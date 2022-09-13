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    Dizüstülerde 4K kamera dönemi

    Omnivison OV08X sensör dizüstü bilgisayarlarda 4K 30fps video aktarımlarına imkân tanıyor. Ayrıca daha keskin görseller ve yapay zekâ yazılımları da sunuyor.    
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    Omnivison OV08X
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle dizüstü pazarında üreticilerin yer verdiği web kameraların kalitesi uzunca bir süredir eleştiriliyor. Belirli modellerde kaliteli sensörlere yer verilirken ağırlıklı olarak Full HD hatta HD kameralar bile kullanılıyor. OmniVision bunu değiştirmekte kararlı.

    Omnivison OV08X sensör

    Omnivison OV08X CMOS sensör 9.2MP çözünürlüğünde ve Bayer filtre barındırıyor. 0.7 mikron büyüklüğünde pikseller 1/5.7 inç formatta 4K 30fps çözünürlüğü destekliyor. 4 hücre bindirmeli renk filtresi dizüstü pazarında ilk kez kullanılıyor ve daha keskin görüntüler elde ediliyor.

    PureCel Plus-S yığın teknolojisi ile boyutları küçültülen sensör, 4mm ekran kenarlarına sığabiliyor. Sensörde yapay zekâ odaklı sahne optimizasyonu, görüş alanı optimizasyonu, kullanıcı algılama, yüksek ışık hassasiyeti ve enerji verimliliği şeklinde pek çok avantaj yer alıyor. Omnivison OV08X sensörün Aralık ayında hacimli üretime geçmesi planlanıyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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