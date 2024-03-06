Apple yapay zekada hata yaparsa Nvidia’ya geçilebilir

Nvidia, Apple’ı geçebilir
Bu yılın başlarında Apple’ın yıl içinde 220 milyon ila 225 milyon adet iPhone ürnitesi sevk edeceği tahmin ediliyordu. Ancak analist Ming-Chi Kuo, daha önceki tahminleri revize ederek şirketin bu yıl yalnızca 200 milyon adede ulaşabileceğine inanıyor. Apple'ın iPhone 16 serisinde piyasaya süreceği söylenen A18 yongasının, iOS 18'in üretken özelliklerini işleyecek yeni bir Neural Engine'e sahip olacağı bildiriliyor. Ancak bunlar çok da devrimsel ve etkileyici şeyler değil.
Apple'ın haziranda gerçekleştireceği WWDC 2024 kapsamında kendi sohbet robotu Apple GPT’yi göstermesi de bekleniyor. Apple’ın üretken yapay zekayı sonrasında diğer hizmetlerine eklemesi bekleniyor. Ancak Kuo’ya göre Apple’ın gösterdikleri yatırımcıları etkileyemezse piyasa değeri bakımından firmanın Nvidia’ya geçilmesi işten bile değil.
Her iki rakip de üretken yapay zekada erkenden konum aldı ve bu sayede Microsoft, dünyanın en değerli şirketi unvanını Apple’dan aldı. Bu arada üretken yapay zekanın donanım tarafındaki ana tedarikçisi Nvidia ise en büyük atılımı yaptı. Firmanın hisseleri bir yıl içinde yüzde 260 artarak rekorlar kırdı. Nvidia halihazırda Apple’ın arkasında dünyanın en değerli üçüncü şirketi ve değeri artmaya devam ediyor. Öte yandan Apple’ın hisseleri düşmeye devam ediyor. An itibariyle Apple’ın piyasa değeri 2,63 trilyon dolar seviyesindeyken Nvidia ise 2.150 trilyon değere sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.