Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Assassin's Creed oyunları duyuruldu: Yıllardır istenen oldu sıradaki hedef Japonya

    Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Assassin's Creed sunumunda birçok Assassin's Creed oyunu duyuruldu. Bunların içinden birisi özellikle oyuncuları mutlu eden cinsten çünkü Japonya'ya gidiyoruz.
    1

    Yeni Assassin's Creed oyunları duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı oyun dünyasının en büyük serilerinden birisi olan Assassin's Creed'in geçtiğimiz saatlerde bir etkinliği vardı ve orada yeni oyunlar duyuruldu. Oyunlara sırasıyla bakalım.

    Assassin's Creed Mirage

    Çıkış tarihi en yakın olan ve daha önce söylentisini de duyduğumuz Assassin's Creed Mirage'dan ilk video geldi. Oyun, 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Oyun şu anda Ubisoft Store'da 329,00 TL'ye siparişe açılmış durumda. Satın alacak olanlar zam gelmeden almayı düşünebilir. 

    Bağdat'ta geçecek olan oyun serinin köklerine dönüş oyunu olacak. Daha önceki oyunlardan tanıdığımız Basim'i canlandıracağız. RPG öğelerinin bulunmayacağı oyun oynanış anlamında da ana oyunlar kadar uzun olmayacak. Ancak eski tarzı özleyen varsa güzel bir haber olduğunu söyleyebiliriz.

    Assassin’s Creed Codename RED

    Ayrıca sunumda Mirage'dan sonra çıkış yapacak olan ve ana oyun olarak çıkış yapacak Assassin’s Creed Codename RED ve Assassin’s Creed Codename HEXE de duyuruldu. Bu iki oyun da ana oyunlarda gördüğümüz gibi açık dünya RPG türünde olacak. Assassin’s Creed Codename RED, oyuncuların yıllardır beklediğini gerçekleştirecek ve Feodal Japonya'ya gideceğiz. Şu an için başka bir bilgi bulunmuyor.

    Assassin’s Creed Codename HEXE

    HEXE isimli oyunla ilgili ayrıntı paylaşılmadı ancak hem RED hem de HEXE'nin Infinity isimli live service oyuna dahil olacağı açıklandı. Yani bu oyunlar büyük bir ihtimalle hem single player olacak çıkış yapacak hem de online oyunun içerisine eklenecek.

    Assassin’s Creed Codename Jade

    Assassin’s Creed Codename Jade ise Ubisoft'un mobil cihazlar için geliştirdiği free to play açık dünya rol yapma oyunu. Oyun, Antik Çin döneminde geçecek ve oyuncular kendi karakterini yaratıp özel ve bağımsız bir hikayeyi deneyimleyebilecek. Çıkış tarihi açıklanmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız