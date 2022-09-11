Yeni Assassin's Creed oyunları duyuruldu: Yıllardır istenen oldu sıradaki hedef Japonya

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Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı oyun dünyasının en büyük serilerinden birisi olan Assassin's Creed'in geçtiğimiz saatlerde bir etkinliği vardı ve orada yeni oyunlar duyuruldu. Oyunlara sırasıyla bakalım.

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Assassin's Creed Mirage

Çıkış tarihi en yakın olan ve daha önce söylentisini de duyduğumuz Assassin's Creed Mirage'dan ilk video geldi. Oyun, 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Oyun şu anda Ubisoft Store'da 329,00 TL'ye siparişe açılmış durumda. Satın alacak olanlar zam gelmeden almayı düşünebilir.

Bağdat'ta geçecek olan oyun serinin köklerine dönüş oyunu olacak. Daha önceki oyunlardan tanıdığımız Basim'i canlandıracağız. RPG öğelerinin bulunmayacağı oyun oynanış anlamında da ana oyunlar kadar uzun olmayacak. Ancak eski tarzı özleyen varsa güzel bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

Assassin’s Creed Codename RED

Ayrıca sunumda Mirage'dan sonra çıkış yapacak olan ve ana oyun olarak çıkış yapacak Assassin’s Creed Codename RED ve Assassin’s Creed Codename HEXE de duyuruldu. Bu iki oyun da ana oyunlarda gördüğümüz gibi açık dünya RPG türünde olacak. Assassin’s Creed Codename RED, oyuncuların yıllardır beklediğini gerçekleştirecek ve Feodal Japonya'ya gideceğiz. Şu an için başka bir bilgi bulunmuyor.

Assassin’s Creed Codename HEXE

HEXE isimli oyunla ilgili ayrıntı paylaşılmadı ancak hem RED hem de HEXE'nin Infinity isimli live service oyuna dahil olacağı açıklandı. Yani bu oyunlar büyük bir ihtimalle hem single player olacak çıkış yapacak hem de online oyunun içerisine eklenecek.

Assassin’s Creed Codename Jade

Assassin’s Creed Codename Jade ise Ubisoft'un mobil cihazlar için geliştirdiği free to play açık dünya rol yapma oyunu. Oyun, Antik Çin döneminde geçecek ve oyuncular kendi karakterini yaratıp özel ve bağımsız bir hikayeyi deneyimleyebilecek. Çıkış tarihi açıklanmadı.

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