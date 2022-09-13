Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Last of Us Part 1’den The Office’e gönderme

    Playstation’ın en ünlü serilerinden olan Last of Us, geçtiğimiz haftalarda Part 1 Remake ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yenilenen oyunda, sevilen diziye gönderme yapıldığı keşfedildi.
    1

    Office dizisine bir gönderme de Last of Us tarafından geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Son 10 yılın en başarılı oyunlarından olan The Last of Us, geçtiğimiz haftalarda PS5 için yeniden geliştirilen versiyonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Hikâye ve genel oyun mekaniklerini sabit koruyan oyunun, 3 boyutlu modelleri ve grafikleri tamamen yenilenmiş durumda. Ancak oyun, yakın zamanda çıkış yaptığı için her gün yeni bir sürpriz ile karşılaşıyoruz. Şimdi de oyun içerisinde, dünyanın en sevilen dizilerinden birine gönderme yapıldığı fark edildi.

    Dunder Mifflin, PS5 için yeniden tasarlandı

    İlk kez rxelei tarafından keşfedilen Easter Egg, The Office (US) dizisinin geçtiği ofisi gözler önüne seriyor. Oyunun Pittsburgh’da geçen kısmında bulunan bir bina, kırık camından girildiğinde Dunder Mifflin Scranton gözler önüne seriliyor. Bazı oyuncular, bunun bir tesadüf olduğunu belirtse de ofis, gerçekten dizidekine inanılmaz benziyor.

    Michael Scott’ın odası ve konferans salonu, kilitli kapılar arkasında kalsa da oyuncular, Pam’in resepsiyon masasını rahatlıkla inceleyebiliyor. Gönderme hakkında paylaşımların artmasının ardından sosyal medyada birçok insan, Dwight Schrute’un The Last of Us evreninde rahatlıkla hayatta kalabileceğini belirtti. Modern Amerikan eğlence sektörünün önemli isimlerinden olan Office, daha önce de Cyberpunk 2077 tarafından onurlandırılmıştı. Bakalım Naughty Dog, The Office'e gönderme yapıldığı iddialarına cevap verecek mi.

    Kaynakça https://www.ign.com/articles/the-office-dunder-mifflin-scranton-seems-to-be-in-the-last-of-us-part-1 https://twitter.com/NaughtyNDC/status/1569065105739882498?s=20&t=SF5xC8b7CkQ2hekLQymYMw
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 6 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız