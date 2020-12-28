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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ocak ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı

    Türkiye'de hizmet veren en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in 2021 Ocak ayında platforma ekleyeceği özel içerikler belli oldu.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ocak ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı
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    Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Ocak ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar"

    Ocak ayı listesine baktığımızda dikkat çeken yapımlar şöyle:

    • Basketbol severlerin yakından tanıyacağı Tony Parker'a odaklanan Tony Parker: The Final Shot, 6 Ocak'ta yayınlanacak.
    • Başrolünde Omar Sy'ın olduğu komedi türündeki dizi Lupin, 8 Ocak'ta yayınlanacak.
    • Netflix'in yeni yerel içeriği olan başrollerinde Engin Günaydın ve Haluk Bilginer'in olduğu Azizler, 8 Ocak'ta yayınlanacak.
    • Netflix'in yeni suç belgeseli Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak, 13 Ocak'ta yayınlanacak.
    • Netflix'in sevile nanimasyon fantastik komedi dizilerinden Disenchantment'ın üçüncü sezonu 15 Ocak'ta yayınlanacak. 
    • Bir dönemin çocuklarının en sevdiği çizgi filmlerden olan Winx'in, liveaction uyarlaması Winx Efsanesi: Kader, 22 Ocak'ta yayınlanacak.
    • Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in yeni dizisi 50m2, 27 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.

    Ocak ayında yayınlanacak olan tüm Netflix özel içeriklerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek.



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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    3 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    asgari ücrete %20 zam geldigine gore, netflix 42tl den 50tl ye çıkacak bence, youtube premium vs. hepsi zamlanır.
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