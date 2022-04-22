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    Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayar tavsiyeleri

    Dizüstü bilgisayar seçimlerinde birçok kriter ön plana çıkıyor. Bu yazımızda öğrencilerin tercih edebileceği ve basit ofis işlerini yerine getirebilecek dizüstü bilgisayarları derledik.
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    Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayarlar
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    Öğrenciler tarafından tercih edilebilecek ve basit ofis işlerinin yerine getirmeye yardımcı olabilecek dizüstü bilgisayarlar, video konferans görüşmelerinde ses ve görüntü netliğiyle birlikte uzun pil ömürleriyle ön plana çıkıyor. Farklı bağlantı noktalarına sahip olmaları ayrı bir kriter oluştururken bilgisayarların, dayanıklılık özellikleri de uzun süre kullanılabilirlik adına önemli bir karar verme parametresi olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda aşağıda öğrenciler ve basit ofis işleri için tercih edilebilecek 6 farklı dizüstü bilgisayara yer verildi.

    Dell Vostro 3400 FB15W4256N

    Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayarlar

    Dell Mobil Connect özelliğiyle dizüstü bilgisayar, birçok Android ve iOS cihaza aynı anda bağlanabilmeye olanak tanıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan ürün, 1 saatlik şarj ile %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. Bilgisayar, tek dokunuşla kolay ve güvenli bir şekilde oturum açmaya olanak tanıyan bir parmak izi sensörüne de sahip.

    • Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 14 inç
    • İşlemci: Intel Core i3
    • RAM boyutu: 4GB
    • HDD: 1TB
    • SSD: 256GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 Home
    • Ağırlık: 1.59 kg

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    HP 250 G8

    Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayarlar
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    USB Type-C, RJ-45 ve HDMI bağlantı noktalarıyla HP 250 G8, yeterli seviyede iş gereksinimlerini karşılayabiliyor. Kullanıcılar, HP HD kamera ile video konferanslarda hem karanlık hem de aydınlık ortamlarda net görüntüler sağlayabiliyorlar. Ayrıca sesler için HP Gürültü Azaltma özelliği de sunuluyor.

    • Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç
    • İşlemci: Intel Core i5
    • RAM boyutu: 4GB
    • SSD: 256GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 Home
    • Ağırlık: 1.74 kg

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    Lenovo IdeaPad 5

    Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayarlar
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    IdeaPad 5, web kamerasını kapatabilen bir sürgüye sahip. Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu, kullanıcının biyometrik doğrulamasıyla bilgisayarı uyandırmasına olanak tanıyor. Cihaz, ince çerçeveli ekran ve USB-C bağlantı noktası sunuyor.

    • Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 14 inç
    • İşlemci: Intel Core i3
    • RAM boyutu: 4GB
    • SSD: 256GB
    • İşletim sistemi: Windows 11
    • Ağırlık: 1.96 kg

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    Acer Aspire 3 A315-57G

    Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayarlar
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    Acer BlueLightShield teknolojili mavi ışık filtresi, gözleri yormadan uzun süreli kullanımlara olanak tanıyor. 9 saate kadar pil ömrü sunan Acer Aspire 3, optimize edilmiş dijital web kamerası ve mikrofonu sayesinde video konferanslarda kullanıcıya net bir deneyim sağlıyor.

    • Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç
    • İşlemci: Intel Core i5
    • RAM boyutu: 8GB
    • SSD: 512GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 Home
    • Ağırlık: 1.9 kg

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    Casper Nirvana X500.1021-8V00X-G-F

    Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayarlar

    Anti-Glare ekranı ile gözlerin yorulmasına engel olan bilgisayar, özel alaşım gövdesiyle ultra sağlamlık ve yüksek dayanıklılık sunuyor. Cihaz, 10 saate kadar pil ömrü sunarken diğer modellere oranla %60'a varan enerji tasarrufu sağlıyor.

    • Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç
    • İşlemci: Intel Core i5
    • RAM boyutu: 8GB
    • SSD: 500GB
    • İşletim sistemi: FreeDOS
    • Ağırlık: 1.59kg

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    ASUS X515FA-EJ053T

    Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayarlar

    178° görüntüleme açısı ve mat parlama önleyici kaplamaya sahip bilgisayar, USB-C 3.2, USB 3.2 Type-A ve USB 2.0 bağlantı noktalarıyla beraber bir HDMI çıkışı ve bir microSD kart okuyucu bulunduruyor.

    • Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç
    • İşlemci: Intel Core i5
    • RAM boyutu: 8GB
    • SSD: 256GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 Home
    • Ağırlık: 1.8kg

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    NewSphere 17 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 17 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 17 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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