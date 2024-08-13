Nvidia RTX 4070 GDDR6 bellekle yenileniyor: İlk model görüntülendi

RTX 4070 GDDR6 bellekle görüntülendi
Nvidia'nın GeForce RTX 4070'in GDDR6 sürümü üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler artık doğrulandı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nvidia, yoğun bir talep süreci yaşadığı için hatalı GDDR6X belleklerin yerine GDDR6 bellekler kullanmaya karar verdi. Geçtiğimiz saatlerde ise, bunun ilk örneği Galax RTX 4070 1-Click OC 2X modelinin görüntüleri sızdırıldı.
GDDR6 bellekli RTX 4070, GDDR6X sürümüyle birebir aynı ve çift yuvalı bir tasarıma ek olarak 8 pimli güç konektörüne ihtiyaç duyuyor. Ancak en büyük fark, GDDR6 bellek ve GDDR6X varyantlarında yer alan AD104-250 yerine AD104-251 GPU'nun kullanılması. Bu GPU'nun daha yeni RTX 4070 SUPER serisiyle bu yılın başlarında tanıtıldığını hatırlatalım.
Ayrıca bellek konfigürasyonunda yapılan değişiklik nedeniyle yeni sürümde bellek bant genişliği 504,2 GB/sn'den 480,0 GB/sn'ye düşecek. Bu da küçük performans etkilerine neden olabilir. GDDR6 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 4070'in 20 Ağustos'tan itibaren raflarda görünmeye başlayacağı söyleniyor. Ayrıca yeni sürümün piyasada geçici bir süre kalacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.