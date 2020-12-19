Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu

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Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 31 Aralık tarihine kadar her gün ücretsiz oyun vereceğini açıklamıştı. Birkaç saat önce de kampanyanın üçüncü gün hediyesi verildi ancak Twitter'da paylaşılan bir liste Epic Games'in tüm oyun takvimini açığa çıkarmış gibi duruyor.

Ayrıca Bkz. "50 TL değerindeki The Long Dark, Epic Store'da ücretsiz"

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Epic Games'in ücretsiz oyunları başlamadan önce internette bir liste sızdırılmıştı ve içerisinde ütopik oyunlar bulunuyordu, ayrıca hiçbir dayanağı da bulunmuyordu. Bu yüzden listeyi sizlere aktarmadık ancak bu sefer ortaya çıkan liste büyük bir ihtimalle doğru.

Liste, dün akşam hediye edilen oyun belli olmadan 20 dakika önce paylaşılmış ve hem dünün oyununu hem de bugünün oyununu doğruluyor. Elbette yanlış çıkma ihtimali olduğunu hatırlatalım. Listeye aşağıdan bakabilirsiniz.

Listeye genel olarak baktığımızda kesinlikle güzel oyunlar bulunuyor ancak ne yazık ki ses getirecek seviyede büyük oyunlar bulunmuyor.

Yukarıda paylaşılan Tweet'i göremeyen takipçilerimiz için listedeki oyunları aşağı ekliyoruz. (Forumdan @TheKill02 isimli takipçimize, oyunları fiyatlarıyla birlikte yazdığı için teşekkür ederiz.)

Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00

Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00

The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00

Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50

Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00

Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00

Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00

Inside - Steam Fiyat: 31.00

Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00

My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00

Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00

Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00

Solitairica - Steam Fiyat: 18.00

Torchlight 2 - Steam Fiyat 3 1.00

Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00

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