Nvidia RTX 4070 GDDR6 bellekle yenileniyor: İlk model görüntülendi

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Micron'un GDDR6X bellek üretimindeki sorunlar halen çözülmüş değil. Hatta daha önce sorunun Nvidia ekran kartlarına da yansıyacağı ve ilk etapta GeForce RTX 4070 ekran kartının GDDR6 belleğe düşürüleceğini paylaşmıştık. Şimdi bu model, ilk resmi onayını aldı. GDDR6 bellekli RTX 4070, çok yakında raflarda yerini alacak.

RTX 4070 GDDR6 bellekle görüntülendi

Nvidia'nın GeForce RTX 4070'in GDDR6 sürümü üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler artık doğrulandı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nvidia, yoğun bir talep süreci yaşadığı için hatalı GDDR6X belleklerin yerine GDDR6 bellekler kullanmaya karar verdi. Geçtiğimiz saatlerde ise, bunun ilk örneği Galax RTX 4070 1-Click OC 2X modelinin görüntüleri sızdırıldı.

Tam Boyutta Gör Söz konusu modelin uzun süredir GDDR6X bellek yapılandırmasıyla piyasaya olduğunu belirtelim. Yeni sürümde ise, GDDR6 bellek yongaları takılı olacak. Ambalaj görüntülerinde ise herhangi bir fark yok gibi görünse de ürün özellikleri bölümünde GDDR6 ibaresi bulunacak. Dolayısıyla kullanıcıların farkı anlamak için detaylı göz atmaları gerekli.

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GDDR6 bellekli RTX 4070, GDDR6X sürümüyle birebir aynı ve çift yuvalı bir tasarıma ek olarak 8 pimli güç konektörüne ihtiyaç duyuyor. Ancak en büyük fark, GDDR6 bellek ve GDDR6X varyantlarında yer alan AD104-250 yerine AD104-251 GPU'nun kullanılması. Bu GPU'nun daha yeni RTX 4070 SUPER serisiyle bu yılın başlarında tanıtıldığını hatırlatalım.

Ayrıca bellek konfigürasyonunda yapılan değişiklik nedeniyle yeni sürümde bellek bant genişliği 504,2 GB/sn'den 480,0 GB/sn'ye düşecek. Bu da küçük performans etkilerine neden olabilir. GDDR6 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 4070'in 20 Ağustos'tan itibaren raflarda görünmeye başlayacağı söyleniyor. Ayrıca yeni sürümün piyasada geçici bir süre kalacağını hatırlatalım.

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Doğrulandı: Nvidia RTX 4070 GDDR6 bellekle yenileniyor