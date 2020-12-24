Ödüllü bulmaca macera oyunu Inside, Epic Games'te ücretsiz

Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı her gün bir ücretsiz oyun kampanyası sekizinci günüyle devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda günün ücretsiz oyunu erişime açıldı.
Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"İlginizi Çekebilir Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty
Epic Games'in bugün ücretsiz verdiği oyun Limbo'nun da geliştiriciliğini yapan Playdead stüdyosunun 2015 yılında yayınlanan Limbo'ya benzeyen oyunu Inside. Oyun 25 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Eğer o zamana kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.
Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.
Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise resmi olarak belli değil. Ancak sızdırılan listeye göre yarınki oyun Darkest Dungeon. Listeye göre geriye kalan günlerde verielcek olan ücretsiz oyunları da aşağıdaki galeri bölümünde görebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
Metro 2033'ü henüz kurmadım. Uzun zamandır kitabını okumayı planlıyordum, bitirdiğimde oyuna da başlayacağım.
Bu oyun ise ayrı bir güzel görünüyor.
Yıllar sonra bedava diye yine daldık oyun dünyasına ya, umarım bağımlılık yapmaz
Sanatsal oyun tarzını sevenler için ( indie tarz mı deniyor ne deniyorsa ) kaçmaz
Bende zaten varmış para vererek aldım heralde hatırlamıyorum ama kalitlei bi kulaklıkla o atmosfere girip oynamanız lazım
I love you Inside