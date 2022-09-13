Dizüstülerde 4K kamera dönemi

Tam Boyutta Gör

Özellikle dizüstü pazarında üreticilerin yer verdiği web kameraların kalitesi uzunca bir süredir eleştiriliyor. Belirli modellerde kaliteli sensörlere yer verilirken ağırlıklı olarak Full HD hatta HD kameralar bile kullanılıyor. OmniVision bunu değiştirmekte kararlı.

Omnivison OV08X sensör

Omnivison OV08X CMOS sensör 9.2MP çözünürlüğünde ve Bayer filtre barındırıyor. 0.7 mikron büyüklüğünde pikseller 1/5.7 inç formatta 4K 30fps çözünürlüğü destekliyor. 4 hücre bindirmeli renk filtresi dizüstü pazarında ilk kez kullanılıyor ve daha keskin görüntüler elde ediliyor.

iPhone 14 Pro kameraları depolamayı zorluyor 3 gün önce eklendi

PureCel Plus-S yığın teknolojisi ile boyutları küçültülen sensör, 4mm ekran kenarlarına sığabiliyor. Sensörde yapay zekâ odaklı sahne optimizasyonu, görüş alanı optimizasyonu, kullanıcı algılama, yüksek ışık hassasiyeti ve enerji verimliliği şeklinde pek çok avantaj yer alıyor. Omnivison OV08X sensörün Aralık ayında hacimli üretime geçmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.