durumda. Şirket, son derece deneyimli bir ekip sayesinde prototipleri bir yıl içinde geliştirdi. Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce şirket, Figure 01 robotunun sözlü bir komuta yanıt olarak otonom bir şekilde kahve yaptığı videoyu yayınlayarak bir başka kilometre taşına eriştiğini açıkladı.

    Şirket bunu bir "ChatGPT anı" olarak nitelendiriyor, çünkü robot bir dizi video izledikten sonra kahve makinesini kendi başına nasıl kullanacağını çözdü.

    Ve şimdi Figure’un robotları gerçek ve faydalı işlerde görev almaya hazırlanıyor. BMW ile yeni imzalanan bir ticari anlaşma kapsamında Figure, BMW'nin Spartanburg fabrikasında ilk kullanım alanlarını belirlemeye başladı ve robotların eğitim sürecine geçti.

    Otonom insansılar ilk kez insanlarla birlikte çalışmaya başlamıyor örneğin Amazon, Ekim ayında Agility Robotics'in Digit insansı robotunu kullanmaya başlamıştı. Ancak burada Amazon'un Agility'nin yatırımcısı olduğunu, dolayısıyla Digit robotunun geliştirilmesiyle ilgilendiğini belirtmek gerek.

    Türünün tek örneği

    İnsansı robotlar BMW’de işe başlıyor: Gelişim inanılmaz Tam Boyutta Gör
    Figure'ün BMW ile yaptığı anlaşma tamamen ticari bir anlaşma ve bu da onu türünün ilk örneği olmasa da ilkleri arasına sokuyor. Bununla birlikte şirketin CEO’su “Henüz duyurulmamış gerçek ticari anlaşmalar olması mümkün” diyor. Yani evet, bu ilk olabilir ya da kesinlikle ilklerden birisi.

    Bununla birlikte BMW’nin kaç tane Figure 01 alacağı veya bunları fabrikanın neresinde kullanacağı belirsiz. Ancak kahve yapmayacakları da kesin. Figure, şimdilik ölçeği düşük tutmakla ilgileniyor ve öncelikli hedefler montaj hattıyla ilgili gibi görünüyor. Bu robotlar genellikle sürekli tekrarlayan iş hatlarına konuluyor. Burada da bunu göreceğiz. Bununla birlikte CEO Brett Adcock, robotun ilerleyişi hakkında daha fazla şey paylaşmayı planlıyor.

    Diğer bazı insansı tasarımcıların (Agility dahil) aksine Figure, insan eli gibi hünerli bir el geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu çok mantıklı zira mevcut iş hatlarını kendimiz için tasarladık. Dolayısıyla başlangıçta robotların hünerli ellere sahip olması mantıklı. Bundan yıllar sonra ise muhtemelen fabrikaların sadece robotlar düşünülerek inşa edildiğini göreceğiz.

    Bu arada eğitim, robotun olası sıkışmalardan kurtulmasına yardımcı olmak için pekiştirmeli öğrenme, simülasyon ve teleoperasyon gibi yaklaşımların bir karışımını içeriyor. Figure 01, tıpkı biz insanların yaptığı gibi, gerçek dünya testleri sırasında yaklaşımını geliştirerek “işi, işte öğreniyor” olacak. Sistemlerin BMW hattına uzun vadeli eklemeler olup olmayacağına gelince, bu tamamen robotların otomobil üreticisinin dahili çıktı beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağına bağlı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    amerikadan ne alınır parkenin altına su girdi ne yapmalıyım stop brake fault service manual ne demek beko bulaşık makinesi üst pervane dönmüyor kaç hava değişiminden sonra çürük alınır

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