Nvidia, yeni nesil Vera Rubin AI platformu için ilk teslimatlara başladı

Nvidia, bir sonraki nesil yapay zeka veri merkezleri için geliştirdiği Vera Rubin platformunun ilk örneklerini seçili müşterilerine ulaştırmaya başladı. Şirketin açıkladığı bilgilere göre ortaklar, platformu onaylayıp test ettikten sonra dağıtıma hazırlık sürecine geçilecek. Platformun geniş çaplı kullanıma 2026’nın ikinci yarısı veya 2027’nin başında girmesi bekleniyor.

Nvidia'nın finans direktörü Colette Kress, “İlk Vera Rubin örneklerini bu hafta başında müşterilere gönderdik ve yılın ikinci yarısında üretim sevkiyatlarına başlamayı planlıyoruz” dedi.

Vera Rubin neler sunuyor?

Vera Rubin platformu, Nvidia’nın yapay zeka veri merkezleri için geliştirdiği yeni nesil mimariyi temsil ediyor ve bu platformda 88 çekirdekli Vera CPU’nun yanı sıra her biri 288 GB HBM4 bellekle donatılmış Rubin GPU’lar ve 128 GB GDDR7 bellekli Rubin CPX GPU’lar bulunuyor. Platform, NVLink 6.0 switch ASIC ile rack ölçeğinde yüksek bağlantı kapasitesi sağlarken BlueField-4 DPU entegre SSD ile kritik key-value cache depolamaya imkan tanıyor.

Ağ tarafında Spectrum-6 Photonics Ethernet ve Quantum-CX9 1.6 Tb/s Photonics InfiniBand NIC’ler, ayrıca Spectrum-X Photonics Ethernet ve Quantum-CX9 Photonics InfiniBand scale-out bağlantı çözümleri yer alıyor. Bu kombinasyon, hem yüksek performanslı hesaplama hem de ölçeklenebilir veri merkezi mimarisi için optimize edilmiş bir yapı sunuyor.

Nvidia, platformun piyasaya sürülmesine hazırlanmak için iş ortaklarının yazılım ve donanım yığınlarını yeni mimariye göre optimize etmelerini bekliyor. Bazı ortaklar, tüm bileşenleri içeren NVL72 VR200’ler ile donatılırken diğerleri yalnızca platformun belirli parçalarına erişim sağlayacak. Foxconn, Quanta, Supermicro ve Wistron gibi önde gelen AI sunucu üreticilerine de gerçek silikon örnekleri dağıtılacak.

Kress, platformun modüler ve kablosuz tepsi tasarımı sayesinde Rubin’in Blackwell’e kıyasla daha yüksek dayanıklılık ve servis kolaylığı sunacağını da söylüyor. Nvidia, her bulut model geliştiricisinin Vera Rubin’i kullanmasını beklediğini de belirtti.

