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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

    Teksas'ta bir Tesla elektrikli aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Gelen bilgilere göre araç, otopilot modundaydı ve direksiyonda kimse yoktu.
    19 Nisan 2021, 11:45 (Güncellendi, 3 sa.)
    1,6b
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    11
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2

    Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti
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    Otopilot modunda seyir eden bir Tesla Model S'nin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen feci kaza otomobilin bir ağaca çarpması sonucu meydana geldi.

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    Ayrıca Bkz. "Otomatik pilot açıkken Tesla'nın kaza yapma oranı, sürücülü araçlara göre 10 kat düşük"

    Yabancı kaynaklara göre kaza, Houston'ın kuzeyinde 17 Nisan'da yerel saatle yaklaşık 23:25'te meydana geldi. Ağaçla çarpışma anında aracın otopilot modunda olduğu belirtiliyor. Yani direksiyon koltuğunda kimse yoktu. Kurbanlardan biri yolcu koltuğunda, diğeri ise arka koltukta bulundu. Gelen bilgilere göre Tesla, yüksek hız sonucu viraja dengeli bir şekilde giremedi ve bir ağaca çarptı.

    Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti
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    4 saatte söndürülebildi

    Yerel bir polis memuru, kaza sonrası yangını söndürmek için acil servislerin 4 saatin üzerinde çalışma ve 120 bin litreden fazla su harcadığını kaydetti. Tesla ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

    Amerikan markasının elektrikli arabaları, otopilot seçeneği ve sürüş sırasında geniş destek sistemi ile tanınmaktadır. Aynı zamanda, üretici firma, sürücünün ellerini direksiyon simidinden çekmemesini talep ediyor. Çoğu zaman, son kural göz ardı edilmekte ve bu da otomatik pilota aşırı güven nedeniyle kazalara yol açmakta. Elon Musk ise geçtiğimiz gün yayınladığı istatistiklerde, Tesla otopilotun kaza ihtimalinin, sürücülü otomobillere göre 10 kat daha az olduğunu açıklamıştı.



    https://www.abc.net.au/news/2021-04-19/two-dead-tesla-driverless-crash-houston-exas/100078068
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    ilgimsin 51 dakika önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 9 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 13 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 18 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Otonom surusu hayatimi teslim edebilmem icin kaza yapma oraninin 1/10 degil 1/1000000 falan olmasi lazim en az..
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam otomatik mod betadan çıkmış mıydı?
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    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Otonom surusu hayatimi teslim edebilmem icin kaza yapma oraninin 1/10 degil 1/1000000 falan olmasi lazim en az..
    Yanıtla +4
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    khytr89 (Hakan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    buradaki sorun aracın elektirikli olması, sürücü uyuyup dalıp yine o araca çarpabilirdi ama agaca çarptı diye yanan içten yanmalı motorlu bir araç görüp duymadım.

    ama tabii bu tarz kötü tecrübelerle birlikte konunun gelişecek olması aşikar.
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    wolwes 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ''Elon Musk ise geçtiğimiz gün yayınladığı istatistiklerde, Tesla otopilotun kaza ihtimalinin, sürücülü otomobillere göre 10 kat daha az olduğunu açıklamıştı.'' Bu fırıldak spekülator ne derse desin inanmam.
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    B boşyapanlaratepki 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ee galiba tesla battı
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    U unununium 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi de amerika ortalamasına bakarsak çoğu leş gibi kullanan tipler. Benden iyi olabilmesi için daha çok vakti var
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    N neden hep ben 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aracın tam otonom versiyonu direksiyonsuz olacak adamlar hala arabaya güvenmeyin direksiyonda durun derken aracı otopilotta bırakıp geçmişler arkaya daha yeni bi teknoloji neyine güvenip böyle bi risk alırlar anlamış değilim
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    kvadankpakal (yasko prieto) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bitcoin de sert düşüş gelir bu haberler ytd
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    TIGERSHARK 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Belki de elektrikliye geçişte hidrojenli araçlar başlangıç için daha iyi olabilir.
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    C Cm-rc1000 (Bayram Usta) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu net bir resim ve elektrikli arabalar pek güvenli degil..Okadar güçlü batarya koy daya gücü. Sonra kazada alev alsın bomba gibi patlasın..
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    tesla, kaza ve
    5 etiket daha otopilot sürücüsüz otomobil ABD otonom sürüş Bilim ve Teknoloji
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