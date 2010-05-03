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Nvidia'dan GeForce GTX 470 ve GTX 480 için yeni sürücü: 197.75 Beta

9 yıl
10,9b
1
23
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia bugün yaptığı bir açıklamayla, DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerine özel yeni bir sürücü daha çıkardı. GeForce 197.75 sürüm numaralı yeni beta sürücü, Unreal Engine 3 motorunu kullanan MMO oyunu APB (All Points Bulletin) için öneriliyor.

GeForce GTX 480 için 4'lü SLI kurulumu da sunan yeni sürücünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile çekebilirsiniz.

- GeForce 197.75 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 197.75 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 197.75 beta (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 197.75 beta (Windows 7/Vista 64bit)


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Tolgá 9 yıl
@makedonn ne gibi sorunlar mesela
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StreamRolleR 9 yıl
en önemli AVP crash olmadı kesinlikle indirilmesi gerekin bir driver
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krstarica 9 yıl

DEATH71

@makedonn ne gibi sorunlar mesela

Oyunlarda anti-aliasing ile ilgili sorunlar yaşıyodum özellikle assassin s creed 2 de bu sorun şuan itibari ile bu driver ile kalktı.
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lj94 9 yıl
millet kartın derecesine bakıo(ati fanboyları) neden? kartn baska eksi yanı ykta ondan adamlar 120 dereceye kadar yolu war dio kart yanmıosa derecenin ne önemi var ki?
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TiesTorN 9 yıl

lj94

millet kartın derecesine bakıo neden? kartn baska eksi yanı ykta ondan adamlar 120 dereceye kadar yolu war dio kart yanmıosa derecenin ne önemi var ki?



Kartın düzgün yanı yokki eksi yanı olsun...
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aydogdu1453 9 yıl
Hocam artık moda oyuna göre driver yazmak mı?Adam akıllı bir driver çıkarda milletin kartını almak için bir nedeni olsun.Zaten ithalatçılar ateş pahası satıyo.Bir de yanına 3dvision gözlük verin de aldıgımıza deysin.gtx 480 adam akıllı revizyona girsin ilk müşterin benim nvidia yanına 3dvision gözlük isterim haaa ona göre.
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krstarica 9 yıl
Nvidia son sürücülerindeki sorunları arındırmış bir çok teste tabi tuttum kartı sorun yok şimdilik.
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yilmaz196 9 yıl

aydogdu1453

Hocam artık moda oyuna göre driver yazmak mı?Adam akıllı bir driver çıkarda milletin kartını almak için bir nedeni olsun.Zaten ithalatçılar ateş pahası satıyo.Bir de yanına 3dvision gözlük verin de aldıgımıza deysin.gtx 480 adam akıllı revizyona girsin ilk müşterin benim nvidia yanına 3dvision gözlük isterim haaa ona göre.

Oyuna göre driver çıkarmakta atinin eline su dökemez.
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StreamRolleR 9 yıl
indiriyorum denicez bakalım
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DH Misafiri 9 yıl
gtx 480 zotax marka kullanmaktayım kart boşta 40 derece 40 mhz de çalışıyor kendini otomatik düşürüyor 1900.1200 ayarlarda ful detay 16 antialz. de 82 derceyi geçmedi oyundan cıktığım anda surATLE 30 Sn.bir zamanda kendini 70 derece ve aşagı çekiyor birçok üst ve yüksek oyunlarda test ettim 3 d vision ayarları ile bütün oyunları normal lc mönütörümde normal basit 3 d gözlükle 3 d olarak oynayabiliyorum kayıpsız harika oluyor siz hala sıcak diyorsunuz ve yanılıyorsunuz kullanıyorum ve çok memnunum iyiki almışım
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KANUNI61 9 yıl
NECROCYBER
03.05.2010 Saat: 15:25
Harbi rahatsızsınız arkadaş ya valla :))
nden ? sende 90 derecemi yoksa :(
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krstarica 9 yıl
GTX 2xx serisi içinde 197.57 çıkmış.
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NecroCyber-777 9 yıl
@KANUNI61
Harbi rahatsızsınız arkadaş ya valla :))
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KANUNI61 9 yıl
Batuist
03.05.2010 Saat: 13:14
nvidia bu kartları yeni sürücülerle iyice coşturacaktır ama bu biraz zaman alabilir..
kartlar coşuyor zaten 100 derece :)
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Batuist 9 yıl

KANUNI61

kartlar coşuyor zaten 100 derece :)





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krstarica 9 yıl
KANUNI61

Batuist
03.05.2010 Saat: 13:14
nvidia bu kartları yeni sürücülerle iyice coşturacaktır ama bu biraz zaman alabilir..



kartlar coşuyor zaten 100 derece :)


ben gtx 295 in en çok kastığı anda bile 63 dereceyi geçtiğini görmedim ,gtx 470 kullanan arkadaşımda var ondada 70 derece seyrinde yük altında yorumlarınıza abartı katmayın.
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Batuist 9 yıl
nvidia bu kartları yeni sürücülerle iyice coşturacaktır ama bu biraz zaman alabilir..
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metallurgy 9 yıl
genel bir performans artışından bahsedilmiyor. beklediğimiz sürücü bu değil ama yinede 4 serisi kartı olanlar bir denesin bakalım oyunlarda bir +'tısı var mı?
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