Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor

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Geçtiğimiz dönemde Sonicare elektrikli diş fırçası üreticisi Optiva’yı satın alarak bu sınıfta agresif olacağını gösteren Philips, diş fırçalama konusunda bakım tavsiyeleri veren dikkat çekici ürünü Oclean X Pro’yu Sevgililer Günü için tavsiye ediyor.

Oclean X Pro özellikleri

Oclean X Pro akıllı diş fırçası ön kısımdaki dokunmatik ekranı ile dikkat çekiyor. Bu ekranda belirli bilgileri akıllı telefon uygulamasına gerek kalmadan incelemeniz ve çeşitli modları dokunarak harekete geçirmeniz mümkün oluyor. Ekranda diş grafiği şeklinde nokta nokta yapılan temizlik takip edilebiliyor.

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Diğer taraftan diş fırçası hem fırçalama hem de diş etlerine masaj konusunda uzman çalışmalar sonucunda hazırlanmış tavsiyeler ile geliyor. 8 adet sensörü ile sağlam diş, deforme olmuş diş, diş teli, aralığı fazla dişler gibi farklı parametlere göre standart veya yoğun fırçalama programları mevcut.

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Hamilelik ve doğum sonrası gibi dönemler için özel programlar geliştiren fırça ayrıca dış sarılığına karşı da özel bir tavsiye hazırlıyor. 40 güne kadar bekleme süresi sunan Oclean X Pro diş fırçası 759TL fiyat etiketine sahip.

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