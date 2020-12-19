Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu

Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games, 17 Aralık'tan itibaren 31 Aralık tarihine kadar her gün ücretsiz oyun vereceğini açıklamıştı. Birkaç saat önce de kampanyanın üçüncü gün hediyesi verildi ancak Twitter'da paylaşılan bir liste Epic Games'in tüm oyun takvimini açığa çıkarmış gibi duruyor.
Ayrıca Bkz. "50 TL değerindeki The Long Dark, Epic Store'da ücretsiz"İlginizi Çekebilir Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening
Epic Games'in ücretsiz oyunları başlamadan önce internette bir liste sızdırılmıştı ve içerisinde ütopik oyunlar bulunuyordu, ayrıca hiçbir dayanağı da bulunmuyordu. Bu yüzden listeyi sizlere aktarmadık ancak bu sefer ortaya çıkan liste büyük bir ihtimalle doğru.
Liste, dün akşam hediye edilen oyun belli olmadan 20 dakika önce paylaşılmış ve hem dünün oyununu hem de bugünün oyununu doğruluyor. Elbette yanlış çıkma ihtimali olduğunu hatırlatalım. Listeye aşağıdan bakabilirsiniz.
Listeye genel olarak baktığımızda kesinlikle güzel oyunlar bulunuyor ancak ne yazık ki ses getirecek seviyede büyük oyunlar bulunmuyor.
Yukarıda paylaşılan Tweet'i göremeyen takipçilerimiz için listedeki oyunları aşağı ekliyoruz. (Forumdan @TheKill02 isimli takipçimize, oyunları fiyatlarıyla birlikte yazdığı için teşekkür ederiz.)
- Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
- Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
- The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
- Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
- Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
- Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
- Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
- Inside - Steam Fiyat: 31.00
- Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
- My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
- Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
- Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
- Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
- Torchlight 2 - Steam Fiyat 3 1.00
- Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
(https://www.turunculevye.com/epic-games-store-ucretsiz-oyunlari-degeri-ve-tam-listesi/)
- Overcooked (4 Haziran, 2020)
- Civilization VI (Mayıs 21, 2020
- GTA V (Mayıs 14-21, 2020)
- Death Coming (Mayıs 7-14, 2020)
- Amnesia: The Dark Descent (Nisan 30-Mayıs 7, 2020)
- Crashlands (Nisan 30-Mayıs 7, 2020)
- For the King (Nisan 23-30, 2020)
- Just Cause 4 (Nisan 16-23, 2020)
- Wheels of Aurelia (Nisan 16-23, 2020)
- Close to the Sun (Nisan 9-16, 2020)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (Nisan 9-14, 2020)
- Drawful 2 (Nisan 2-9, 2020)
- Gone Home (Nisan 2-9, 2020)
- Hob (Nisan 2-9, 2020)
- World War Z (Mart 26-Nisan 2, 2020)
- Figment (Mart 26-Nisan 2, 2020)
- Tormentor x Punisher (Mart 26-Nisan 2, 2020)
- The Stanley Parable (Mart 19-26, 2020)
- Watch Dogs (Mart 19-26, 2020)
- Mutazione (Mart 12-19, 2020)
- Anodyne 2: Return to Dust (Mart 12-19, 2020)
- A Short Hike (Mart 12-19, 2020)
- GoNNER (Mart 5-12, 2020)
- Offworld Trading Company (Mart 5-12, 2020)
- Inner Space (Şubat 27-Mart 5, 2020)
- Faeria (Şubat 20-27, 2020)
- Assassin’s Creed: Syndicate (Şubat 20-27, 2020)
- Kingdom Come: Deliverance (Şubat 13-20, 2020)
- Aztez (Şubat 13-20, 2020)
- Carcassonne (Şubat 6-13, 2020)
- Ticket to Ride (Şubat 6-13, 2020)
- Pandemic (Şubat 6-13, 2020)
- Farming Simulator 19 (Ocak 30-Şubat 6, 2020)
- The Bridge (Ocak 23-30, 2020)
- Horace (Ocak 16-23, 2020)
- Sundered Eldritch Edition (Ocak 9-16, 2020)
- Death Coming (Mayıs 7-14, 2020)
- Amnesia: The Dark Descent (Nisan 30-Mayıs 7, 2020)
