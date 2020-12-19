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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu

    Daha önce yayınlanan ve yalan olduğu çok belli olan listenin aksine bu içeriğin doğru olma ihtimali bir hayli yüksek. Listeye haberin devamında bakabilirsiniz.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    121,7b
    148
    119
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    52

    Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu
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    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 31 Aralık tarihine kadar her gün ücretsiz oyun vereceğini açıklamıştı. Birkaç saat önce de kampanyanın üçüncü gün hediyesi verildi ancak Twitter'da paylaşılan bir liste Epic Games'in tüm oyun takvimini açığa çıkarmış gibi duruyor.

    Ayrıca Bkz. "50 TL değerindeki The Long Dark, Epic Store'da ücretsiz"

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening

    Epic Games'in ücretsiz oyunları başlamadan önce internette bir liste sızdırılmıştı ve içerisinde ütopik oyunlar bulunuyordu, ayrıca hiçbir dayanağı da bulunmuyordu. Bu yüzden listeyi sizlere aktarmadık ancak bu sefer ortaya çıkan liste büyük bir ihtimalle doğru. 

    Liste, dün akşam hediye edilen oyun belli olmadan 20 dakika önce paylaşılmış ve hem dünün oyununu hem de bugünün oyununu doğruluyor. Elbette yanlış çıkma ihtimali olduğunu hatırlatalım. Listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

    Listeye genel olarak baktığımızda kesinlikle güzel oyunlar bulunuyor ancak ne yazık ki ses getirecek seviyede büyük oyunlar bulunmuyor.

    Yukarıda paylaşılan Tweet'i göremeyen takipçilerimiz için listedeki oyunları aşağı ekliyoruz. (Forumdan @TheKill02 isimli takipçimize, oyunları fiyatlarıyla birlikte yazdığı için teşekkür ederiz.)

    • Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
    • Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
    • The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
    • Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
    • Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
    • Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
    • Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
    • Inside - Steam Fiyat: 31.00
    • Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
    • My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
    • Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
    • Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
    • Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
    • Torchlight 2 - Steam Fiyat 3 1.00
    • Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00


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    xfeyyaz 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Allahın pintileri bedavaya oyun bulmuşlar beğenmiyorlar şaka gibi milletiz :d
    3 Yanıt Yanıtla +94
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    • Wheels of Aurelia (Nisan 16-23, 2020)
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    • Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (Nisan 9-14, 2020)
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    • Gone Home (Nisan 2-9, 2020)
    • Hob (Nisan 2-9, 2020)
    • World War Z (Mart 26-Nisan 2, 2020)
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    • The Stanley Parable (Mart 19-26, 2020)
    • Watch Dogs (Mart 19-26, 2020)
    • Mutazione (Mart 12-19, 2020)
    • Anodyne 2: Return to Dust (Mart 12-19, 2020)
    • A Short Hike (Mart 12-19, 2020)
    • GoNNER (Mart 5-12, 2020)
    • Offworld Trading Company (Mart 5-12, 2020)
    • Inner Space (Şubat 27-Mart 5, 2020)
    • Faeria (Şubat 20-27, 2020)
    • Assassin’s Creed: Syndicate (Şubat 20-27, 2020)
    • Kingdom Come: Deliverance (Şubat 13-20, 2020)
    • Aztez (Şubat 13-20, 2020)
    • Carcassonne (Şubat 6-13, 2020)
    • Ticket to Ride (Şubat 6-13, 2020)
    • Pandemic (Şubat 6-13, 2020)
    • Farming Simulator 19 (Ocak 30-Şubat 6, 2020)
    • The Bridge (Ocak 23-30, 2020)
    • Horace (Ocak 16-23, 2020)
    • Sundered Eldritch Edition (Ocak 9-16, 2020)
    • Death Coming (Mayıs 7-14, 2020)
    • Amnesia: The Dark Descent (Nisan 30-Mayıs 7, 2020)
    • Crashlands (Nisan 30-Mayıs 7, 2020)
    • For the King (Nisan 23-30, 2020)
    • Just Cause 4 (Nisan 16-23, 2020)
    • Wheels of Aurelia (Nisan 16-23, 2020)
    • Close to the Sun (Nisan 9-16, 2020)
    • Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (Nisan 9-16, 2020)
    • Drawful (Nisan 2-9, 2020)
    • Gone Home (Nisan 2-9, 2020)
    • Hob (Nisan 2-9, 2020)
    • World War Z (Mart 26-Nisan 2, 2020)
    • Figment (Mart 26-Nisan 2, 2020)
    • Tormentor x Punisher (Mart 26-2, 2020)
    • The Stanley Parable (Mart 19-26, 2020)
    • Watch Dogs (Mart 19-26)
    • Mutazione (Mart 12-19, 2020)
    • Anodyne 2: Return to Dust (Mart 12-19, 2020)
    • A Short Hike (Mart 12-19, 2020)
    • GoNNER (Mart 5-12, 2020)
    • Offworld Trading Company (Mart 5-12, 2020)
    • Inner Space (Şubat 27-Mart 5, 2020)
    • Faeria (Şubat 20-27, 2020)
    • Assassin’s Creed: Syndicate (Şubat 20-27, 2020)
    • Kingdom Come: Deliverance (Şubat 13-20, 2020)
    • Aztez (Şubat 13-20, 2020)
    • Carcassonne (Şubat 6-13, 2020)
    • Ticket to Ride (Şubat 6-13, 2020)
    • Pandemic* (Şubat 6-13, 2020)
    • Farming Simulator 19 (Ocak 30-Şubat 6, 2020)
    • The Bridge (Ocak 23-30, 2020)
    • Horace (Ocak 16-23, 2020)
    • Sundered Eldritch Edition (Ocak 9-16, 2020)
    • Steep, Darksiders I Warmastered Edition, and Darksiders II Deathinitive Edition (Ocak 1-9, 2020)
    • Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Aralık 31, 2019-Ocak 1, 2020)
    • Hello Neighbor (Aralık 30-31, 2019)
    • The Talos Principle (Aralık 29-30, 2019)
    • Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Aralık 29-29, 2019)
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    • Jotun: Valhalla Edition (Aralık 6-12, 2019)
    • Rayman Legends (Kasım 29-Aralık 6, 2019)
    • Bad North (Kasım 21-29, 2019)
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    • Subnautica (Aralık 12-27, 2018)
    (https://www.turunculevye.com/epic-games-store-ucretsiz-oyunlari-degeri-ve-tam-listesi/)

