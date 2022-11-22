App Store verileri kullanıcıları net bir şekilde tanımlayabiliyor

Tam Boyutta Gör Apple her seferinde anonim bir şekilde veri topladığını ve kişisel verilere önem verdiğini belirtse de araştırmalar tam tersini söylüyor. App Store verileri çok detaylı kullanıcı tanımlaması yapabiliyor.

Apple kullanıcı gizliliğine ne kadar saygılı?

Yapılan araştırmalar App Store üzerinde anonim veri toplamak için geliştirilen Directory Services Identifier bileşeninin iCloud hesabına erişebildiğini ortaya koydu. Böylece kullanıcının kimlik bilgileri de elde edilebiliyor. Halbuki ilgili dokümanlarda bu bileşenin anonim kaldığına değinilmiş.

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App Store analizleri için toplanan bu bileşenin diğer uygulamalara da veri gönderdiği ifade ediliyor. Yani kullanıcının kimliği Apple ekosistemi içerisinde alabildiğine kullanılıyor. Üstelik kullanıcı hesabında bunu devre dışı bıraksa dahi sistem yine işlemeye devam ediyor.

Apple kullanıcı verilerini kendi çözümlerinde işliyor ve üçüncü taraflara vermiyor. Bununla birlikte vermeyeceğinin de bir garantisi yok. Aslında Apple’ın vukuatları ilk değil. Uygulamaların bildirim atma sıklığını kısıtlarken kendi uygulamalarının bunu çiğnemesi gibi geçmiş dönemde yoğun eleştiri alan politikaları olmuştu.

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