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    Nvidia RTX 4070 GDDR6 bellekle yenileniyor: İlk model görüntülendi

    Nvidia, Micron'da yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu ayın sonlarında GDDR6 belleğe sahip GeForce RTX 4070 GPU'sunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve ilk özel modelin fotoğrafı yayınlandı.
    Doğrulandı: Nvidia RTX 4070 GDDR6 bellekle yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Micron'un GDDR6X bellek üretimindeki sorunlar halen çözülmüş değil. Hatta daha önce sorunun Nvidia ekran kartlarına da yansıyacağı ve ilk etapta GeForce RTX 4070 ekran kartının GDDR6 belleğe düşürüleceğini paylaşmıştık. Şimdi bu model, ilk resmi onayını aldı. GDDR6 bellekli RTX 4070, çok yakında raflarda yerini alacak.

    RTX 4070 GDDR6 bellekle görüntülendi

    Nvidia'nın GeForce RTX 4070'in GDDR6 sürümü üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler artık doğrulandı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nvidia, yoğun bir talep süreci yaşadığı için hatalı GDDR6X belleklerin yerine GDDR6 bellekler kullanmaya karar verdi. Geçtiğimiz saatlerde ise, bunun ilk örneği Galax RTX 4070 1-Click OC 2X modelinin görüntüleri sızdırıldı. 

    Doğrulandı: Nvidia RTX 4070 GDDR6 bellekle yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Söz konusu modelin uzun süredir GDDR6X bellek yapılandırmasıyla piyasaya olduğunu belirtelim. Yeni sürümde ise, GDDR6 bellek yongaları takılı olacak. Ambalaj görüntülerinde ise herhangi bir fark yok gibi görünse de ürün özellikleri bölümünde GDDR6 ibaresi bulunacak. Dolayısıyla kullanıcıların farkı anlamak için detaylı göz atmaları gerekli.

    GDDR6 bellekli RTX 4070, GDDR6X sürümüyle birebir aynı ve çift yuvalı bir tasarıma ek olarak 8 pimli güç konektörüne ihtiyaç duyuyor. Ancak en büyük fark, GDDR6 bellek ve GDDR6X varyantlarında yer alan AD104-250 yerine AD104-251 GPU'nun kullanılması. Bu GPU'nun daha yeni RTX 4070 SUPER serisiyle bu yılın başlarında tanıtıldığını hatırlatalım.

    Ayrıca bellek konfigürasyonunda yapılan değişiklik nedeniyle yeni sürümde bellek bant genişliği 504,2 GB/sn'den 480,0 GB/sn'ye düşecek. Bu da küçük performans etkilerine neden olabilir. GDDR6 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 4070'in 20 Ağustos'tan itibaren raflarda görünmeye başlayacağı söyleniyor. Ayrıca yeni sürümün piyasada geçici bir süre kalacağını hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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