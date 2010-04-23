Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette

Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un, Mac OS X kullanıcılarına hitap eden Office for Mac 2011 yazılım paketina ait yeni görüntüler, beta sürümünü bir süredir kullanma fırsatı yakalayan BGR tarafından yayınlandı.

Herbir programın arayüzünde değişlik; makroları destekleyen Excel; iPhoto, iTunes, Photo Booth ve Garage Band uyumlu Toolbox; Office for Windows kullanıcıların 2007'de tanıştığı Ribbon Menüler; Güçlü ancak bir o kadar karışık Outlook; İşte 2010 yılının son bölümünde satışa sunulması beklenen Office for Mac 2011'in yeni görüntüleri;

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Ekran görüntülerinin tamamını burayı tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.