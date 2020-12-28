Ocak ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı

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Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Ocak ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar"

Ocak ayı listesine baktığımızda dikkat çeken yapımlar şöyle:

Basketbol severlerin yakından tanıyacağı Tony Parker'a odaklanan Tony Parker: The Final Shot , 6 Ocak'ta yayınlanacak.

, 6 Ocak'ta yayınlanacak. Başrolünde Omar Sy'ın olduğu komedi türündeki dizi Lupin , 8 Ocak'ta yayınlanacak.

, 8 Ocak'ta yayınlanacak. Netflix'in yeni yerel içeriği olan başrollerinde Engin Günaydın ve Haluk Bilginer'in olduğu Azizler , 8 Ocak'ta yayınlanacak.

, 8 Ocak'ta yayınlanacak. Netflix'in yeni suç belgeseli Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak , 13 Ocak'ta yayınlanacak.

, 13 Ocak'ta yayınlanacak. Netflix'in sevile nanimasyon fantastik komedi dizilerinden Disenchantment 'ın üçüncü sezonu 15 Ocak'ta yayınlanacak.

'ın üçüncü sezonu 15 Ocak'ta yayınlanacak. Bir dönemin çocuklarının en sevdiği çizgi filmlerden olan Winx'in, liveaction uyarlaması Winx Efsanesi: Kader , 22 Ocak'ta yayınlanacak.

, 22 Ocak'ta yayınlanacak. Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in yeni dizisi 50m2, 27 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.

Ocak ayında yayınlanacak olan tüm Netflix özel içeriklerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek.

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