iPhone 14 Pro kameraları 3 kat fazla veri tüketiyor

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Bu yıl iPhone 14 Pro serisine daha fazla önem veren Apple kamera tarafında da iyileştirmeler yapmıştı. En iyi iPhone kamerası yakıştırması yapılan yeni pakette 48MP çözünürlük görmek mümkün oldu.

iPhone 14 Pro kamerası nasıl?

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde bulunan yeni kamera haliyle önceki nesle göre daha fazla veri tüketiyor. Özellikle ProRes için kullanılan ProRaw formatı 75MB seviyesine kadar çıkıyor. Bu da 3 kat civarında bir artış anlamına geliyor.

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iPhone 14 Pro serisini gündelik hayatında kullanacak ve harici veya bulut altyapılarda fotoğraflarını saklayacaklar için büyük bir sorun teşkil etmiyor ancak içerik üreticiler için depolama alanında sorun oluşturabilir. Bu bakımdan yüksek kapasiteli modeller tavsiye ediliyor zira zaten hafıza kartı durumu söz konusu değil.

48MP çözünürlük 75MB veri üretirken gece modu, 12MP modu, makro mod ve flaşlı modların 25MB veri ürettiği ifade edilmiş. Yani yukarıda da bahsettiğimiz gibi yüksek çözünürlükte daha esnek fotoğraf düzenleme imkânı isteyen profesyoneller için veri tüketimi de artıyor.

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iPhone 14 Pro kameraları depolamayı zorluyor