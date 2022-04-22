Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayar tavsiyeleri

- Dell Vostro 3400 FB15W4256N
- HP 250 G8
- Lenovo IdeaPad 5
- Acer Aspire 3 A315-57G
- Casper Nirvana X500.1021-8V00X-G-F
- ASUS X515FA-EJ053T
- Yorumlar
Öğrenciler tarafından tercih edilebilecek ve basit ofis işlerinin yerine getirmeye yardımcı olabilecek dizüstü bilgisayarlar, video konferans görüşmelerinde ses ve görüntü netliğiyle birlikte uzun pil ömürleriyle ön plana çıkıyor. Farklı bağlantı noktalarına sahip olmaları ayrı bir kriter oluştururken bilgisayarların, dayanıklılık özellikleri de uzun süre kullanılabilirlik adına önemli bir karar verme parametresi olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda aşağıda öğrenciler ve basit ofis işleri için tercih edilebilecek 6 farklı dizüstü bilgisayara yer verildi.
Dell Vostro 3400 FB15W4256N
Dell Mobil Connect özelliğiyle dizüstü bilgisayar, birçok Android ve iOS cihaza aynı anda bağlanabilmeye olanak tanıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan ürün, 1 saatlik şarj ile %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. Bilgisayar, tek dokunuşla kolay ve güvenli bir şekilde oturum açmaya olanak tanıyan bir parmak izi sensörüne de sahip.
- Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 14 inç
- İşlemci: Intel Core i3
- RAM boyutu: 4GB
- HDD: 1TB
- SSD: 256GB
- İşletim sistemi: Windows 10 Home
- Ağırlık: 1.59 kg
HP 250 G8
USB Type-C, RJ-45 ve HDMI bağlantı noktalarıyla HP 250 G8, yeterli seviyede iş gereksinimlerini karşılayabiliyor. Kullanıcılar, HP HD kamera ile video konferanslarda hem karanlık hem de aydınlık ortamlarda net görüntüler sağlayabiliyorlar. Ayrıca sesler için HP Gürültü Azaltma özelliği de sunuluyor.
- Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM boyutu: 4GB
- SSD: 256GB
- İşletim sistemi: Windows 10 Home
- Ağırlık: 1.74 kg
Lenovo IdeaPad 5
IdeaPad 5, web kamerasını kapatabilen bir sürgüye sahip. Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu, kullanıcının biyometrik doğrulamasıyla bilgisayarı uyandırmasına olanak tanıyor. Cihaz, ince çerçeveli ekran ve USB-C bağlantı noktası sunuyor.
- Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 14 inç
- İşlemci: Intel Core i3
- RAM boyutu: 4GB
- SSD: 256GB
- İşletim sistemi: Windows 11
- Ağırlık: 1.96 kg
Acer Aspire 3 A315-57G
Acer BlueLightShield teknolojili mavi ışık filtresi, gözleri yormadan uzun süreli kullanımlara olanak tanıyor. 9 saate kadar pil ömrü sunan Acer Aspire 3, optimize edilmiş dijital web kamerası ve mikrofonu sayesinde video konferanslarda kullanıcıya net bir deneyim sağlıyor.
- Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM boyutu: 8GB
- SSD: 512GB
- İşletim sistemi: Windows 10 Home
- Ağırlık: 1.9 kg
Casper Nirvana X500.1021-8V00X-G-F
Anti-Glare ekranı ile gözlerin yorulmasına engel olan bilgisayar, özel alaşım gövdesiyle ultra sağlamlık ve yüksek dayanıklılık sunuyor. Cihaz, 10 saate kadar pil ömrü sunarken diğer modellere oranla %60'a varan enerji tasarrufu sağlıyor.
- Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM boyutu: 8GB
- SSD: 500GB
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Ağırlık: 1.59kg
ASUS X515FA-EJ053T
178° görüntüleme açısı ve mat parlama önleyici kaplamaya sahip bilgisayar, USB-C 3.2, USB 3.2 Type-A ve USB 2.0 bağlantı noktalarıyla beraber bir HDMI çıkışı ve bir microSD kart okuyucu bulunduruyor.
- Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç
- İşlemci: Intel Core i5
- RAM boyutu: 8GB
- SSD: 256GB
- İşletim sistemi: Windows 10 Home
- Ağırlık: 1.8kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)