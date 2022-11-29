Apple Watch Ultra için Oceanic+ uygulaması indirmeye sunuldu

Tam Boyutta Gör Apple kataloğundaki en güçlü akıllı saat konumuna yükselen Apple Watch Ultra için söz verilen uygulamalar yavaş yavaş kullanıma sunuluyor. Özellikle dalgıçlara yönelik olarak hazırlanan Oceanic+ bunlardan birisi.

Oceanic+ neler sunuyor?

Oceanic+ uygulaması 40m mesafeye dayanıklı Apple Watch Ultra modelini adeta bir dalış bilgisayarına dönüştürüyor. Huish Outdoors ile birlikte geliştirilen uygulama farklı derinlik verilerini sunarken dalgıçlara da hayati konularda uyarılarda bulunuyor.

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Uygulama saatin derinlik ve sıcaklık sensörlerini kullanarak dalgıcın dalma veya yükselme hareketlerini takip edebiliyor. Buna göre yüzeye ulaşma süresini hesaplayabiliyor. Akım, dalga ve sıcaklığa bağlı olarak da planlama yapabiliyor. Ayrıca hızlı hareketlerde dalgıcı uyarıyor.

Titreşim ve ekran parlaklığı ile kullanıcıyı uyaran uygulama ücretsiz ancak sınırlı bir kullanım sunuyor. Günlük 5$, aylık 10$, yıllık 80$ ve aile için yıllık 130$ şeklinde lisans bedelleri mevcut. Uygulama WatchOS 9.1, iPhone 8 ve iOS 16.1 gerektiriyor.

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