- Crashlands (Nisan 30-Mayıs 7, 2020)
- For the King (Nisan 23-30, 2020)
- Just Cause 4 (Nisan 16-23, 2020)
- Wheels of Aurelia (Nisan 16-23, 2020)
- Close to the Sun (Nisan 9-16, 2020)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (Nisan 9-16, 2020)
- Drawful (Nisan 2-9, 2020)
- Gone Home (Nisan 2-9, 2020)
- Hob (Nisan 2-9, 2020)
- World War Z (Mart 26-Nisan 2, 2020)
- Figment (Mart 26-Nisan 2, 2020)
- Tormentor x Punisher (Mart 26-2, 2020)
- The Stanley Parable (Mart 19-26, 2020)
- Watch Dogs (Mart 19-26)
- Mutazione (Mart 12-19, 2020)
- Anodyne 2: Return to Dust (Mart 12-19, 2020)
- A Short Hike (Mart 12-19, 2020)
- GoNNER (Mart 5-12, 2020)
- Offworld Trading Company (Mart 5-12, 2020)
- Inner Space (Şubat 27-Mart 5, 2020)
- Faeria (Şubat 20-27, 2020)
- Assassin’s Creed: Syndicate (Şubat 20-27, 2020)
- Kingdom Come: Deliverance (Şubat 13-20, 2020)
- Aztez (Şubat 13-20, 2020)
- Carcassonne (Şubat 6-13, 2020)
- Ticket to Ride (Şubat 6-13, 2020)
- Pandemic* (Şubat 6-13, 2020)
- Farming Simulator 19 (Ocak 30-Şubat 6, 2020)
- The Bridge (Ocak 23-30, 2020)
- Horace (Ocak 16-23, 2020)
- Sundered Eldritch Edition (Ocak 9-16, 2020)
- Steep, Darksiders I Warmastered Edition, and Darksiders II Deathinitive Edition (Ocak 1-9, 2020)
- Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Aralık 31, 2019-Ocak 1, 2020)
- Hello Neighbor (Aralık 30-31, 2019)
- The Talos Principle (Aralık 29-30, 2019)
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Aralık 29-29, 2019)
- Hyper Light Drifter (Aralık 27-28, 2019)
- Faster Than Light (Aralık 26-27, 2019)
- Totally Accurate Battle Simulator (Aralık 25-26, 2019)
- Celeste (Aralık 24-25, 2019)
- Ape Out (Aralık 23-24, 2019)
- Little Inferno (Aralık 22-23, 2019)
- Superhot (Aralık 21-22, 2019)
- TowerFall Ascension (Aralık 20-21, 2019)
- Into The Breach (Aralık 19-20, 2019)
- The Escapists and The Wolf Among Us (Aralık 12-19, 2019)
- Jotun: Valhalla Edition (Aralık 6-12, 2019)
- Rayman Legends (Kasım 29-Aralık 6, 2019)
- Bad North (Kasım 21-29, 2019)
- The Messenger (Kasım 14-21, 2019)
- Nuclear Throne and Ruiner (Kasım 7-14, 2019)
- SOMA and Costume Quest (Ekim 31-Kasım 7, 2019)
- Layers of Fear and Q.U.B.E. 2 (Ekim 24-31, 2019)
- Observer and Alan Wake’s American Nightmare (Ekim 17-24, 2019)
- Surviving Mars and DLCs (Space Race and Resupply Pack) (Ekim 10-17, 2019)
- Minit (Ekim 3-10, 2019)
- Everything and Metro 2033: Redux (Eylül 26-Ekim 3, 2019)
- Batman Arkham Collection (three games) and Lego Batman Trilogy (Eylül 19-26, 2019)
- Conarium (Eylül 12-19, 2019)
- The End is Nigh and Abzu (Eylül 5-12, 2019)
- Celeste and Inside (Ağutos 29-Eylül 5, 2019)
- Fez (Ağustos 22-29, 2019)
- Hyper Light Drifter and Mutant Year Zero: Road to Eden (Ağustos 15-22, 2019)
- GNOG (Ağustos 8-15, 2019)
- For Honor and Alan Wake (Ağustos 2-9, 2019)
- Moonlighter and This War of Mine (July 25-August 2, 2019)
- LIMBO (Temmuz 17-25, 2019)
- Torchlight (Temmuz 11-18, 2019)
- Overcooked! (Temmuz 4-11, 2019)
- Last Day of June (Haziran 27-Temmuz 4, 2019)
- Rebel Galaxy (Haziran 20-27, 2019)
- Enter The Gungeon (Haziran 13-20, 2019)
- Kingdom: New Lands (Haziran 6-13, 2019)
- City of Brass (Mayıs 30-Haziran 6, 2019)
- RiME (Mayıs 23-30, 2019)
- Stories Untold (Mayıs 16-30, 2019)
- World of Goo (Mayıs 2-16, 2019)
- Transistor (Nisan 18-Mayıs 2, 2019)
- The Witness (Nisan 4-18, 2019)
- Oxenfree (Mart 21-Nisan 4, 2019)
- Slime Rancher (Mart 7-21, 2019)
- Thimbleweed Park (Şubat 21-Mart 7, 2019)
- Axiom Verge (Şubat 7-21, 2019)
- Jackbox Party Pack (Ocak 24-Şubat 7, 2019)
- What Remains of Edith Finch (Ocak 11-24, 2019)
- Super Meat Boy (Aralık 28, 2018-Ocak 10, 2019)
- Subnautica (Aralık 12-27, 2018)
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