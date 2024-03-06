Apple yapay zekada hata yaparsa Nvidia’ya geçilebilir

Tam Boyutta Gör iPhone 16 serisinden devrimsel özellikler beklenmiyor. Elektrikli otomobil planları süresiz olarak iptal edildi. Yatırımcılar en mutlu dönemlerinde değiller. Apple, alışık olamadığı bir dönemden geçiyor ve şirket üstündeki beklenti giderek artıyor. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, yakın zamanda yatırımcıları yapay zeka ile şaşırtamazsa piyasa değeri açısından Nvidia’nın gerisine düşebilir.

Nvidia, Apple’ı geçebilir

Bu yılın başlarında Apple’ın yıl içinde 220 milyon ila 225 milyon adet iPhone ürnitesi sevk edeceği tahmin ediliyordu. Ancak analist Ming-Chi Kuo, daha önceki tahminleri revize ederek şirketin bu yıl yalnızca 200 milyon adede ulaşabileceğine inanıyor. Apple'ın iPhone 16 serisinde piyasaya süreceği söylenen A18 yongasının, iOS 18'in üretken özelliklerini işleyecek yeni bir Neural Engine'e sahip olacağı bildiriliyor. Ancak bunlar çok da devrimsel ve etkileyici şeyler değil.

Apple'ın haziranda gerçekleştireceği WWDC 2024 kapsamında kendi sohbet robotu Apple GPT’yi göstermesi de bekleniyor. Apple’ın üretken yapay zekayı sonrasında diğer hizmetlerine eklemesi bekleniyor. Ancak Kuo’ya göre Apple’ın gösterdikleri yatırımcıları etkileyemezse piyasa değeri bakımından firmanın Nvidia’ya geçilmesi işten bile değil.

Tam Boyutta Gör CEO Tim Cook, şimdiye kadar firmanın yapay zeka çalışmaları hakkında çok fazla detay vermedi ancak Apple’ın bu yıl yapay zekada çığır açacağını söyledi. Dolayısıyla firmanın da bu alandaki beklentileri yüksek. Ayrıca Cook, bir süredir bu alanda ciddi paralar harcadıklarını da açıkça söylüyor. Apple’ın açıklamaları umut verici olsa da açıkçası firma Google ve Microsoft gibi rakiplerine yetişmeye çalışıyor.

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Her iki rakip de üretken yapay zekada erkenden konum aldı ve bu sayede Microsoft, dünyanın en değerli şirketi unvanını Apple’dan aldı. Bu arada üretken yapay zekanın donanım tarafındaki ana tedarikçisi Nvidia ise en büyük atılımı yaptı. Firmanın hisseleri bir yıl içinde yüzde 260 artarak rekorlar kırdı. Nvidia halihazırda Apple’ın arkasında dünyanın en değerli üçüncü şirketi ve değeri artmaya devam ediyor. Öte yandan Apple’ın hisseleri düşmeye devam ediyor. An itibariyle Apple’ın piyasa değeri 2,63 trilyon dolar seviyesindeyken Nvidia ise 2.150 trilyon değere sahip.

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Apple yapay zekada hata yaparsa Nvidia’ya geçilebilir