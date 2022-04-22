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    Intel Core i9-12950HX sızdırıldı

    Intel Core i9-12950HX mobil işlemcisi 8+8 çekirdek ile dizüstünde en kalabalık çekirdek sayısına ulaşacak. Alder Lake HX serisinin diğer işlemcileri de olukça iddialı. 
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    Intel Core i9-12950HX
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    Mobil tarafta Alder Lake tabanlı Intel Core i9-12950H ile çıtayı iyice yükselten Intel yakın dönemde daha iddialı işlemciler piyasaya sürecek. Intel Alder Lake HX olarak tanımlanan yeni performans işlemcileri şimdiden sızmaya başladı. 

    Intel Core i9-12950HX neler sunacak?

    Performans odaklı dizüstü bilgisayarlar için en üst seçenek Intel Core i9-12950HX işlemcisi olacak. 8 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği olan işlemci 5GHz sınırına kadar çıkabiliyor. Zen 3+ tabanlı Ryzen 6980HX işlemcisinde de 8 çekirdek yer aldığı için aynı klasmanda sayabiliriz. Ryzen işlemcisi 1GHz daha yüksek temel frekansa sahip. Intel’in çekirdek sayısını arttırarak temel saat frekansını düşürdüğü tahmin ediliyor. Seride yer alan diğer işlemciler şu şekilde:

    Intel Alder Lake HX işlemciler

    • Core i9-12900HX - 16/24 çekirdek --5GHz
    • Core i7-12850HX (vPro) - 16/24 çekirdek --4.8GHz
    • Core i7-12800HX - 16/24 çekirdek --4.8GHz
    • Core i5-12600HX (vPro) - 12/16 çekirdek --4.6GHz

    Bunlardan 3 tanesinin vPro versiyonları sonraki dönemde duyurulacak. TDP değerlerinin H serisine göre yüzde 15-20 civarında daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Dell Precision 770 iş istasyonu bu işlemcileri kullanacak. Asus ise Mayıs ayının ilk haftası performans odaklı bir etkinlik düzenliyor. Muhtemelen Mayıs ayında resmi bir tanıtım gelecek. 
     

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    NewSphere 17 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 17 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 17 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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