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Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,7b
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12
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft'un, Mac OS X kullanıcılarına hitap eden Office for Mac 2011 yazılım paketina ait yeni görüntüler, beta sürümünü bir süredir kullanma fırsatı yakalayan BGR tarafından yayınlandı.

Herbir programın arayüzünde değişlik; makroları destekleyen Excel; iPhoto, iTunes, Photo Booth ve Garage Band uyumlu Toolbox; Office for Windows kullanıcıların 2007'de tanıştığı Ribbon Menüler; Güçlü ancak bir o kadar karışık Outlook; İşte 2010 yılının son bölümünde satışa sunulması beklenen Office for Mac 2011'in yeni görüntüleri;

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Office for Mac 2011'in yeni ekran görüntüleri ve ilk yorumları internette
Tam Boyutta Gör

Ekran görüntülerinin tamamını burayı tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.


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DH Misafiri 6 yıl
beyler ipad ta çalışır mı bu? öyle ise ipad benim her işimi görür ve bi notebook almama gerek kalmaz.
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DH Misafiri 9 yıl
Accessneden yok arkadaşlar. Apple için Access yapamıyorlarmı :(
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koxp94 9 yıl
ribbon arayüzü Mac'e uyarlamışlar, güzel olmuş. bir de IE çıkarsalar...
Access çok mu bu paket içinde?
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Tolgá 9 yıl
güzel mac kullanıcıları beğenirse iş yapar
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bilgehankalkan 9 yıl
İyi güzel de iPhone ile ne alakası var? Bu haberin çıkacağı konuyu nasıl belirliyorsunuz?
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Chandler Bing 9 yıl

bilgehankalkan

İyi güzel de iPhone ile ne alakası var? Bu haberin çıkacağı konuyu nasıl belirliyorsunuz?

bu forumun tam başlığına bakarsanız apple - iphone - ipad yazıyor. yani her başlığın arasında - işareti var. yani apple için olan her şey buraya da girebilir. zaten bu haber bir çok başlıkta yayınlanmıştır. konu dışında bile yayınlanmış olabilir.
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Sylargray 9 yıl
bilgehankalkan

İyi güzel de iPhone ile ne alakası var? Bu haberin çıkacağı konuyu nasıl belirliyorsunuz?

Haberin asıl yeri "Apple" bölümüdür, "Apple iPhone - iPad" bölümüne sadece yansıma yapılmış.

İyi forumlar.
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