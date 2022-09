Last of Us Part 1’den The Office’e gönderme

Tam Boyutta Gör

Son 10 yılın en başarılı oyunlarından olan The Last of Us, geçtiğimiz haftalarda PS5 için yeniden geliştirilen versiyonu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Hikâye ve genel oyun mekaniklerini sabit koruyan oyunun, 3 boyutlu modelleri ve grafikleri tamamen yenilenmiş durumda. Ancak oyun, yakın zamanda çıkış yaptığı için her gün yeni bir sürpriz ile karşılaşıyoruz. Şimdi de oyun içerisinde, dünyanın en sevilen dizilerinden birine gönderme yapıldığı fark edildi.

Dunder Mifflin, PS5 için yeniden tasarlandı

İlk kez rxelei tarafından keşfedilen Easter Egg, The Office (US) dizisinin geçtiği ofisi gözler önüne seriyor. Oyunun Pittsburgh’da geçen kısmında bulunan bir bina, kırık camından girildiğinde Dunder Mifflin Scranton gözler önüne seriliyor. Bazı oyuncular, bunun bir tesadüf olduğunu belirtse de ofis, gerçekten dizidekine inanılmaz benziyor.

Michael Scott’ın odası ve konferans salonu, kilitli kapılar arkasında kalsa da oyuncular, Pam’in resepsiyon masasını rahatlıkla inceleyebiliyor. Gönderme hakkında paylaşımların artmasının ardından sosyal medyada birçok insan, Dwight Schrute’un The Last of Us evreninde rahatlıkla hayatta kalabileceğini belirtti. Modern Amerikan eğlence sektörünün önemli isimlerinden olan Office, daha önce de Cyberpunk 2077 tarafından onurlandırılmıştı. Bakalım Naughty Dog, The Office'e gönderme yapıldığı iddialarına cevap verecek mi.

