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    Apple yapay zekada hata yaparsa Nvidia’ya geçilebilir

    Apple’ın yatırımcıları yapay zeka ile şaşırtmaması halinde Nvidia'nın Apple'ı değer olarak geride bırakabileceği belirtiliyor. Apple ve Nvidia sırasıyla dünyanın en değerli ikinci ve üçüncü şirketi.
    Apple yapay zekada hata yaparsa Nvidia’ya geçilebilir Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 serisinden devrimsel özellikler beklenmiyor. Elektrikli otomobil planları süresiz olarak iptal edildi. Yatırımcılar en mutlu dönemlerinde değiller. Apple, alışık olamadığı bir dönemden geçiyor ve şirket üstündeki beklenti giderek artıyor. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, yakın zamanda yatırımcıları yapay zeka ile şaşırtamazsa piyasa değeri açısından Nvidia’nın gerisine düşebilir.

    Nvidia, Apple’ı geçebilir

    Bu yılın başlarında Apple’ın yıl içinde 220 milyon ila 225 milyon adet iPhone ürnitesi sevk edeceği tahmin ediliyordu. Ancak analist Ming-Chi Kuo, daha önceki tahminleri revize ederek şirketin bu yıl yalnızca 200 milyon adede ulaşabileceğine inanıyor. Apple'ın iPhone 16 serisinde piyasaya süreceği söylenen A18 yongasının, iOS 18'in üretken özelliklerini işleyecek yeni bir Neural Engine'e sahip olacağı bildiriliyor. Ancak bunlar çok da devrimsel ve etkileyici şeyler değil.

    Apple'ın haziranda gerçekleştireceği WWDC 2024 kapsamında kendi sohbet robotu Apple GPT’yi göstermesi de bekleniyor. Apple’ın üretken yapay zekayı sonrasında diğer hizmetlerine eklemesi bekleniyor. Ancak Kuo’ya göre Apple’ın gösterdikleri yatırımcıları etkileyemezse piyasa değeri bakımından firmanın Nvidia’ya geçilmesi işten bile değil.

    Apple yapay zekada hata yaparsa Nvidia’ya geçilebilir Tam Boyutta Gör
    CEO Tim Cook, şimdiye kadar firmanın yapay zeka çalışmaları hakkında çok fazla detay vermedi ancak Apple’ın bu yıl yapay zekada çığır açacağını söyledi. Dolayısıyla firmanın da bu alandaki beklentileri yüksek. Ayrıca Cook, bir süredir bu alanda ciddi paralar harcadıklarını da açıkça söylüyor. Apple’ın açıklamaları umut verici olsa da açıkçası firma Google ve Microsoft gibi rakiplerine yetişmeye çalışıyor.

    Her iki rakip de üretken yapay zekada erkenden konum aldı ve bu sayede Microsoft, dünyanın en değerli şirketi unvanını Apple’dan aldı. Bu arada üretken yapay zekanın donanım tarafındaki ana tedarikçisi Nvidia ise en büyük atılımı yaptı. Firmanın hisseleri bir yıl içinde yüzde 260 artarak rekorlar kırdı. Nvidia halihazırda Apple’ın arkasında dünyanın en değerli üçüncü şirketi ve değeri artmaya devam ediyor. Öte yandan Apple’ın hisseleri düşmeye devam ediyor. An itibariyle Apple’ın piyasa değeri 2,63 trilyon dolar seviyesindeyken Nvidia ise 2.150 trilyon değere sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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