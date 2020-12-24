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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ödüllü bulmaca macera oyunu Inside, Epic Games'te ücretsiz

    Epic Games'in 15 gün boyunca her gün bir oyun hediye edeceği kampanya devam ediyor. Kampanyanın sekizinci gününde Epic Games, Inside hediye ediyor.
    4 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ödüllü bulmaca macera oyunu Inside, Epic Games'te ücretsiz
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    Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı her gün bir ücretsiz oyun kampanyası sekizinci günüyle devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda günün ücretsiz oyunu erişime açıldı.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

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    Epic Games'in bugün ücretsiz verdiği oyun Limbo'nun da geliştiriciliğini yapan Playdead stüdyosunun 2015 yılında yayınlanan Limbo'ya benzeyen oyunu Inside. Oyun 25 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Eğer o zamana kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.

    Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. 

    Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise resmi olarak belli değil. Ancak sızdırılan listeye göre yarınki oyun Darkest Dungeon. Listeye göre geriye kalan günlerde verielcek olan ücretsiz oyunları da aşağıdaki galeri bölümünde görebilirsiniz.



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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    alucard116 (serkan yaşar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen TITAN
    bunu da oynamıyorsan oyun oynama zaten
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    semican 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    The Long Dark'ı soluksuz bitirdim. Bölüm 4 ve 5 henüz çıkmadığı için isyanlardayım.

    Metro 2033'ü henüz kurmadım. Uzun zamandır kitabını okumayı planlıyordum, bitirdiğimde oyuna da başlayacağım.

    Bu oyun ise ayrı bir güzel görünüyor.

    Yıllar sonra bedava diye yine daldık oyun dünyasına ya, umarım bağımlılık yapmaz
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    galaxyg (Yağız ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle harika bi oyun

    Sanatsal oyun tarzını sevenler için ( indie tarz mı deniyor ne deniyorsa ) kaçmaz

    Bende zaten varmış para vererek aldım heralde hatırlamıyorum ama kalitlei bi kulaklıkla o atmosfere girip oynamanız lazım
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    O listeyi yayinlayan varya o listeyi Allah onun cezasını versin
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Metroyu da bunu da daha önce zaten vermişti
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    MonitörKertenkelesi 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunu hala oynamamış veya bilmeyen var ise bedava iken bile almıyor ise bence hiç hayatı boyu oyun da almasın oyun da oynamasın. Bu oyun basit oynanışı, kalbe hitap eden dramatik anlatımı, akıllıca mantıklıca çözülen sizi yormayan bulmacaları ve 3+4 saatlik tadında oyun süresi ile kalbinizi ve yüreğinizi çalmıyor ise sizi kimse yıkamaz çünkü taştansınız siz. Hayatım boyu oynadığım en güzel oyuna ettiğim bu iltifatlar da burada kalsın. Muhakkak hele bedava iken, olmadı Steam üzerinde 5 lira iken muhakkak alın kalbinizin bir köşesinde dursun.

    I love you Inside


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    TITAN (S K) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    asla oynamayacağım bir oyunu daha kütüphaneye ekledim sagol epic
    1 Yanıt Yanıtla
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    alucard116 (serkan yaşar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) TITAN
    bunu da oynamıyorsan oyun oynama zaten
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