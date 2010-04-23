Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette

Haber Editörü
Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un, Mac OS X kullanıcılarına hitap eden Office for Mac 2011 yazılım paketina ait yeni görüntüler, beta sürümünü bir süredir kullanma fırsatı yakalayan BGR tarafından yayınlandı.
Herbir programın arayüzünde değişlik; makroları destekleyen Excel; iPhoto, iTunes, Photo Booth ve Garage Band uyumlu Toolbox; Office for Windows kullanıcıların 2007'de tanıştığı Ribbon Menüler; Güçlü ancak bir o kadar karışık Outlook; İşte 2010 yılının son bölümünde satışa sunulması beklenen Office for Mac 2011'in yeni görüntüleri;
Ekran görüntülerinin tamamını burayı tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
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Access çok mu bu paket içinde?
bu forumun tam başlığına bakarsanız apple - iphone - ipad yazıyor. yani her başlığın arasında - işareti var. yani apple için olan her şey buraya da girebilir. zaten bu haber bir çok başlıkta yayınlanmıştır. konu dışında bile yayınlanmış olabilir.
Haberin asıl yeri "Apple" bölümüdür, "Apple iPhone - iPad" bölümüne sadece yansıma yapılmış.
İyi forumlar.