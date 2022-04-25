On ikinci nesil Intel işlemcilerde verimlilik sorunu mu var?

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Intel’in işlemci pazarında yeniden çıkışa geçmek istediği Alder Lake tabanlı on ikinci nesil işlemciler verimlilik tarafında da iddialıydı. Ne var ki mobil işlemcilerin istenen pil verimliliğini sunamadığı iddia ediliyor.

On ikinci nesil Intel işlemciler ne kadar verimli?

Alder Lake işlemciler ile birlikte Intel’in performans ve verimlilik çekirdekleri ayrımına gittiğini görmüştük. Özellikle düşük yükler ve arka plan yönetiminde verimlilik çekirdekleri görev alarak batarya tasarrufuna katkı yapıyor.

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En azından kâğıt üzerinde böyle zira Lenovo dizüstü modellerinin MobileMark 2018 testleri tam tersi bir durumu gösteriyor. On birinci nesil ve on ikinci nesil Intel işlemci barındıran aynı modellerin sonuçları hayal kırıklığı.

Örneğin Lenovo ThinkPad X13 G2 modeli 14.5 saat süre alırken Intel Core i5-1240P işlemcili ThinkPad X13 G3 11.8 saate ulaşabiliyor. ThinkPad X1 Nano G1 modeli 13.6 saat süreye ulaşırken ThinkPad X1 Nano G2 modeli ise 11 saatte kalıyor. ThinkPad X1 Carbon G9 modeli 16.7 saate ulaşırken X1 Carbon G10 ise 15 saate ulaşıyor.

Elbette yeni nesilde kullanılan diğer bileşenlerin daha fazla enerji tükettiği düşünülebilir ancak bu bileşenlerin de verimlilik odaklı olması gerekiyor. Kısacası Alder Lake tarafında 10nm süreci verimliliği tam yakalayamamış gibi. Daha önce de Intel’in asıl olarak 7nm süreci ile beklenen verimlilik performansını yakalayabileceği gündeme gelmişti.



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On ikinci nesil Intel işlemciler verimli mi?