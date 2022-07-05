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    ODD: "Şaşırtıcı fiyatlara rağmen otomobillere talep yüksek"

    2022 yılının ilk yarısına ilişkin verilerin paylaşılması üzerine ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Türkiye otomotiv pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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    ODD: 'Şaşırtıcı fiyatlara rağmen otomobillere talep yüksek'
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    2022'nin ilk yarısında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü. Sektördeki güncel gelişmeler ışığında pazarı değerlendiren ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, yüksek fiyatlara rağmen araç bulma sorununun devam edeceğini belirtti.

    Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntıların devam etmesiyle birlikte enflasyonist bir ortamdan geçtiğimizi ve kurların yanı sıra vergi kaynaklı çarpan etkisiyle fiyat istikrarındaki sıkıntıların sürdüğünü dile getiren Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Birkaç yıl öncesine göre otomobil fiyatları şaşırtıcı boyuta gelmesine rağmen markadan markaya değişiklik olsa da, yüksek taleple birlikte otomobil alımlarında bekleme süreleriyle karşı karşıyayız. Bu da bize otomobilin, yani mobil olmanın gerçekten bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bazı markaların bazı modellerinde aydan aya rahatlamalar olsa da, sektör genelinde sıkıntılar devam edecek gibi görünüyor, çünkü herkesin mobil olma ihtiyacı var"

    Araç bulunurluğunun yanı sıra sektörün gelişimine odaklandıklarını da belirten Bozkurt, "Amacımız sektörün gelişerek 1000 kişiye düşen otomobil adetlerinde AB’deki rakamları yakalayacak şekilde ilerlemek. Araç bulunurluğunun artması yönünde birçok çalışma yapıyoruz" dedi.

    ODD: 'Şaşırtıcı fiyatlara rağmen otomobillere talep yüksek'

    'ÖTV olmasa pazar 2 milyon adedi aşar'

    ÖTV sistemindeki değişikliğin önemine de işaret eden Bozkurt, "ÖTV olmasa bugün Türkiye'de pazar 2 milyon adedi geçerdi, fakat ÖTV'den gelecek gelire de ihtiyaç var, yetkililer bu dengeyi korumaya çalışıyor. Bütün çevreci hamleleri destekleyecek düzenlemeleri biz de destekliyoruz. Elektrikli araç ÖTV düzenlemesine bu bakış açışıyla yaklaşıyoruz. Fakat, mevcut ÖTV sistemi bugünü yansıtmıyor. Artık motor hacmi diye bir kavram konuşulmaz hale geldi, kullanıcının maliyeti yüksek elektrikli araç teknolojilerine erişmesini sağlayacak düzenlemeler gerekli" dedi.

    B segmentinde dikkat çekici artış

    ODD'nin ilk 6 aylık verileri detaylı incelendiğinde, C segmenti otomobillerin 136 bin 297 adetle yüzde 49 pay, B segmenti otomobillerin ise 110 bin 201 adetle yüzde 39.6 pay aldığı görülüyor.

    ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Haziran'da ortaya çıkan tabloyu, "Hiç bir dönemde görülmediği kadar B segmentte artış var. Bu durum fiyat artışlarının hızlı olmasının bir etkisi olarak değerlendirilebilir, ÖTV yapısı da bu durumu tetikledi" şeklinde değerlendirdi.

    Erce, dizel otomobillerin pazar paylarındaki gerilemeye ilişkin olarak da, "Dizellerin pazar payının önümüzdeki dönemde yüzde 10'lara düştüğünü görebiliriz" dedi.

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