Nvidia'dan GeForce GTX 470 ve GTX 480 için yeni sürücü: 197.75 Beta

Nvidia bugün yaptığı bir açıklamayla, DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerine özel yeni bir sürücü daha çıkardı. GeForce 197.75 sürüm numaralı yeni beta sürücü, Unreal Engine 3 motorunu kullanan MMO oyunu APB (All Points Bulletin) için öneriliyor.

GeForce GTX 480 için 4'lü SLI kurulumu da sunan yeni sürücünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile çekebilirsiniz.

- GeForce 197.75 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 197.75 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 197.75 beta (Windows 7/Vista 32bit)

- GeForce 197.75 beta (Windows 7/Vista 64bit)