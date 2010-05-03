Nvidia'dan GeForce GTX 470 ve GTX 480 için yeni sürücü: 197.75 Beta

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia bugün yaptığı bir açıklamayla, DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerine özel yeni bir sürücü daha çıkardı. GeForce 197.75 sürüm numaralı yeni beta sürücü, Unreal Engine 3 motorunu kullanan MMO oyunu APB (All Points Bulletin) için öneriliyor.
GeForce GTX 480 için 4'lü SLI kurulumu da sunan yeni sürücünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile çekebilirsiniz.
- GeForce 197.75 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 197.75 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 197.75 beta (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 197.75 beta (Windows 7/Vista 64bit)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyunlarda anti-aliasing ile ilgili sorunlar yaşıyodum özellikle assassin s creed 2 de bu sorun şuan itibari ile bu driver ile kalktı.
Kartın düzgün yanı yokki eksi yanı olsun...
Oyuna göre driver çıkarmakta atinin eline su dökemez.
03.05.2010 Saat: 15:25
Harbi rahatsızsınız arkadaş ya valla :))
nden ? sende 90 derecemi yoksa :(
Harbi rahatsızsınız arkadaş ya valla :))
03.05.2010 Saat: 13:14
nvidia bu kartları yeni sürücülerle iyice coşturacaktır ama bu biraz zaman alabilir..
kartlar coşuyor zaten 100 derece :)
ben gtx 295 in en çok kastığı anda bile 63 dereceyi geçtiğini görmedim ,gtx 470 kullanan arkadaşımda var ondada 70 derece seyrinde yük altında yorumlarınıza abartı katmayın.