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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor

    Dokunmatik ekranı ile akıllı telefon ihtiyaç kalmadan kontrol edebildiğiniz Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için hoş bir hediye alternatifi olacak.
    09 Şubat 2021, 17:30 (1 hf.)
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor
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    Geçtiğimiz dönemde Sonicare elektrikli diş fırçası üreticisi Optiva’yı satın alarak bu sınıfta agresif olacağını gösteren Philips, diş fırçalama konusunda bakım tavsiyeleri veren dikkat çekici ürünü Oclean X Pro’yu Sevgililer Günü için tavsiye ediyor.  

    Oclean X Pro özellikleri

    Oclean X Pro akıllı diş fırçası ön kısımdaki dokunmatik ekranı ile dikkat çekiyor. Bu ekranda belirli bilgileri akıllı telefon uygulamasına gerek kalmadan incelemeniz ve çeşitli modları dokunarak harekete geçirmeniz mümkün oluyor. Ekranda diş grafiği şeklinde nokta nokta yapılan temizlik takip edilebiliyor.

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    Diğer taraftan diş fırçası hem fırçalama hem de diş etlerine masaj konusunda uzman çalışmalar sonucunda hazırlanmış tavsiyeler ile geliyor. 8 adet sensörü ile sağlam diş, deforme olmuş diş, diş teli, aralığı fazla dişler gibi farklı parametlere göre standart veya yoğun fırçalama programları mevcut.

    Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor
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    Hamilelik ve doğum sonrası gibi dönemler için özel programlar geliştiren fırça ayrıca dış sarılığına karşı da özel bir tavsiye hazırlıyor. 40 güne kadar bekleme süresi sunan Oclean X Pro diş fırçası 759TL fiyat etiketine sahip.

    Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor
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    Oclean X Pro akıllı diş fırçası Sevgililer Günü için geliyor
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    CaptanFarfan (Ozan ****) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tamamen para tuzağı. Sıradan diş fırçalarına göre "dişe dokunur" bir artısı yok.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    man utd (Bryan Woodoo) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sevgililer günü, diş fırçası.. Hmm ben okeyim knka
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    U unununium 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekranlı diş fırçası
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    CaptanFarfan (Ozan ****) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tamamen para tuzağı. Sıradan diş fırçalarına göre "dişe dokunur" bir artısı yok.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    U ufo 2 gün ( Mesaj Silindi ) CaptanFarfan
    konu diş fırçası veya diş fırçalamak değil ki, sevgililer gününe dişe dokunur hediye işte.. Çok mantıklı (pazarlama açısından)

    yoksa misvak da temizliyor, kimse bişey üretmesin o zaman
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı da epey akıl iş görünüyor.
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