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    UğurDündarın Dövdüğü Adam 2 gün ( Mesaj Silindi )
    O sahte listeyi internete atıp da milletin duygularıyla oynayanın Allah belasını versin inşallah. Beklentiyi nasıl yukarı çektiysek artık hergün siteye girişte hayal kırıklığı yaşıyorum.
    O sahte listeyi internete atıp da milletin duygularıyla oynayanın Allah belasını versin inşallah. Beklentiyi nasıl yukarı çektiysek artık hergün siteye girişte ...
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    3 Yanıt Yanıtla +51
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    Yorumlar (79) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    DH Misafiri 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    My Time at Portia şu an listedeki en başarılı oyunlardan biri. Eğer Stardew Valley tarzı seviyorsanız kesinlikle denemenizi öneririm harika dolu dolu bir yapım.
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    Repaer 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yalnız darkest dungeon harika karanlık atmosfere sahip bir oyun bu soğuk kış gecelerinde harika gidiyor
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    FyKy (Emre Hoşkeser) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok komik yorumlar okudum.

    Adam beleş oyun dağıtıyor. Ne yapsın istiyorsunuz yeni çıkan oyunları mı versin. Abonelik sistemi olsa tamam oyun beğenmemekte haklısınız da şu an laf edenin ağzına ayakkabı fırlatmak istiyorum gerçekten.

    Hem steam ile neyi karşılaştırıyorsunuz. Steam bedava oyun veriyor da bizim mi haberimiz yok.

    Rekabet her zaman müşterinin yararına işler çıkmasına sebep olur. Bu sebeple Epic'i destekliyorum ki Steam'de kendini geliştirsin. Belki bakarsın yarın öbür gün Steam'de beleş oyun vermeye başlar.
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    BekirTemel (Bekir ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Not bad
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    Dante 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akıl hastanesi gibi bu ülke. Şuraya bak birbirini yiyor millet. Bir manyak gelir oyun beğenmez çemkirir diğer manyak da gelir neden çemkirdin diye ona çemkirir. Kafayı çok sağlam yemişsiniz.
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    Trafalgarrrr (ömer faruk karaköse) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bedava oyun al geç, umarım achievement sistemini getirirler. Ben de achievement takıntısı var olmadan oynayamam.
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    -dead (emreee ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Listeye genel olarak baktığımızda kesinlikle güzel oyunlar bulunuyor ancak ne yazık ki ses getirecekseviyede büyük oyunlar bulunmuyor.

    sen gerçek bi mezarcı olmalısın, yoruma bak :d
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    hamza5806 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Metro hariç ÇÖP



    cities skylinesa sevinen var ya psn parayla verdi kurup denemedim bile
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    Angmarr_Ortadünya 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Alien muhteşem bir oyun . Gerilimsever insanlara tavsiye ederim .
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    kozmoslu (mehmet köseli) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alien e Türkçe yama kurdum. Oldu ama konuşmalarda altyazı yok mu?
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    68 kişi, toplam 79 yorum yazdı.

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