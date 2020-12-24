Ödüllü bulmaca macera oyunu Inside, Epic Games'te ücretsiz

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Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı her gün bir ücretsiz oyun kampanyası sekizinci günüyle devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda günün ücretsiz oyunu erişime açıldı.

Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

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Epic Games'in bugün ücretsiz verdiği oyun Limbo'nun da geliştiriciliğini yapan Playdead stüdyosunun 2015 yılında yayınlanan Limbo'ya benzeyen oyunu Inside. Oyun 25 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Eğer o zamana kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.

Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise resmi olarak belli değil. Ancak sızdırılan listeye göre yarınki oyun Darkest Dungeon. Listeye göre geriye kalan günlerde verielcek olan ücretsiz oyunları da aşağıdaki galeri bölümünde görebilirsiniz.

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