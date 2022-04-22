Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayar tavsiyeleri

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Öğrenciler tarafından tercih edilebilecek ve basit ofis işlerinin yerine getirmeye yardımcı olabilecek dizüstü bilgisayarlar, video konferans görüşmelerinde ses ve görüntü netliğiyle birlikte uzun pil ömürleriyle ön plana çıkıyor. Farklı bağlantı noktalarına sahip olmaları ayrı bir kriter oluştururken bilgisayarların, dayanıklılık özellikleri de uzun süre kullanılabilirlik adına önemli bir karar verme parametresi olarak dikkat çekiyor. Bu bağlamda aşağıda öğrenciler ve basit ofis işleri için tercih edilebilecek 6 farklı dizüstü bilgisayara yer verildi.

Dell Vostro 3400 FB15W4256N

Dell Mobil Connect özelliğiyle dizüstü bilgisayar, birçok Android ve iOS cihaza aynı anda bağlanabilmeye olanak tanıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan ürün, 1 saatlik şarj ile %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. Bilgisayar, tek dokunuşla kolay ve güvenli bir şekilde oturum açmaya olanak tanıyan bir parmak izi sensörüne de sahip.

Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 14 inç

İşlemci: Intel Core i3

RAM boyutu: 4GB

HDD: 1TB

SSD: 256GB

İşletim sistemi: Windows 10 Home

Ağırlık: 1.59 kg

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HP 250 G8

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USB Type-C, RJ-45 ve HDMI bağlantı noktalarıyla HP 250 G8, yeterli seviyede iş gereksinimlerini karşılayabiliyor. Kullanıcılar, HP HD kamera ile video konferanslarda hem karanlık hem de aydınlık ortamlarda net görüntüler sağlayabiliyorlar. Ayrıca sesler için HP Gürültü Azaltma özelliği de sunuluyor.

Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç

İşlemci: Intel Core i5

RAM boyutu: 4GB

SSD: 256GB

İşletim sistemi: Windows 10 Home

Ağırlık: 1.74 kg

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Lenovo IdeaPad 5

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IdeaPad 5, web kamerasını kapatabilen bir sürgüye sahip. Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu, kullanıcının biyometrik doğrulamasıyla bilgisayarı uyandırmasına olanak tanıyor. Cihaz, ince çerçeveli ekran ve USB-C bağlantı noktası sunuyor.

Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 14 inç

İşlemci: Intel Core i3

RAM boyutu: 4GB

SSD: 256GB

İşletim sistemi: Windows 11

Ağırlık: 1.96 kg

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Acer Aspire 3 A315-57G

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Acer BlueLightShield teknolojili mavi ışık filtresi, gözleri yormadan uzun süreli kullanımlara olanak tanıyor. 9 saate kadar pil ömrü sunan Acer Aspire 3, optimize edilmiş dijital web kamerası ve mikrofonu sayesinde video konferanslarda kullanıcıya net bir deneyim sağlıyor.

Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç

İşlemci: Intel Core i5

RAM boyutu: 8GB

SSD: 512GB

İşletim sistemi: Windows 10 Home

Ağırlık: 1.9 kg

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Casper Nirvana X500.1021-8V00X-G-F

Anti-Glare ekranı ile gözlerin yorulmasına engel olan bilgisayar, özel alaşım gövdesiyle ultra sağlamlık ve yüksek dayanıklılık sunuyor. Cihaz, 10 saate kadar pil ömrü sunarken diğer modellere oranla %60'a varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç

İşlemci: Intel Core i5

RAM boyutu: 8GB

SSD: 500GB

İşletim sistemi: FreeDOS

Ağırlık: 1.59kg

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ASUS X515FA-EJ053T

178° görüntüleme açısı ve mat parlama önleyici kaplamaya sahip bilgisayar, USB-C 3.2, USB 3.2 Type-A ve USB 2.0 bağlantı noktalarıyla beraber bir HDMI çıkışı ve bir microSD kart okuyucu bulunduruyor.

Ekran özellikleri: Full HD(1920 x 1080 piksel), 15.6 inç

İşlemci: Intel Core i5

RAM boyutu: 8GB

SSD: 256GB

İşletim sistemi: Windows 10 Home

Ağırlık: 1.8kg

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Öğrenciler ve basit ofis işleri için dizüstü bilgisayarlar