Intel Core i9-12950HX sızdırıldı

Mobil tarafta Alder Lake tabanlı Intel Core i9-12950H ile çıtayı iyice yükselten Intel yakın dönemde daha iddialı işlemciler piyasaya sürecek. Intel Alder Lake HX olarak tanımlanan yeni performans işlemcileri şimdiden sızmaya başladı.
Intel Core i9-12950HX neler sunacak?
Performans odaklı dizüstü bilgisayarlar için en üst seçenek Intel Core i9-12950HX işlemcisi olacak. 8 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği olan işlemci 5GHz sınırına kadar çıkabiliyor. Zen 3+ tabanlı Ryzen 6980HX işlemcisinde de 8 çekirdek yer aldığı için aynı klasmanda sayabiliriz. Ryzen işlemcisi 1GHz daha yüksek temel frekansa sahip. Intel’in çekirdek sayısını arttırarak temel saat frekansını düşürdüğü tahmin ediliyor. Seride yer alan diğer işlemciler şu şekilde:
Intel Alder Lake HX işlemciler
- Core i9-12900HX - 16/24 çekirdek --5GHz
- Core i7-12850HX (vPro) - 16/24 çekirdek --4.8GHz
- Core i7-12800HX - 16/24 çekirdek --4.8GHz
- Core i5-12600HX (vPro) - 12/16 çekirdek --4.6GHz
Bunlardan 3 tanesinin vPro versiyonları sonraki dönemde duyurulacak. TDP değerlerinin H serisine göre yüzde 15-20 civarında daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Dell Precision 770 iş istasyonu bu işlemcileri kullanacak. Asus ise Mayıs ayının ilk haftası performans odaklı bir etkinlik düzenliyor. Muhtemelen Mayıs ayında resmi bir tanıtım gelecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)